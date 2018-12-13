Где калининиградцу искать спасение от шума?
Ученые давно установили, что длительное воздействие шума оказывает влияние на центральную нервную систему, вызывает раздражительность, нарушение сна, снижение работоспособности, влияет на повышение артериального давления, даже способно влиять на развитие тугоухости – устойчивое снижение слуха. Интересно, что полная тишина действует не менее угнетающе: увеличивает страхи и беспокойства, вызывает раздражающие мысли, а иногда тишина становится причиной депрессии. Поэтому ограждать себя от шума следует в меру. Главное - постоянно наблюдать за своим самочувствием и стараться почаще слушать приятные звуки: любимую музыку, шум ветра.
Измеряется уровень шума в децибелах (дБ). За начальное значение 0 дБ принимается порог слышимости. Фактически же звук с порогом до 25 дБ человеческое ухо не слышит. Примеры: уровень шепота – 30 децибел, а громкий разговор, шум улицы – 70 дБ. Например, шум, доносящийся со строительной площадки и проникающий в окна жилого дома, не может превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью.
Контроль за уровнем шума осуществляет региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за 9 месяцев 2018 года проведено 286 измерений уровня шума в жилых зданиях и зданиях общественного назначения. Из них 72 измерения (25,2%) не соответствовали гигиеническим нормативам, большая часть из них - в жилых зданиях и помещениях.
Кроме этого, в 2018 году в управление поступило 58 обращений от жителей Калининграда на неудовлетворительные условия проживания, связанные с воздействием шума. Значительная часть обращений связана с бытовым шумом от жизнедеятельности людей. Подтвердилось 46% обращений. Основная причина обоснованных жалоб – движение железнодорожных составов и автомобильного транспорта, работа инженерного оборудования многоквартирного дома (в основном теплопунктов), размещенных в многоквартирном доме.
По результатам рассмотрения обращений на шум от автотранспорта и железнодорожного транспорта администрациям муниципальных образований внесены конкретные предложения. А по фактам превышения уровня шума, обусловленного работой инженерного оборудования, на юридические лица наложены административные штрафы.
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
1. Когда в Калининграде нельзя шуметь?
По закону, с 23.00 до 08.00.
2. Какие действия нарушают тишину?
- Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств на повышенной громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках).
- Крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, непринятие водителем мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации автомобиля.
- Использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других).
- Производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.
3. Что делать, если шумят?
- Вызвать полицию.
- Если шум по ночам – системный источник стресса, пишите жалобу в Роспотребнадзор по адресу: 236040, Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 5, а также - воспользоваться возможностью подать жалобу в электронном виде на сайте ведомства – www.39.rospotrebnadzor.ru. С результатами обследований источника шума можно обращаться в суд. Как говорят юристы, суд примет к рассмотрению и выписки из медицинской карты пациента, которые доказывают его ухудшение состояния здоровья из-за постоянного шума в момент обращения в полицию или Роспотребнадзор.
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- Предъявляются гигиенические требования и к уровню шума, издаваемого игрушками - он не должен превышать 65 дБ на расстоянии 50 см от игрушки. Для понимания работающих родителей, которые как раз и выбирают такие игрушки. Пусть в магазине демонстрационный образец игрушки пошумит вам на расстоянии 50 см. У вас должно быть ощущение, что вы находитесь в небольшом тихом офисе, где коллеги разговаривают на естественном «уровне» громкости друг с другом. Никакого дискомфорта!