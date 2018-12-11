2018-12-11T20:02:33+03:00
Спорт

Плакали после первого поражения в сезоне: как волейболистки калининградского «Локомотива» готовятся к «Финалу четырех»

Светлана БАРОН
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Ждем от калининградских волейболисток только побед!Ждем от калининградских волейболисток только побед!Фото: Александр Подгорчук
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На этой неделе Калининград принимает «Финал четырех» - решающие матчи Кубка России-2018 среди женских волейбольных команд. Игры пройдут 13 и 14 декабря в дворце спорта "Янтарный".

Как рассказал в эфире программы «Говорит Калининград» пресс-атташе «Локомотива» Роман Вишнёв, девушки уже отошли от сложной игры с «Уралочкой».

- После обидного поражения некоторые даже плакали. В причинах разбирается тренерский штаб. Наш тренер Андрей Воронков — очень опытный, он выигрывал с мужскими командами Чемпионат Европы, Кубок России, Лигу Чемпионов, - отметил Вишнёв.

В «Финале Четырех» в Калининграде сразятся действующий чемпион - московское «Динамо», казанское «Динамо», которое было призером чемпионата России и выиграло предыдущие кубки, красноярский «Енисей», который входит последние годы в число ведущих команд в России, и наш «Локомотив», который будет играть на глазах у собственных болельщиков.

- Есть задача — выиграть каждый следующий матч, - говорит пресс-атташе. - Если поступательно идти, можно добраться до вершин. В женском волейболе можно проигрывать 10 очков и отыграть их. В мужском такого не бывает. И нет непобедимых команд, главное — правильно подготовиться.

Болельщиков, которые придут на игры в ДС «Янтарный», будут развлекать новые маскоты клуба — динозавры. Готовится большая шоу-программа с концертом, но можно будет и аква-грим нанести, и в буфете перекусить. По словам представителя фан-клуба «Локомотива» Константина Медведева, на трибунах рады и взрослым, и детям.

- Наш фан-клуб, «Локо-Кёниг» - это пятый сектор в ДС «Янтарный». Присоединяйтесь, повторяйте речевки за заводящими. Пару игр, и вы будете уже сами все знать! - говорит Константин.

В первый день, 13 декабря, на площадке встретятся "Динамо" (Казань) и "Енисей". Начало матча - в 17:00. "Локомотив" и московское "Динамо" выйдут на игру в 19:30. 14 декабря в 17:00 состоится матч за третье место, а в 19:30 — финал.

Эфир программы «Говорит Калининград» полностью слушайте ЗДЕСЬ.

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