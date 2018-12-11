Ремонт выполнен, деньги потрачены, но жители все равно недовольны

Во вторник председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин приехал проверить качество ремонта в доме №29-37 на Московском проспекте. Сначала все шло неплохо. Представители компании «Феникс» пригласили Андрея Михайловича, представителей мэрии и толпу журналистов в подвал, где расположен теплопункт, и долго рассказывали, сколько сотен метров труб рабочим удалось переложить.

- Молодцы, сколько дней делали? – спросил у подрядчиков Кропоткин.

- 143 дня! – выпалила девушка из мэрии с папкой бумаг под мышкой.

- Раньше срока сдали? – переспросил Кропоткин.

- На три дня! – улыбнулась девушка.

- С жителями проблемы были? Жалобы на тепло у них есть?

- Не было. Сейчас вот старший по дому подойдет и все расскажет.

Андрей Кропоткин приехал проверить качество ремонта в доме №29-37 на Московском проспекте.Фото: Иван МАРКОВ

Перед выходом из подвала, где из-за низких потолков разговаривать приходилось, сидя на корточках, Кропоткин повернулся к представительнице мэрии и спросил:

- 10 миллионов ваши работы стоили?

- 8 626! – отчеканила девушка, хлопнув по папке ладонью. - У нас экономия была, так как собственники индивидуальный теплопункт хотели ставить.

Тем временем, на выходе и Кропоткина, и заказчиков, и подрядчиков поджидал не только старший по дому, а целая толпа жильцов. Лица у них были не очень довольными, они явно хотели получить ответы на множество вопросов.

- У нас тут навесы для автомобилей снести надо! – крикнула одна из жительниц, показав на развалины, более похожие на рассыпающиеся перекрытия, спроектировать которые могли, наверное, только дети. – Если мы посчитаем, сколько стоит стоянка в городе, то после некоторых вычислений мы выясним, что те, кто ставят тут свои машины, должны всем нам кругленькую сумму, не считая морального ущерба!

- У вас даже машины нету, - промямлил подвыпивший мужик на костылях, который почему-то все время пытался вызвать Андрея Кропоткина на частный разговор.

- Эти гаражи готовы упасть на головы нашим детям! – не унималась гражданка.

- Подождите, - прервал ее Кропоткин. – Все должно быть по порядку. Давайте сначала выясним, довольны ли вы ремонтом.

- Какой порядок? Стояки забиты у всех с первого по четвертый этаж! Наш подъезд пользуется водоотведением, подключенным к другому стояку вообще! – шагнула вперед другая жительница.

Навесы для автомобилей поражают своей архитектурой.Фото: Иван МАРКОВ

- Правильно она говорит, - поддержал соседку старший по одному из подъездов. – У нас тут проводилась экспертиза, так эти эксперты быстренько по подвалам пробежались, а по квартирам даже не пошли. То есть, вы думаете, что если трубы гнили в подвалах, то стояки сейчас как девочки молоденькие до сих пор? В решении суда, в соответствии с которым вы делали ремонт, было сказано о замене всей системы.

Кропоткин принялся перебирать бумаги, которые ему совали со всех сторон. Слева документы подавал подрядчик, а справа – жители. В итоге, вывод получился неутешительным ни для кого.

- Я посмотрел решение суда, в котором расплывчато как-то написано, что необходимо заменить теплоцентраль, водоснабжение и электрику, но замена произошла только в подвальных помещениях. Там же были залиты полы. При этом подрядчик ссылается на «Балтэкспертизу», которая проводила исследование только в подвалах, не обследовав стояки якобы из-за того, что жители не пускали эксперта в свои квартиры, - заявил Кропоткин журналистам. – А жители, тем временем, надеялись, что им всю систему заменят. Получается, есть недопонимание.

Сложный разговор с жильцами.Фото: Иван МАРКОВ

Устранять недопонимание будут на совместных переговорах в мэрии города.

- Если же договориться не получится, то я предложил жителям подать на администрацию в суд, так как считаю, что они правы, - продолжил Кропоткин. – Тут вообще вопросов много: и по ремонту двора, и по навесам для машин. Но управляющая компания почему-то не довела до их сведения, каким образом можно попасть в программу «Формирование комфортной городской среды». Первое, что тут нужно сделать – провести собрание собственников жилья. Его до сих пор не было, и движения в сторону ремонта поэтому не было.

Напомним, по решениям судов в Калининграде в 2018 году запланированы работы на 38 объектах: это ремонт фасадов, подвалов, крыш, чердачных перекрытий, электрики. Выделено средств на эти цели 95,59 млн. рублей.

На следующий год запланировано 29 объектов на 122,930 млн. рублей. А на 2020-й год заложен остаток 156,853 млн. – это ремонт 14 домов.