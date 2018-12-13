2018-12-13T13:34:53+03:00
Общество

Ношение светоотражателей пешеходами хотят сделать повсеместным

Калининградское Управление ГИБДД внесло в правительство ряд предложений по безопасности дорожного движения
Игорь ОРЕХОВ
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Наезды на пешеходных переходах - одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения.Наезды на пешеходных переходах - одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения.Фото: Иван МАРКОВ
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Знаменитая фраза классиков отечественной литературы о том, что «пешеходов надо любить», для нашего сверхмоторизованного региона актуальна вот уже без малого три десятка лет. Увы, но пока она остается лишь настоятельным пожеланием: по данным областного Управления ГИБДД, больше трети от всех дорожно-транспортных происшествий в этом году составили наезды автомобилей на тех, кто передвигается на своих двоих. В 346 таких ДТП погибло 27 и было ранено 328 человек.

Статистика, конечно, удручает, но есть и обнадеживающая тенденция. По всем позициям наблюдается уменьшение по сравнению с аналогичными показателями прошлого года: общее число – минус 19,2%, летальные исходы – минус 27%, количество раненых – минус 18, 6%. Это тем более важно, что имеется задача соответствовать федеральной стратегии по безопасности дорожного движения. Документ, рассчитанный на 2017-2024 годы, предусматривает снижение смертности на дорогах в 3, 5 раза в расчете на 100 тысяч населения.

- То есть, если в прошлом году на наших дорогах погибло 122 человека, то уже через шесть лет этот показатель не должен превышать 40, нужно обеспечить снижение на 67 процентов, - поясняет начальник УГИБДД Геннадий Бубенов. – Ну а в целом, конечно, нужно стремиться к нулевой смертности.

Реальна ли последняя задача в стране, где, вспоминая еще одного литературного классика, редкий гражданин не любит быстрой езды, вопрос отдельный. Но посильную лепту для этого калининградская Госавтоинспекция твердо намерена внести. В региональное правительство уже направлен ряд предложений. Среди них особо обращает на себя внимание инициатива сделать ношение светоотражающих элементов пешеходами обязательным не только за городом, как сейчас, но и на улицах городов и поселков области.

Не стоит расслабляться и водителям, которые в 60% случаев и являются виновниками наездов. Уже в следующем году систему «Безопасный город» в Калининграде пополнят две видеокамеры наблюдения, которые смогут (пока в тестовом режиме) фиксировать не только превышение скорости, но и факты непредоставления преимущества в движении пешеходу на «зебре».

Из проектов, уже воплощенных в реальности, можно упомянуть, например, обустройство 22 новых пешеходных переходов, а также 10 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, установленных под зубовный скрежет местных велосипедистов и эстетов.

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