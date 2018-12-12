«Благодаря АВТОТОР поняли: нужно больше путешествовать!»

По иронии судьбы, путь Орловских на А­ВТОТОР прошел едва ли не через всю страну, хотя семья родом из соседней Клайпеды.

- Муж отдал флоту 29 лет, ходил в море. Ну а мы, семья, везде следовали за ним, - говорит Наталья Орловская. - Мы прожили в Крыму 16 лет, потом четыре года на Cевере, а затем уже сами решили переехать в Калининград, поближе к нашим родителям. По военному сертификату купили квартиру в поселке имени Космодемьянского, и АВТОТОР, конечно же, в первую очередь привлек наше внимание, как хорошее место работы.

Первопроходцем стал старший сын Артем, который в 2004 году устроился на АВТОТОР комплектовщиком - с этой несложной работы начинали продвижение по карьере многие автоторовцы. За 10 лет последующей работы Артем дослужился до начальника технического отдела на производственной площадке по выпуску грузовиков в Переславском.

- Ему сразу все очень понравилось, - вспоминает Наталья Орловская. - Можно сказать, это Артем разрекламировал нам работу на АВТОТОР, и дальше мы по очереди пошли за ним по пятам. В 2006 году устроилась я и наш младший сын Андрей, в 2007 году - мой супруг Александр.

Вот так в один прекрасный миг в штате АВТОТОР оказались сразу четверо Орловских - вся семья в двух поколениях. Наталья приступила к работе в цехе окраски, Александр стал распределителем работ (диспетчером) в одном из терминалов. Младший сын Орловских Андрей решил начать со стропальщика, выбившись затем в бригадиры. Всего проработал в логистике 7 лет с перерывом на службу в армии. Рабочее место на то время, когда парень отдавал долг родине, АВТОТОР за ним сохранил - такой порядок существует на предприятии уже больше двух десятилетий. Вернувшись, Андрей быстро восстановил навыки и даже получил медаль III степени «За доблестный труд». Ну а потом попал… к маме.

- Я забрала его в наш цех окраски, посчитав, что такие ценные кадры самим нужны, - смеется Наталья. - Сейчас Андрей корректировщик. Он занимается тем, что регулирует процессы, происходящие в катафорезных ваннах, в которых автомобильные кузова покрывают антикоррозийной защитой.

Сама Наталья, проработав 10 лет бригадиром шлифовки, с выходом на заслуженный отдых решила остаться на АВТОТОР, но сменить род деятельности.

- Когда работала на шлифовке, через наш цех проходило до 90 кузовов в день. С возрастом стало тяжеловато, и я перешла на обмывку кузовов, - говорит она.

Когда в 2011-2014 годах АВТОТОР в качестве поощрения устраивал для своих лучших работников поездки по жарким странам, Орловские оказались в числе сотен счастливчиков. Их сын Андрей отдохнул в Египте, а Наталья и Александр побывали на Канарских островах.

- Это была прекрасная идея нашего работодателя, за что мы до сих пор благодарны, - говорит Наталья. - Мы всегда ждали, куда же нам предложат полететь на следующий год? А потом стали самостоятельно выезжать. Благодаря А­ВТОТОР поняли: надо смелее открывать для себя мир и больше путешествовать.

По словам Натальи, А­ВТОТОР стал для ее семьи вторым домом. Недавно Орловские привели на предприятие одного из сватов, так что семейный подряд выходит на новый уровень.

- Я уверена, что если кто-то проработает здесь больше года-двух, обязательно остается надолго, - рассуждает Наталья. - Считаю, у нас прекрасный коллектив. Многие, как и мы, работают семьями - это о многом говорит!

Отметим, что на автозаводе по-прежнему открыт ряд вакансий. Подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам: 7 (4012) 59-00-33 и 7 (4012) 59-01-44.

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