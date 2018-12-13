Калининградке грозит в США 83 года тюрьмы за «похищение собственных детей» и «вымогательство»

Богдана Осипова уехала из Калининграда в Америку 15 лет назад по студенческой программе. Там она вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, однако брак вскоре распался. Второй раз женщина вышла замуж спустя 10 лет, в 2013-м. Новым избранником стал бывший военнослужащий Патрик Мобли. От него Богдана родила двух девочек. Вторую, самую младшую, - уже в Калининграде, куда она вернулась со всеми детьми. И после этого начался кошмар. Хотя, возможно, кошмар начался раньше - не случайно ведь Богдана сбежала из Америки.

Украла детей и вымогала деньги?

О том, почему Богдана развелась со вторым мужем и уехала от него обратно в Россию, прихватив детей, можно только догадываться. Сама женщина вынуждена молчать — она уже год находится в заключении в штате Канзас, куда ездила осенью 2017-го в надежде договориться с экс-супругом по вопросам опеки. Детей она оставила в Калининграде, и в США женщину задержали — за похищение общих детей у отца. За это ей грозило три года за решеткой и крупный штраф, но к делу неожиданно добавилось обвинение в вымогательстве денег у бывшего супруга, и теперь Богдане грозит... 83 года за решеткой!

Сейчас все дети находятся у опекуна (тети Богданы) в Калининградской области. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде мы обсудили дело Осиповой с адвокатом Иваном Кузнецовым, который представляет интересы женщины в России.

- Есть два диаметрально противоположных решения суда — американского (штата Канзас), и российского (в Калининграде). Наш определил детей матери, а американский — отцу. Девочки, как и мать, имеют двойное гражданство, - рассказывает Кузнецов.

Адвокат Иван Кузнецов.Фото: Иван МАРКОВ

Дележ детей и никакой политики

Информацию о том, что происходило в семье (есть мнение, что муж избивал Богдану), адвокат не комментирует. Он допускает, что на семейной почве были конфликты, раз женщина вернулась в Калининград и родила здесь вторую дочь. Но вообще, юрист просит оставить эмоции и политику в стороне.

- Есть мнения отдельных чиновников, озвучивать их не буду. Это чисто семейные отношения, никакой политики! Идет дележ детей, у нас в России такое регулярно происходит. Все усложняется тем, что с Америкой у нас нет соглашения о похищении детей. Нет акта, на который можно опереться, - говорит Иван Кузнецов. - Российский консул оказывает поддержку, приезжает в тюрьму, общается, подписывает документы.

Судя по всему, за последний год Богдана потеряла надежду решить спор в свою пользу. По словам адвоката, она находится «в подавленном состоянии». Сейчас есть ее «устная воля» на возврат детей в Америку. Но что, если российский суд откажет?

- На выезд детей за пределы РФ наложен арест, - рассказывает адвокат. - Когда Богдану арестовали в Штатах, дети остались здесь без родителей, и опеку передали тете женщины. А она по своей инициативе наложила арест: боялась, что отец приедет и заберет их. Мы сейчас пытаемся этот арест снять. Какое решение вынесет суд - неизвестно.

Должна признать себя виновной?

В некоторых СМИ писали, что Богдану отпускают, ведь она согласилась отдать детей. К сожалению, это не так. В американской тюрьме Богдана ждет основного заседания суда (предварительное было в ноябре, на нем решался вопрос о мере пресечения). Ее, возможно, отпустят только до основного судебного заседания и только в том случае, если дети пересекут границу США. Итак, впереди два суда — в России в конце декабря этого года будут решать, открывать ли детям границу, а в Америке - весной 2019-го года - судьбу самой Богданы.

- Наша задача — открыть границу и вернуть детей к отцу. Это Соломоново решение. Я общался с другим адвокатом, он говорил, что Богдане не назначат реального срока заключения, если девочки выедут в Америку. Сама Осипова должна признать себя виновной. Правда, и при этом нет гарантии, что суд решит отпустить ее, не назначив реального срока. Если суд назначит 100 процентов опеки отцу девочек, Богдана сможет видеть их раз в неделю, - говорит адвокат Иван Кузнецов.

Оценивая ситуацию, опекун сейчас боится что-то говорить без адвоката. Что касается девочек, то они… физически здоровы. А про их моральное состояние можно только догадываться.

Полностью радиоэфир с адвокатом Иваном Кузнецовым слушайте ЗДЕСЬ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Американский суд отнял русскую мать у детей

Нынешние Штаты превратили «права женщин» в национальную идею. При малейшем намёке на «сексуальные домогательства» (на деле — порой просто взгляд или неловкий комплимент) слетают с постов голливудские продюсеры, федеральные телеведущие и доктора наук «мужеска полу». Но весь этот «феминизм» — только для своих. Потому что когда защита от мужа-тирана понадобилась россиянке Богдане Осиповой, американская юстиция бросила в тюрьму… саму жертву (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).