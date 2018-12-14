2018-12-18T11:13:56+03:00
Спорт

Юрий Жирков - «Балтике»: Под вылет готовитесь?

Полузащитник «Зенита» прокомментировал новость о расторжении контракта с футболистом калининградской команды
Николай Литвинов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жирков, завершивший в этом году карьеру за сборную, признавался, что однажды вполне может стать «балтийцем».Жирков, завершивший в этом году карьеру за сборную, признавался, что однажды вполне может стать «балтийцем».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На днях калининградская «Балтика» объявила о том, грузинский полузащитник Ника Дзаламидзе покидает команду. Клуб договорился с футболистом о досрочном прекращении трудовых отношений. В сезоне-2018/2019 Ника провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

На сообщение «Балтики» о расставании с Дзаламидзе в Инстаграм первым отреагировал экс-игрок сборной России, полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Под вылет готовитесь?» - иронично поинтересовался футболист.

«Из ФНЛ невозможно вылететь» - ответили Жиркову в «Балтике».

Другие подписчики предложили Юре «не шутки шутить», а самому прийти и помочь команде. В интервью «Комсомолке» Жирков, к слову, не исключал того, что вполне может завершить карьеру в «Балтике». Супруга футболиста Инна родом из нашего города и Жирковы часто бывают в Калининграде.

Ника Дзаламидзе стал первым из 11 футболистов, которым «Балтика» этой зимой предложила самостоятельно искать себе новую команду. В списке «на вылет» - практически весь основной состав. Еще семерым футболистам предложили пересмотреть личные финансовые условия трудовых соглашений. Все эти меры, как объявили в клубе, предпринимаются для оптимизации расходов.

В минувшие выходные спортивные издания сообщали, что «Балтика» готова расстаться и главным тренером Игорем Ледяховым, который пришел в команду в разгар сезона и сменил Валерия Непомнящего. До сих пор эта информация официально не подтверждена, но и не опровергнута.

На зимний перерыв «Балтика» ушла, находясь на 16-м месте в турнирной таблице. После 24-х игр балтийцы пропустили 39 мячей – это не только худший показатель в лиге, но и во всей новейшей истории нашей команды.

Лучшими бомбардирами «Балтики» в этом сезоне стали Максим Григорьев и Владимир Дядюн, которые забили по четыре гола каждый.

- Это очень низкий показатель, - рассказал лучший снайпер «Балтики» в первенствах России и один из рекордсменов первой лиги середины 1990-х годов Дмитрий Силин. - Но обвинять в столь плачевной результативности только линию атаки я бы не стал. Нападающие – люди зависимые. Малое количество голов говорит прежде всего о том, что впереди игра была не поставлена. Нужно работать над изменением тактического рисунка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ярошук: Я не понимаю, зачем и куда сбежал бывший директор «Водоканала»
Мэрия Зеленоградска отправит японским котам Кену и Го дом и янтарные ошейники
В Ладушкине 15-летний вандал разбил 20 плафонов фонарей в городском парке
Полиция задержала калининградца, который грабил пенсионерок
Деревню викингов «Кауп» под Зеленоградском расширят за счет международного гранта
Александр Ярошук отказался покупать квартиру 500-тысячному жителю Калининграда
За неуплату штрафов в Калининграде за день арестовали 25 человек
Калининградский зоопарк откроет новую экспозицию «Южная Америка»
В Калининградской области с начала года по военной ипотеке купили 403 квартиры
За четыре года в МФЦ на пл. Победы в Калининграде оказали 700 тысяч услуг
В Калининграде и Гусеве задержали продавцов наркотиков
За неделю в Калининграде демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций
Силанов о Двухъярусном мосте: Сейчас его не сносят, не стоит раньше времени ломать копья
Закрытие движения на ул. Баграмяна продлили до 15 февраля 2019 года
На Сельме инспекторы ГИБДД и приставы задержали десять должников
Стелу на въезде в Калининград со стороны ул. Невского установят к маю
В Калининграде осудили постояльца гостиницы, который напал с ножом на соседа
Алексей Силанов: Мэрия Калининграда уже не нарезает участки в охранных зонах предприятий Прибрежного поселка
Сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех пешеходов-нарушителей на ул. Багратиона
В Балтийске ликвидировали городскую администрацию и Совет депутатов
В Калининграде десять сотрудников полиции скрыли счета в банках и имущество
В Калининградской области на селе более 30 семей улучшили жилищные условия
Мэр Калининграда сообщил, что город не может набрать на работу дворников
Калининградская драма приглашает в бэби-театр!