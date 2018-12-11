«Локомотив» и «Уралочка» устроили триллер в Калининграде

Самым интригующим в 5-м туре женской волейбольной Суперлиги, безусловно, получился матч в Калининграде, где наш «Локомотива» встречался с «Уралочкой» из Екатеринбурга. Болельщики получили огромное удовольствие от противостояния, хотя результат немного огорчает. Но обо всем по порядку.

Скомканное начало

Начало игры наши девушки явно смазали из-за многочисленных ошибок. Уральские волейболистки смогли справиться с атаками лидеров «Локомотива» Аны Клегер и Ирины Воронковой. К концу первой партии перевес гостей составлял более 10-ти очков. «Локомотив» в концовке, казалось, проявил спортивную выдержку, меньше стал проваливаться прием. Но этого было мало - партия завершилась со счетом 25:17 в пользу "Уралочки".

Во втором отрезке наши девушки сразу взялись за дело. Прорвалась атака у Аны Клегер. Ирина Воронкова давила мощными подачами принимающих из Екатеринбурга. Калининградский блок во главе с Екатериной Орловой не давал разгуляться атаке «Уралочки». Легендарный тренер соперниц Николай Васильевич Карполь, в свойственной ему манере, пытался перекричать болельщиков, подстегивая своих подопечных. Но «Локомотив» не давал повода усомниться в исходе партии - 25:18 и 1:1 в матче.

Третья партия началась так же, как и вторая. Болельщики, которых пришло в спорткомплекс «Янтарный» более 5 тысяч, помогали и заряжали калининградскую команду. Правда, игроки «Локомотива» снова провалили прием и атаку, Ану Глегер постоянно цепляли на блоке. Андрей Воронков пытаясь переломить ход партии, снова вернул на площадку Валерию Сафонову. Затем тренерский штаб и вовсе провел двойную замену – вместо Аны Клегер вышла Дарья Рысева, а Бояну Живкович сменила Елена Литовченко. Особого эффекта эти действия не возымели, и в концовке кубинская диагональная и сербская связующая вернулись на площадку. Ксения Парубец, Екатерина Евдокимова и Анна Климец – те лидеры «Уральчки», кто сделал результат в 3-й партии: 25:16.

Борьба получилась ожесточенной.Фото: Роман Китайцев

Дальше «Локомотиву» отступать было некуда. Поражение в четырех партиях – крайне обидный результат, который оставил бы нашу команду без очков в домашнем матче. Нужно было проявить характер. Уже в начале партии калининградские волейболистки оторвались в счете 4:0. Несмотря на проблемы в приеме, девушки боролись за каждый мяч, как будто он решал исход матча. К середине четвертого отрезка игры волейболисткам «Уралочки» удалось даже выйти вперед, но «Локомотив» смог дожать соперниц 25:22.

Триумф и разочарование

Тай-брейк превратился в настоящий триллер. К середине партии наши девушки уступали 4:8, но болельщики продолжали гнать команду вперед. Атаки Клегер и блок Орловой помогли настигнуть соперниц. При счете 14:14 Юлия Подскальная закрыла блоком Ксению Парубец, калининградские волейболистки получили матч-бол. Еще один блок и казалось вот он, результат - 16:14. На площадку выбежали все запасные игроки и тренеры, болельщики ликовали. Но Николай Карполь и его тренерский штаб взяли видео-просмотр эпизода, который зафиксировал касание сетки у наших блокирующих. Значит 15:15, и игра продолжается.

Последовала атака Ксении Парубец с задней линии - и матч-бол уже зарабатывает «Уралочка». Калининградские волейболистки пытались ответить атакой Аны Клегер, но мяч уперся в блок и опустился на нашу сторону площадки – 17:15. На лицах девушек было видно невероятное разочарование. Как в одном матче можно выиграть и через два розыгрыша проиграть матч?

Это поражение стало для «Локомотива» первым в Суперлиге. Тем не менее, набрав одно, очко наша команда удержала лидерство в турнирной таблице.

"Уралочка" - одна из сильнейших команд лиги.Фото: Роман Китайцев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОНКОВ, главный тренер ВК «Локомотив»:

- Эта была игра двух равных команд. Огромное значение имели концентрация, выдержка, физическое состояние. И в этих компонентах достойно себя проявили и мы, и «Уралочка». Да, мы уступили, но продемонстрировали хорошую игру, в тяжелой ситуации не пали духом. В этом нам сильно помогла поддержка болельщиков, была очень душевная атмосфера, когда энергетика зрителей передавалась игрокам. Такие матчи хочется смотреть. И хочется, чтобы победили обе команды, но так не бывает, как нет в волейболе и ничьей. Сегодня победила «Уралочка». Спасибо игрокам за этот матч, болельщикам – благодарность за поддержку.

Николай КАРПОЛЬ, главный тренер ВК «Уралочка-НТМК»:

- Игра шла волнами, временами волейболисткам обеих команд не хватало концентрации, внимания. Пока и мы, и «Локомотив» не можем держать их на протяжении всего матча. Но игра получилась отличной – лучшей, пожалуй, в нынешнем чемпионате. Мы встречались и с московским «Динамо», и с казанским, и с краснодарским. Но сегодняшний матч превзошел их.