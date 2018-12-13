Культурный памятник закрытого режима: символу Светлогорска исполнилось 110 лет

Почувствуйте разницу

Зданию водогрязелечебницы в Светлогорске в этом году исполнилось 110 лет. Одно из самых красивых строений на побережье, да и во всей Калининградской области, функционирует с 1908 года. Знаменитая светлогорская башня высотой 25 метров присутствует во всех путеводителях и обязательно попадает в объективы фотоаппаратов туристов. Правда, если сравнить современный вид с открыткой начала ХХ века, можно отметить разительные отличия. И дело, конечно, совсем не в том, что автомобилей раньше ездило меньше, а дороги с тротуарами были просторнее.

Изменения коснулись самого комплекса, который ныне относится к Светлогорскому военному санаторию. С крыши исчезли маленькие башенки, нет балкончика над крыльцом, исчез он и с правого крыла. Все это сделало здание не таким нарядным как прежде. Даже полукруглые окна после реконструкции стали почему-то обыденно квадратными.

С 1978 года башню украшают солнечные часы со знаками зодиака. Это работа скульптора Николая Фролова. Он также является автором знакомых всем мозаичных Солнечных часов на променаде.

Так выглядело здание сразу после постройки.Фото: Лариса Быстрова

Внутри - антикварное оборудование

Как рассказала директор светлогорского музея «Колесо истории» Лариса Быстрова, водолечебница была построена в 1900-1908 годах на углу двух улиц. Здесь образовалась небольшая площадь, и здание в городской среде исполняло такую же роль, как ратуша или собор в больших городах.

Сегодня башню принято называть водонапорной. Однако в реальности это не так. В этом просто не было необходимости, ведь в Раушене функционировало предостаточно артезианских скважин. Но вот во дворе действительно находились электростанция и насосное оборудование, закачивающее воду из моря в ванные. Ведь комплекс и предназначался для купания в морской воде тех посетителей курорта, которым было трудно спуститься к морю по крутым дюнам и в межсезонье. В 1908 году тут предлагалось самое современное по тем временам санаторно-курортное обслуживание: морские и углекислые ванны, грязелечение и массаж, а также световое и электрическое лечение.

- В помещении грязевых ванн в дамском отделении до сих пор работает парогенератор 1908 года, ровесник башни, - говорит Лариса Быстрова. - Через него пропускают лечебную грязь. Потом теплую массу отправляют в машину, напоминающую тестомесильный аппарат. И уже мягкой теплой грязью делают обертывание.

Большая же часть здания была административной, предназначенной для публичного посещения. Под широким куполом разместилась библиотека и читальный зал, которыми пользовались как жители Раушена, так и отдыхающие. Кстати, есть сведения, что до 1914 года каждый третий турист здесь был из России. И газеты в библиотеке имелись на нескольких языках, в том числе и на русском.

Здание неплохо бы отремонтировать.Фото: Александр КАТЕРУША

Средства на благоустройство

Левое крыло занимали бургомистрат и полиция. В правом располагалось Общество благоустройства Раушена, куда входили крупные предприниматели, общественно-политические деятели, доктора медицины и многие уважаемые жители курорта.

- Члены Общества решали, что нужно построить в городе, нужны ли торговые дома, стоит ли увеличить тираж газеты или провести газ, - объясняет Быстрова. - Решали многие вопросы, в том числе о финансировании значимых для курорта проектов.

Многие здешние здания были построены именно на средства членов Общества благоустройства Раушена. Например, Католическая капелла, кирха, в которой ныне разместился храм Серафима Саровского, гостевой дом для отдыха домохозяек, театр кукол, дом для престарелых учительниц, ипподром, рельсовый фуникулер к морю, горнолыжный и санный спуск, газовый завод. Газификация всего курорта Раушен была проведена именно от частного завода.

Лестница в небо...

Санаторий функционирует и сегодня, но вот попасть внутрь можно только тем, кто проходит в нем лечение, но никак не туристам или случайным прохожим. Объект Министерства обороны, увы, работает в закрытом режиме. Так уж сложилось исторически с 1946 года.

А ведь в высокой башне расположена винтовая лестница, которая ведет на смотровую площадку. Оттуда открывается шикарный вид на город и море. К сожалению, лестницу очень долго не ремонтировали, и сейчас она просто закрыта. Активисты Светлогорска вели переговоры и писали письма в Министерство обороны. Пришел ответ, что в 2019 году планируются работы, связанные с реконструкцией бассейна, расположенного за башней на улице Ленина. Параллельно запланирован и ремонт на смотровой площадке башни.

Сложно сказать, станет ли смотровая площадка после этого доступна для широкой публики. Хотя это было бы очень интересно. Согласитесь, справедливо, если туристы смогут подняться наверх, чтобы, как и сотню лет назад, любоваться панорамой. Ведь именно на это рассчитывали архитектор и строители.

Ремонт не помешает и фасадной части большой башни – местами штукатурка отвалилась, обнажив красные кирпичи.

Скульптура "Купальщица" Станислауса Кауэера.Фото: Александр КАТЕРУША

…И «Купальщица» в холле

Не многие знают, что внутри здания водогрязелечебницы, которое, кстати, является памятником культурного значения, есть еще один памятник. Это уникальная мраморная скульптура «Купальщица» работы знаменитого Станислауса Кауэра (кенигсбергский скульптор, одной из самых известных его работ был памятник Шиллеру напротив драмтеатра в Калининграде - Ред.).

Эта скульптура, достойная музейных залов, находится в холле военного санатория, доступ к ней, как и в здание, ограничен, любоваться шедевром могут только отдыхающие военные. Остается надеяться, что среди них встречаются и знатоки истории Раушена. Ибо возле «Купальщицы» нет даже таблички с названием скульптуры и указанием имени ее автора.

Зато на правой руке девушки отчетливо просматривается трещина. Не исключено, что «Купальщицу» роняли…