В Калининграде школьники попытались завести "с толкача" сломанный трамвай

Во вторник на стене сообщества автомобилистов Калининградской области появилась фотография, на которой толпа детей толкает трамвай. Вместе с ними «в лямку впряглась» и водитель трамвая, на фото сразу обращает на себя внимание ее оранжевый жилет. Автор фото Кристина Юдакова подписала снимок: «Отзывчивые калининградцы».

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «Комсомолки» обратился к руководителю предприятия «КалининградГорТранс» Анатолию Мухомору.

- Слушайте, ну это же невозможно, чтобы дети смогли сдвинуть с места 17-тонную машину, - удивился Мухомор. – Возможно, вы что-то перепутали, и они просто катаются, как это обычно у нас дети делают?

- Но рядом с ними толкает водитель трамвая в оранжевом жилете. Она тоже катается?

- Очень странно. Во всяком случае, сегодня никаких сообщений о поломках еще не поступало. Я узнавал. А так трамвай можно чуть-чуть сдвинуть только ломиком, либо монтировкой. Так иногда делают. Дети этого точно не смогут.

Через некоторое время Анатолий Мухомор перезвонил и сообщил, что кратковременная остановка трамвая действительно была. Случилось это на пересечении улиц Фестивальная Аллея и Леонова.

- В неположенном месте через дорогу перебегала пенсионерка, и водитель применил экстренное торможение, - сообщил руководитель предприятия. - Далее потребовалось сдвинуть трамвай до того участка контактной сети, где есть напряжение, это буквально два сантиметра. Водитель действительно попросила пассажиров ей помочь. Дети тоже решили присоединиться к этому процессу. С трамваем все в порядке.

Тем временем, на странице сообщества уже пошутили, что дети пытаются завести трамвай «с толкача». Сама же автор сообщения заявила, что водитель трамвая сама обратилась к прохожим за помощью.

В последние годы у Калининграда с трамваями непрсотые отношения. В середине ноября депутаты горсовета, рассматривая в первом чтении проект бюджета на 2019 год, не предусмотрели денег на развитие трамвая. А заместитель председателя горсовета Андрей Шумилин заявил, что «люди сами делают свой выбор в пользу автомобильного транспорта».

Правда, губернатор Антон Алиханов во время недавней прямой линии сообщил, что город будет захлебываться от автомобилей, если не развивать общественный транспорт. По его словам, городские власти «подготовят предложение с разбивкой по этапам восстановления путей, где-то перекладки и приобретения новых трамваев».