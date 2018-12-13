2018-12-18T11:13:56+03:00
Происшествия

Калининградец задушил гостью за «неуважение» к нему и его сожительнице

Убийца отвез тело жертвы подальше от дома, раздел, чтобы инсценировать изнасилование, и сбросил в канаву
Игорь ОРЕХОВ
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Заметая следы, убийца в багажнике своего автомобиля перевез тело своей жертвы в район улицы Двинской.Заметая следы, убийца в багажнике своего автомобиля перевез тело своей жертвы в район улицы Двинской.Фото: Александр Подгорчук
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В минувшую субботу, 8 декабря проезжавший по улице Двинской в Калининграде водитель большегруза заметил в придорожном кювете обнаженное тело. Прибывшие полицейские обратили внимание на то, что перед смертью женщина была сильно избита. То есть, явно стала жертвой преступления.

- Благодаря грамотной и слаженной работе следователей регионального управления Следственного комитета России и сотрудников Управления уголовного розыска УМВД РФ по Калининградской области и отдела внутренних дел по Московскому району, была установлена причастность к убийству 38-летнего жителя города, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко.

Как выяснилось, еще 3 декабря калининградец в своей квартире по улице Интернациональной соображал на троих с сожительницей и их общей знакомой. Как это нередко бывает, в процессе застолья вспыхнула ссора. Причиной стало то, что 49-летняя гостья якобы нелестно высказалась в адрес подруги хозяина жилища. Да и к самому представителю сильного пола не проявила, по его мнению, должного уважения. Решив предметно проучить гордячку, мужик принялся молотить ее кулаками по лицу. А в довершение всего вывел на улицу и задушил.

Заметая следы, убийца в багажнике своего автомобиля перевез тело своей жертвы в район улицы Двинской, снял с погибшей одежду, чтобы инсценировать изнасилование, и столкнул труп в канаву.

Что примечательно, сожительница калининградца, фактически ставшая свидетельницей убийства, не то что не подумала пойти в полицию, но и на допросах поначалу выдвигала версию, наверняка заранее обговоренную со своим благоверным. Дескать, после выпивки подруга ушла в неизвестном направлении, и что с ней потом сталось, им неведомо. И лишь после того как сам подозреваемый дал признательные показания, подтвердила их правоохранителям.

- По ходатайству следствия гражданин заключен под стражу,- добавила Наталья Гацко. - В ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение.

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