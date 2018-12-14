2018-12-14T11:08:04+03:00
Спорт

Юрий Жирков - «Балтике»: Под вылет готовитесь?

Полузащитник «Зенита» прокомментировал новость о расторжении контракта с футболистом калининградской команды
Николай Литвинов
Поделиться:
Жирков, завершивший в этом году карьеру за сборную, признавался, что однажды вполне может стать «балтийцем».Жирков, завершивший в этом году карьеру за сборную, признавался, что однажды вполне может стать «балтийцем».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На днях калининградская «Балтика» объявила о том, грузинский полузащитник Ника Дзаламидзе покидает команду. Клуб договорился с футболистом о досрочном прекращении трудовых отношений. В сезоне-2018/2019 Ника провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

На сообщение «Балтики» о расставании с Дзаламидзе в Инстаграм первым отреагировал экс-игрок сборной России, полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Под вылет готовитесь?» - иронично поинтересовался футболист.

«Из ФНЛ невозможно вылететь» - ответили Жиркову в «Балтике».

Другие подписчики предложили Юре «не шутки шутить», а самому прийти и помочь команде. В интервью «Комсомолке» Жирков, к слову, не исключал того, что вполне может завершить карьеру в «Балтике». Супруга футболиста Инна родом из нашего города и Жирковы часто бывают в Калининграде.

Ника Дзаламидзе стал первым из 11 футболистов, которым «Балтика» этой зимой предложила самостоятельно искать себе новую команду. В списке «на вылет» - практически весь основной состав. Еще семерым футболистам предложили пересмотреть личные финансовые условия трудовых соглашений. Все эти меры, как объявили в клубе, предпринимаются для оптимизации расходов.

В минувшие выходные спортивные издания сообщали, что «Балтика» готова расстаться и главным тренером Игорем Ледяховым, который пришел в команду в разгар сезона и сменил Валерия Непомнящего. До сих пор эта информация официально не подтверждена, но и не опровергнута.

На зимний перерыв «Балтика» ушла, находясь на 16-м месте в турнирной таблице. После 24-х игр балтийцы пропустили 39 мячей – это не только худший показатель в лиге, но и во всей новейшей истории нашей команды.

Лучшими бомбардирами «Балтики» в этом сезоне стали Максим Григорьев и Владимир Дядюн, которые забили по четыре гола каждый.

- Это очень низкий показатель, - рассказал лучший снайпер «Балтики» в первенствах России и один из рекордсменов первой лиги середины 1990-х годов Дмитрий Силин. - Но обвинять в столь плачевной результативности только линию атаки я бы не стал. Нападающие – люди зависимые. Малое количество голов говорит прежде всего о том, что впереди игра была не поставлена. Нужно работать над изменением тактического рисунка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Калининграде запретят парковаться на улице Красной
Правительство РФ несколько лет будет субсидировать 95% расходов на новый стадион
Житель Озерска получил 3,5 года за смертельное ДТП
Пьяный калининградец повредил не тот автомобиль, который хотел
Двое калининградцев пытались проехать в Польшу с фальшивыми страховками
Антон Алиханов: У меня несколько лет зарплата не повышалась
В Калининграде в четверг сбили двух пешеходов
В лобовом столкновении на балтийской трассе пострадали четыре человека
В Калининградской области ежегодно 10-15 машин проваливается под лед
В мэрии сообщили об отключениях воды и электричества в Калининграде
Антон Алиханов: Ничего страшного, чтобы летать эконом-классом, я не вижу
В Калининграде 15 человек тушили пожар в садовом обществе «Победа» на ул. Горького
Стала известна стоимость посещения ледового катка у Дома Советов в Калининграде
Алиханов: К сожалению, «Балтика» в этом сезоне не очень хорошо себя чувствует
В Калининграде пенсионер избил 15-летнюю соседку по коммунальной квартире
В поселке под Краснознаменском сгорело 30 тонн сена
В Калининградской области заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют среди смертельных болезней
Кравченко: Чтобы впервые попасть на прием к онкологу в Калининграде, нужно ждать не больше двух дней