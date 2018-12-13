2018-12-18T11:13:56+03:00
Общество

«Я счастлива и меня все еще немножко трясет!» Лучшей калининградской медсестрой стала победительница конкурса «Комсомолки»

Профессиональное сообщество определило лучших медиков уходящего 2018-го
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Наталья Казаченко принимает поздравления.Наталья Казаченко принимает поздравления.Фото: Эдуард Молчанов
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Накануне в Калининграде объявили имена лучшего врача и лучшей медсестры этого года. Лучшим врачом, по оценке медицинского сообщества области, стала хирург Центральной городской кинической больницы Екатерина Минаева. А вот звания «Лучшая медицинская сестра – 2018» удостоена представительница муниципального здравоохранения – медсестра процедурного кабинета поликлиники Гусевской центральной районной больницы Наталья Казаченко. Она, также как и Екатерина Минаева, представит Калининградскую область на заключительном этапе конкурса, который проводится Министерством здравоохранения России.

Врачом года признана хирург Екатерина Минаева. Фото: Эдуард Молчанов

Врачом года признана хирург Екатерина Минаева.Фото: Эдуард Молчанов

Вам тоже кажется, что имя – Наталья Казаченко - уже слышали? Верно! Именно Наталья Казаченко в этом году, по итогам голосования читателей «Комсомолки», признана лучшей медсестрой Калининградской области. Народное голосование за лучшую медицинскую сестру наша газета объявила впервые. И такое попадание! Сначала, вы, читатели, определили статус Наталья Казаченко, а теперь вот и ее коллеги подтвердили – да, лучшая.

Сегодня Наталья Казаченко на работе. Вот что она рассказала «Комсомолке» о своем участии в конкурсе.

- Я счастлива и меня все еще немножко трясет! Продолжаю «переваривать» случившееся, - призналась лучшая медсестра года. – Благодаря вашему конкурсу меня многие узнали, и победа именно в вашем конкурсе мне помогла стать первой в профессиональном состязании. Всем-всем-всем благодарна за поддержку и внимание!

По данным регионального правительства, в этом году в состязании лучших по профессии приняли участие 68 номинантов из 26 медицинских организаций. В общей сложности на звание лучших претендовали 37 врачей и 31 специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, достижения в улучшении показателей состояния здоровья населения, организации медицинской помощи, а также пользующихся доверием и уважением пациентов и коллег. Определение врачей-победителей проходило по 21 номинации, по среднему медперсоналу – по шести. Такое масштабное представительство медицинских специальностей было отмечено в 2016 году.

ДОСЛОВНО

Что говорят чиновники о кункурсе этого года

- Скажу честно, на заседаниях конкурсной комиссии были целые баталии, - признался министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. - Победителей мы выбрали не за один раз. Работы, даже по сравнению с прошлым годом, были более серьезные, глубокие. Поэтому для врача или медсестры победа в конкурсе – это, конечно же, профессиональное признание всего медицинского сообщества. Причем по многим номинациям мы видим, что медики, представляющие районное здравоохранение, по уровню ничем не хуже своих коллег из областного центра.

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