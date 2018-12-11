Две недели на прожиточном минимуме: Потратил 4 тысячи, похудел на 2 килограмма

Ровно две недели назад я решил протянуть, сколько смогу, на прожиточный минимум, рассчитанный на трудоспособное население Калининградской области (о начале эксперимента читайте ЗДЕСЬ, предыдущая часть - ЗДЕСЬ). Сумма, напомню, составляет 11 596 рублей в месяц. В первую неделю я просто взял месячный прожиточный минимум, вычел из него половину коммунального платежа (поскольку мы живем вдвоем с женой), разделил получившуюся сумму на четыре недели и проедал эти деньги, не задумываясь о других тратах. Вторую (прошлую) неделю я жил так, как предлагают эксперты, разработавшие потребительскую корзину: разделил сумму прожиточного минимума на четыре недели, а потом еще пополам - предполагается, что на еду достаточно половины этих денег.

И вот как прошли последние дни эксперимента.

Однообразный рацион портит настроение

Без сладкого, даже несмотря на то, что во вторник я купил сахар-песок, к среде мне бы стало совсем тоскливо, если б не поход в магазин. Напомню, до конца недели оставалось еще 493 рубля 70 копеек. Сушки-челночок на второй день жесткого продовольственного графика не делали меня счастливым, а только помогали немного успокоиться между обедом и ужином. Утренняя геркулесовая каша тоже раздражала. Если до эксперимента я старался покупать овсяные хлопья немецкого производства в бумажной упаковке, то теперь пришлось вернуться к знакомой со студенческих времен каше с вкраплениями шелухи, застревающей в зубах (зато она в три раза дешевле). Итак, в погоне за разнообразием я приобрел следующие продукты:

Пшено – 33 рубля;

Хурма (1 штука) – 33 рубля;

Фасоль белая (консервированная) – 36 рублей;

Пряники «Банан» - 45 рублей;

Яблоки (3 штуки) – 34 рубля.

Когда вернулся из магазина, жена напугала. Рядом с раковиной стоял прозрачный пакет с вялыми капустными листами и какими-то другими очистками.

- Это что? Мне на работу с собой? – судорожно схватил я пакет.

- Да не, просто забыла выбросить, кидай в ведро, - успокоила Таня.

Кстати, если думаете, что я не наедаюсь в обед, то вы это зря. Вспомните себя или фотографии своих армейских друзей из армии. К дембелю парни так набирают вес, что щеки лежат на плечах. При этом, армейский рацион сложно назвать разнообразным (по крайней мере, так было в середине нулевых). Дело в том, что макароны, крупы и картошка – это база продуктовой корзины, и эта база, вероятно, рассчитана на то, чтобы люди с низким достатком не худели.

Но есть другой момент. Однообразная пища (в понедельник, вторник, среду и четверг я, например, ел один и тот же суп, который жена специально наварила на неделю) резко ухудшает настроение. В удрученном настроении я пребываю уже несколько дней, и это заметили коллеги. Кстати, в среду была пресечена еще одна попытка меня подкормить.

Осталось 40 копеек

В четверг после обеда заметил неожиданную новость. Премьер Дмитрий Медведев, собрав журналистов, заявил, что правительство намерено разработать целую программу действий для снижения уровня бедности россиян на 200 процентов. Новость обрадовала, но отпраздновать было нечем – в кармане оставалось 312 рублей и 70 копеек на три дня.

Дальше все пошло не по плану. Я почувствовал себя неважно и отпросился с работы пораньше. Добравшись до дома, замерил температуру – градусник показал 38. Не знаю, стоит ли связывать подхваченные сопли и кашель с экспериментом, но одно знаю точно – в редакции на тот момент заболел я один, хотя обычно страдаю от вирусов далеко не в первую очередь. В этом был и минус, и плюс. На лечение требовалось потратиться, зато пропал аппетит, и можно было сэкономить на еде.

В итоге, попросил жену, чтобы остатки отведенного мне минимума она потратила на еду, а лекарства купила уже на свои. Итак, последние деньги ушли на следующие продукты:

Бананы (2 штуки) – 28 рублей 30 копеек;

Сметана – 35 рублей;

Сыр – 161 рубль;

Горох – 40 рублей;

Козинаки – 25 рублей;

Хлеб – 23 рубля.

В итоге, от суммы, рассчитанной на неделю жизни, осталось всего 40 копеек.

Тем временем, несмотря на то, что на кухне варилась новая кастрюля супа (на этот раз горохового), и можно было даже сделать бутерброды, аппетит пропал, а температура росла. В вечеру она уже приблизилась к отметке 38,5.

На следующий день на работу я тоже не пошел – температуру так и не удалось сбить. Ни завтракать, ни обедать я не стал. Немного лучше стало только к вечеру, тогда же впервые поел.

В выходные был все тот же урезанный паек, что и в будни (не считая сыра), поэтому еще никогда я не был так рад приближению рабочей недели – ведь с ее началом я наконец-то смогу позволить себе не ограничиваться строгим набором продуктов и, наконец, буду покупать больше фруктов (и не только на акциях).

Грустные выводы

Все эти две недели меня не отпускала одна гнетущая мысль – позволить себе что-то за рамками базового набора продуктов просто невозможно. Именно из-за этого унизительного положения резко падало настроение. Если бы это была какая-то рискованная диета, мы бы просто могли посоветовать на нее не садиться, однако на этой «диете» сегодня вынужденно сидят десятки тысяч человек. Более того, некоторые зарплаты жителей нашего региона даже ниже прожиточного минимума (знаю, что в Славском районе, например, люди согласны работать за 300 рублей в сутки).

А теперь давайте еще раз вспомним, что жил я на самый крупный (!) прожиточный минимум из имеющихся. Для пенсионеров цифра еще ниже - по официальным расчетам, им должно хватать на месяц 8848 рублей. Получается, если я, как трудоспособный гражданин, должен в неделю тратить на еду 1449 рублей и 50 копеек, то пенсионеру полагается всего 1106 . И если я позволял себе кусочек самого дешевого сыра отечественного производства, то те, кто находится на заслуженном отдыхе, позволить себе эту «роскошь» уже не сможет.

И еще. Я езжу на велосипеде и не тратил денег на транспорт (это 240 или 260 рублей в одну рабочую неделю, то есть тысяча рублей в месяц), не учитывал деньги, которые тратил на еду для своей собаки (тысяча рублей в неделю), не покупал рыбу и мясо, поскольку являюсь вегетарианцем. Кроме того, я не покупал себе никакой одежды и обуви (страшно представить, как бы ударила по бюджету покупка зимних ботинок или куртки), не ходил по кафе, не учитывал элементарных развлечений, вроде похода в кино или театр, не считал, во сколько мне обошлись противогриппозные таблетки и порошки. Вывод из этого только один - жизнь на прожиточный минимум с таким уровнем цен - невозможна. Это не жизнь, а выживание.

Сухие цифры моих расходов - перед вами.

СЧИТАЛКА «КП»

Как таяли деньги и килограммы

Первая неделя:

- потрачено 2611 рублей и 50 копеек

- вес снизился на 1 килограмм (с 86 до 85 кг)

Вторая неделя:

- потрачено 1449 и 50 копеек

- вес снизился еще на 1 килограмм

Итого: 4061 рублей, минус 2 килограмма веса.