2018-12-18T11:13:56+03:00
Общество

Где калининиградцу искать спасение от шума?

В этом вопросе «Комсомолке» помогли разобраться специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области
Надежда Ржевская
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Шумят соседи? Вызывайте полицию!Шумят соседи? Вызывайте полицию!Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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Ученые давно установили, что длительное воздействие шума оказывает влияние на центральную нервную систему, вызывает раздражительность, нарушение сна, снижение работоспособности, влияет на повышение артериального давления, даже способно влиять на развитие тугоухости – устойчивое снижение слуха. Интересно, что полная тишина действует не менее угнетающе: увеличивает страхи и беспокойства, вызывает раздражающие мысли, а иногда тишина становится причиной депрессии. Поэтому ограждать себя от шума следует в меру. Главное - постоянно наблюдать за своим самочувствием и стараться почаще слушать приятные звуки: любимую музыку, шум ветра.

Измеряется уровень шума в децибелах (дБ). За начальное значение 0 дБ принимается порог слышимости. Фактически же звук с порогом до 25 дБ человеческое ухо не слышит. Примеры: уровень шепота – 30 децибел, а громкий разговор, шум улицы – 70 дБ. Например, шум, доносящийся со строительной площадки и проникающий в окна жилого дома, не может превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью.

Контроль за уровнем шума осуществляет региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за 9 месяцев 2018 года проведено 286 измерений уровня шума в жилых зданиях и зданиях общественного назначения. Из них 72 измерения (25,2%) не соответствовали гигиеническим нормативам, большая часть из них - в жилых зданиях и помещениях.

Кроме этого, в 2018 году в управление поступило 58 обращений от жителей Калининграда на неудовлетворительные условия проживания, связанные с воздействием шума. Значительная часть обращений связана с бытовым шумом от жизнедеятельности людей. Подтвердилось 46% обращений. Основная причина обоснованных жалоб – движение железнодорожных составов и автомобильного транспорта, работа инженерного оборудования многоквартирного дома (в основном теплопунктов), размещенных в многоквартирном доме.

По результатам рассмотрения обращений на шум от автотранспорта и железнодорожного транспорта администрациям муниципальных образований внесены конкретные предложения. А по фактам превышения уровня шума, обусловленного работой инженерного оборудования, на юридические лица наложены административные штрафы.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

1. Когда в Калининграде нельзя шуметь?

По закону, с 23.00 до 08.00.

2. Какие действия нарушают тишину?

- Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств на повышенной громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках).

- Крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, непринятие водителем мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации автомобиля.

- Использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других).

- Производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.

3. Что делать, если шумят?

- Вызвать полицию.

- Если шум по ночам – системный источник стресса, пишите жалобу в Роспотребнадзор по адресу: 236040, Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 5, а также - воспользоваться возможностью подать жалобу в электронном виде на сайте ведомства – www.39.rospotrebnadzor.ru. С результатами обследований источника шума можно обращаться в суд. Как говорят юристы, суд примет к рассмотрению и выписки из медицинской карты пациента, которые доказывают его ухудшение состояния здоровья из-за постоянного шума в момент обращения в полицию или Роспотребнадзор.

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Специалисты регионального Роспотребнадзора обращают внимание на уровень громкости и при выборе новогоднего подарка для детей.

- Предъявляются гигиенические требования и к уровню шума, издаваемого игрушками - он не должен превышать 65 дБ на расстоянии 50 см от игрушки. Для понимания работающих родителей, которые как раз и выбирают такие игрушки. Пусть в магазине демонстрационный образец игрушки пошумит вам на расстоянии 50 см. У вас должно быть ощущение, что вы находитесь в небольшом тихом офисе, где коллеги разговаривают на естественном «уровне» громкости друг с другом. Никакого дискомфорта!

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