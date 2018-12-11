2018-12-11T11:25:56+03:00
Общество

На Сельме появится театр и еще один спорткомплекс

А вот строительство школы пришлось перенести на 2019 год
Николай Литвинов
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Сейчас в микрорайоне строится третий этап улично-дорожной сети.Сейчас в микрорайоне строится третий этап улично-дорожной сети.Фото: мэрия Калининграда
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Сегодня рядом с возводимыми многоэтажками и уже введенными в строй домами строится третий (из пяти) этап улично-дорожной сети, который соединит жилой квартал через улицу Жукова с улицей Панина. Близятся к завершению работы на проезжей части на улице Согласия. Новый участок дороги от Дворца спорта «Янтарный» в сторону улицы Сусанина обеспечит калининградцам возможность подъезда к недавно построенным и заселенным домам и обеспечит транспортную доступность к будущей школе на улице Рассветной и поликлинике, которые в перспективе должны появиться в этой части города.

Администрация Калининграда рассчитывает, что к строительству школы на улице Рассветной удастся приступить в следующем году.

- К сожалению, в этом году нам не удалось включить этот объект в государственную программу. Но уверен, что в 2019 году при поддержке губернатора Калининградской области мы обязательно это сделаем. Максимум в 2021-м году этот объект будет завершен и введен в эксплуатацию. Он достаточно большой, поэтому за один год построить его не представляется возможным, - рассказал заместитель главы администрации Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Будущая школа рассчитана на 1725 мест. Для ее размещения зарезервирован земельный участок почти в 4 гектара.

За последние годы на Сельме открыли несколько новых современных садов. В ближайшее время рядом с детсадом № 59 по улице Согласия планируется возвести дополнительный трехэтажный корпус на 185 детей, причем 60 мест из них для детей ясельного возраста. Планируемое начало строительства – февраль, завершения строительства – декабрь 2019 года.

Кроме того, в северном направлении до Окружной генеральным планом и разработанной в развитие него градостроительной документацией предусмотрены дополнительные участки под многоквартирную застройку, школу, детские сады и под спортивный комплекс.

- В северо-восточной части Сельмы ближе к ул. Горького зарезервирован участок еще под один небольшой спортивный комплекс, под театр. Там появилась новая улица Вдохновения. С точки зрения создания спортивных и образовательных центров территория спланирована достаточно качественно, – поделился Артур Крупин.

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