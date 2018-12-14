Центр хронической боли, онкоцентр, новые поликлиники: министр здравоохранения ответил на вопросы "КП"

О недофинансировании медицины

Ранее СМИ сообщали, что, по данным депутата облдумы Михаила Чесалина, медицинская отрасль недополучает около полутора миллиардов рублей. Глава минздрава в эфире программы "Авторитет" на радио "Комсмольская правда - Калининград" со словами депутата не согласился, заявив, что недофинансирование сегодня держится в рамках 300 миллионов рублей.

- Денег много не бывает, любые средства здравоохранения есть, куда использовать, - сообщил Кравченко. – Задач нерешенных – вагон просто. Действительно есть определенный дефицит программ, но это не история текущего года и не история нашего региона исключительно. Дефицит есть, но мы можем говорить, что очень серьезно его уменьшаем. Самое главное, что все у нас корректируется в течение года. Есть очень хорошая экономия сегодня, что позволяет нам решать все задачи, которые стоят перед здравоохранением в этом спокойном объеме финансирования.

Также Кравченко заметил, что финансирование отрасли в будущем году на 9% выше, чем в текущем.

О «скорой»

Александр Кравченко подтвердил, что время от времени получает жалобы на работников «скорой», продающих информацию об умерших пациентах похоронным агентам.

- Ситуация эта – вся черная, - заметил Кравченко. - Мы периодически получаем обращения от тех или иных лиц, что кто-то кому-то где-то «продает» или передает информацию. Но тут вопрос какой: мы должны работника «скорой» уволить? Не имеем права. Поэтому мы каждое такое обращение передаем в правоохранительные органы. Пока что ни разу эти сведения не подтвердились Проверять такого рода информацию сами мы не можем, это не в нашей компетенции. Я не думаю, что такое происходит массово. Тем не менее, это проблема не только Калининградской области, поэтому все ждут федерального закона о ритуальном деле, который должен вот-вот появиться, и все эти вещи там будут зарегулированы.

О заболеваниях, лидирующих по смертности

Что касается болезней, от которых калининградцы умирают чаще всего, то по словам министра, в лидерах по-прежнему заболевания сердечно-сосудистой системы.

- Это сложная история. Как правило, болезнь копится годами. На втором месте – онкологические заболевания, что укладывается в стандартную российскую ситуацию. На третьем месте, как это ни странно, старость. Такой диагноз ставится, когда человек пережил 80-летний возраст и не обращался к врачу последние два года. Мы готовы всячески отстаивать свою позицию, что это действительно так. При этом сейчас мы фисксируем снижение смертности на 1,6%. Средняя продолжительность жизни у нас 72,6 года. Это хороший показатель, но стремиться надо к большему.

Очередь к онкологу – два дня

Во время программы у министра спросили, какая сейчас очередь на запись к онкологу при первичном выявлении заболевания.

- Буквально вчера запрашивал эту информацию, - ответил Кравченко. – Леонид Ныжник, который сейчас у нас этой онкополиклиникой управляет,передал привет от моих коллег из Москвы, где был на учебе. Я ему задал вопрос, сколько у нас сегодня люди ждут с впервые выявленным онкологическим диагнозом консультацию онколога. Ответ получил следующий: не больше двух дней. Если человек приходит ногами в регистратуру онкологическую, приносит документы, в которых написано, что у него впервые выявлено онкологическое заболевание, мы прилагаем все усилия, чтобы этот человек попал максимально быстро к специалистам и можно было начать первый этап специализированного лечения.

Глава минздрава посоветовал тем, кто в течение недели не может попасть на прием к онкологу, звонить ему на горячую линию или писать напрямую через сайт минздрава.

Кроме того, Кравченко пообещал продолжать работу по онкологической службе в виде открытия новых центров женского здоровья.

- Мы понимаем, что в Калининграде одного такого центра недостаточно, поэтому будет еще один на базе центральной городской клинической больницы.

Про онкоцентр

Ведущая также спросила, на каком этапе сейчас находится строительство онкоцентра в Калининграде. Прежде, чем ответить, Кравченко вспомнил историю о том, как он приехал в регион в качестве главврача онкоцентра.

- Я с одним очень приятным мне человеком начал разговаривать на эту тему, и он мне ответил: «Да ладно, мне с 1976 года тут об этом рассказывают». Но ведь как-то удалось! – ответил Кравченко, после чего добавил, что время от времени посещает стройплощадку. – Там активно идут строительные работы в рамках того графика, который там должен быть. Сегодня с Сергеем Александровичем были на стройплощадке, выезжали, смотрели. Честно говоря, я рад, что этот процесс запустился.

Напомним, конкурс на строительство онкоцентра выиграла компания «АрТель» из Реутова. После снижения первоначальной цены контракта компания должна построить объект за 4,202 миллиарда рублей.

Центр лечения хронической боли и реконструкция детской областной больницы

В следующем году в Калининграде планируется реконструкция детской областной больницы, кроме того, ожидается открытие центра лечения хронической боли на базе одной из городских больниц.

- Это вопрос, который остро уже назрел, - заявил министр о реконструкции детской областной больницы. – Нас поддержали на федеральном уровне, в том числе по финансированию. Реконструкцию медсанчасти мы начнем в следующем году. Там вырастет целый корпус, новый и большой, современный, с реанимацией, с операционными, что позволит нам немножко изменить ситуацию с оказанием помощи в тех площадях, где мы сейчас работаем. Это призыв и наших коллег-медиков, и наших пациентов, которые периодически высказывают определенные негативные эмоции.

А на базе первой городской больницы нашей появится центр лечения хронической боли.

- Мы планируем сделать в следующем году центр лечения хронической боли, - сообщил Кравченко. - Территориально он будет располагаться на базе одного из отделений первой городской больницы нашей. У нас для этого там есть все условия, плюс мы понимаем, что мы дополнительно еще будем привлекать компетенции с других территорий, мы ведем переговоры и будем, как Антон Андреевич говорит, «хантить» специалистов.

Две новые поликлиники смешанного профиля

По словам министра, сегодня многие региональные поликлиники устарели и имеют «винтажную» материально-техническую базу.

- У нас есть некоторые больницы, которые в не совсем приспособленных помещениях расположены, - заявил Кравченко. - Например, муниципальные больницы или встроенные поликлиники. Мы понимаем, что у нас назрела необходимость строительства поликлиник. Мы сейчас входим в типовое проектирование поликлиник, которых мы в Калининграде планируем построить две. Одна будет на Сельме, а вторая на востоке города. Их профиль впервые будет смешанным. Мы ставим себе задачу, чтобы с одной стороны это была детская поликлиника, с другой – взрослая, а посередине – диагностический центр совместного использования. Это будет самая шикарная модель. Строить начнем уже в 2020 году.

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