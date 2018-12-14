2018-12-18T11:13:56+03:00
Политика

«Обыграем руины»: Алиханов высказался по поводу переименования Калининграда и восстановления Королевского замка

Калининградский губернатор дал большое онлайн-интервью федеральному изданию
Кирилл Алексеев
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Антон Алиханов отвечал на вопросы в прямом эфире.Антон Алиханов отвечал на вопросы в прямом эфире.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг во время онлайн-интервью изданию "Газета.Ru" губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал свое мнение по поводу наиболее обсуждаемых тем в регионе. Были вопросы про добычу янтаря, туристическую привлекательность, перспективы строительства завода BMW, офшорной зоны на Октябрьском острове и многие другие. Один из вопросов касался недавней инициативы Общественной палаты России по поводу доименования российских аэропортов. Алиханов дал понять, что эта идея ему не вполне понятна.

- Я не участвовал в голосовании, - сказал губернатор. - Просто принципиально не хотел участвовать. Оно было у нас очень активное и местами странное, с точки зрения объема вдруг появляющихся голосов - и за того же Канта, и за Елизавету Петровну, и за всех остальных. Кант в итоге третьим стал – после Елизаветы Петровны и Василевского. Проголосовали, как проголосовали... Храброво - он и есть Храброво.

Западный флигель Королевского замка, фотография 1930-х годов. Фото: Википедия

Западный флигель Королевского замка, фотография 1930-х годов.Фото: Википедия

Один из читателей задал калининградскому губернатору вопрос по поводу возвращения Калининграду исторического названия Кёнигсберг. Мол, наши предки во время Второй Мировой войны брали Кёнигсберг, а не Калининград и медали имеют "За взятие Кёнигсберга". Алиханов идею по переименованию удачной и своевременной не считает. Город сильно изменился, полагает глава региона, и это уже не Кёнигсберг.

- В принципе, до середины 13-го века на этой территории жили пруссы, у которых тоже были свои названия. Можем и до этого дойти, - сказал он. - Можем именами неолитических стоянок называть какие-то населенные пункты. Вы знаете, наша область имеет очень интересную историю, связанную с важными событиями в истории России. Самое очевидное – правление Петра I, который очень много посещал и Кенигсберг и путешествовал по Европе, города Восточной Пруссии... Семилетняя война, Первая Мировая, русско-прусско-французские войны. Битвы с Наполеоном. Вторая Мировая. Мне кажется, что да, конечно, завоевывали наши деды-прадеды Кёнигсберг. Но эти деды-прадеды этот Кёнигсберг и переименовали...

- А как же немецкая архитектура?

- Мне очень нравится немецкая архитектура, - продолжил Алиханов. - И сейчас Дмитрий Анатольевич (МедведевРед.) например, по нашей просьбе выделил деньги на восстановление Янтарной мануфактуры. Тоже красивейшего здания в центре города. К сожалению, английская авиация, а потом и наша артиллерия при штурме мало чего оставили от этой красоты. А все то, что оставили, надо, несомненно, как трофей, как наши завоевания, восстановить и привести в красивый, сияющий вид. Но еще раз повторю, глядя сейчас на город, хотя мы сейчас занимаемся его благоустройством и приведением в красивый витринный вид, называть его Кёнигсбергом язык не поворачивается. Это Калининград.

Еще один вопрос касался в каком-то смысле символов Калининграда и Кёнигсберга: одного недостроенного, а второго разрушенного. Алиханова попросили высказаться, как он относится к дальнейшей судьбе Дома Советов, а также к восстановлению Королевского замка.

Алиханов выступает против сноса советского недостроя.

- Дом Советов постоянно попадает в европейские каталоги лучших архитектурных образцов в определенном стиле: конструктивизма, брутального стиля, по-разному называют, - отметил губернатор. - Конечно, он пугающе выглядит, когда там половина окон. Он не используется, выбиты окна, он недооблицован. Но он же на 85 процентов частный... Я считаю, что он должен быть в руках региональных властей. Мы выделили средства, мы его покупаем. И будем решать его судьбу. Пока мы склоняемся к тому, чтобы достроить его, переехать туда всем правительством.

Дом Советов попадает в европейские каталоги архитектурных объектов. Фото: Иван МАРКОВ

Дом Советов попадает в европейские каталоги архитектурных объектов.Фото: Иван МАРКОВ

А насчет перспектив замка, то самые реалистичные, по мнению губернатора, связаны с консервацией исторического объекта:

- Что касается замка, то мы благоустроили территорию вокруг, восстановили там часть исторической стенки внизу, привели все это в порядок. Есть замечательный пример того, как при Сергее Семеновиче (СобянинеРед.) в Москве Белый город откопали. Стену замечательно обыграли, видны руины... Такой опыт есть в Греции, в других государствах. То же самое будет и у нас. Мы тоже так же обыграем эти руины. К сожалению, замок разрушили. Надо ли лепить какой-то новодел? У нас столько всего сохранившегося, что можно восстановить, спасти, что, я думаю, этим надо заниматься.

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