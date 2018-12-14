У Дома Советов открыли самый большой каток в Калининграде

Территорию у Дома Советов оформляют к Новому году. Там уже залили ледовую арену, которую в мэрии называют самым большим катком Калининграда. Как рассказали «Комсомолке», размер ледового поля составляет 30 на 60 метров.

Организаторы признались, что на подготовку катка ушла почти неделя: нужно было установить морозильное оборудование, собрать коробку и залить каток.

Последние приготовления – утром в пятницу. Впереди выходные и первые посетители. Уже сейчас желающих покататься на коньках под Домом Советов хоть отбавляй. В соцсетях появляются первые фотографии новой площадки, горожане спорят о ценах...

Метровая голубая ель обойдется в 1600 рублей. Чуть дороже пихта – от 1800-2000 рублей.Фото: Александр КАТЕРУША

Стоимость посещения новой ледовой арены известна. В будние дни взрослый билет за часовой сеанс катания – 150 рублей (плюс 150 рублей прокат коньков). Детям от 5 до 10 лет придется заплатить 100 рублей (плюс 50 рублей прокат). В выходные дни, в праздники и каникулы стоимость увеличивается: со взрослого за нахождение на катке берут 200 рублей и 100 рублей с ребенка (в вечерние часы стоимость увеличивается до 250 и 150 рублей соответственно).

Из приятного – скидки пенсионерам, специальные сеансы для школьников в каникулы, возможность заточить коньки. Именинникам и детям до 5 лет – бесплатно.

Одним катком у Дома Советов не ограничились. Пока рабочие украшают фонарные опоры звездами и монтируют огромную светящуюся надпись «2019», торговцы открывают палатки. На ближайших выходных открывается Рождественская ярмарка. В продаже изделия из дерева, елочные украшения, игрушки, сладости.

Упаковка елки стоит 100 рублей.Фото: Александр КАТЕРУША

Можно тут купить и живые елки. Продавцы только-только разворачиваются, некоторые еще сколачивают полки-подставки под ели. В основном предлагают деревья европейских сортов, привезенные из Польши. Елочки, выращенные в питомниках очень пушистые и ароматные. Метровая голубая ель обойдется в 1600 рублей. Чуть дороже пихта – от 1800-2000 рублей.

- Многие предпочитают пихты елкам. Потому что они дольше стоят и ветви упругие, выдерживают даже тяжелые игрушки и не гнутся, - говорит продавец.

За хорошую пихту придется выложить 2,5-3 тысячи рублей. Огромные пихты, которые влезут разве что в холл просторного особняка предлагают за 8 и даже 15 тысяч рублей.

– У нас есть трехметровая пихта с бонусом – представляете, на ветке птичье гнездо сохранилось! – мне показывают аккуратно сложенный из травы и веточки домик неизвестной птахи.

На ближайших выходных открывается Рождественская ярмарка. В продаже изделия из дерева, елочные украшения, игрушки, сладости.Фото: Александр КАТЕРУША

Тут же можно упаковать елку за 100 рублей и выбрать подставку за 600 рублей.

С субботы новогодние елки начнут продавать и на базаре, расположенном на улице Портовой.