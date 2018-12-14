Юрий Жирков - «Балтике»: Под вылет готовитесь?

На днях калининградская «Балтика» объявила о том, грузинский полузащитник Ника Дзаламидзе покидает команду. Клуб договорился с футболистом о досрочном прекращении трудовых отношений. В сезоне-2018/2019 Ника провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

На сообщение «Балтики» о расставании с Дзаламидзе в Инстаграм первым отреагировал экс-игрок сборной России, полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Под вылет готовитесь?» - иронично поинтересовался футболист.

«Из ФНЛ невозможно вылететь» - ответили Жиркову в «Балтике».

Другие подписчики предложили Юре «не шутки шутить», а самому прийти и помочь команде. В интервью «Комсомолке» Жирков, к слову, не исключал того, что вполне может завершить карьеру в «Балтике». Супруга футболиста Инна родом из нашего города и Жирковы часто бывают в Калининграде.

Ника Дзаламидзе стал первым из 11 футболистов, которым «Балтика» этой зимой предложила самостоятельно искать себе новую команду. В списке «на вылет» - практически весь основной состав. Еще семерым футболистам предложили пересмотреть личные финансовые условия трудовых соглашений. Все эти меры, как объявили в клубе, предпринимаются для оптимизации расходов.

В минувшие выходные спортивные издания сообщали, что «Балтика» готова расстаться и главным тренером Игорем Ледяховым, который пришел в команду в разгар сезона и сменил Валерия Непомнящего. До сих пор эта информация официально не подтверждена, но и не опровергнута.

На зимний перерыв «Балтика» ушла, находясь на 16-м месте в турнирной таблице. После 24-х игр балтийцы пропустили 39 мячей – это не только худший показатель в лиге, но и во всей новейшей истории нашей команды.

Лучшими бомбардирами «Балтики» в этом сезоне стали Максим Григорьев и Владимир Дядюн, которые забили по четыре гола каждый.

- Это очень низкий показатель, - рассказал лучший снайпер «Балтики» в первенствах России и один из рекордсменов первой лиги середины 1990-х годов Дмитрий Силин. - Но обвинять в столь плачевной результативности только линию атаки я бы не стал. Нападающие – люди зависимые. Малое количество голов говорит прежде всего о том, что впереди игра была не поставлена. Нужно работать над изменением тактического рисунка.