2018-12-18T11:13:56+03:00
Происшествия

Под Калининградом компания отморозков зверски расправилась с супружеской парой

Встретив на улице односельчан, преступники избили и ограбили их, а затем сбросили тела в реку
Игорь ОРЕХОВ
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Проверка показаний на месте преступления: убийцы демонстрируют, как сбрасывали тела своих жертв в воду.Проверка показаний на месте преступления: убийцы демонстрируют, как сбрасывали тела своих жертв в воду.Фото: предоставлено УСКР по Калининградской области
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В региональном Управлении СКР объявили о завершении расследования уголовного дела в отношении трех жителей поселка Приозерное Гусевского района, которые жестоко расправились с парой односельчан.

Декабрьским вечером прошлого года 41-летний сельчанин, его 20-летний приятель и их 39-летняя знакомая (все трое были пьяны) слонялись по поселку в описках денег на продолжение выпивки. И встретили 48-летнего глухонемого односельчанина, который шел со своей 44-летней сожительницей.

- У них точно «бабки» есть, – решила гоп-компания. – Но добровольно в долг без отдачи не дадут, придется отнимать силой!

Гражданских супругов били сначала кулаками, когда жертвы упали, их принялись охаживать ногами. В конце концов кто-то из грабителей отыскал увесистый камень, которым и добивали несчастных. Однако, обыскав карманы одежды лежавших без чувств людей, мерзавцы не нашли ни денег, ни чего-либо еще ценного. И тогда направились по месту жительства семейной пары, раздобыв в квартире циркулярную пилу и мобильный телефон. Заодно прихватили и пару резиновых сапог.

Мужчины поручили даме унести награбленное, а сами решили вернуться на место избиения – проверить, не ожили ли вдруг несчастные сожители. Отчасти опасения подтвердились: если инвалид по-прежнему лежал без чувств, то его подруга исчезла. Односельчанина еще раз зверски избили, а потом отнесли на берег реки Писса и сбросили в воду. После этого настала очередь односельчанки, которая укрылась у себя дома. Твердо решив довести дело до конца, отморозки ворвались в жилище и несколько раз ударили женщину ножом в грудь. Убитую отправили в Писсу вслед за гражданским мужем.

Можно лишь поражаться паталогической жадности убийц и грабителей, которые не побрезговали присвоить всю нашедшуюся на подворье живность – утку, кур, кроликов…

Пропавших сельчан хватились лишь несколько дней спустя. А пока их искали, молодой участник расправы успел засыпаться на другой краже. На допросе в полиции молодчик неожиданно сознался и в куда более тяжком преступлении, сдав обоих своих подельников.

Все трое подозреваемых давно томились под арестом, а тела их жертв все никак не могли отыскать. Наконец, уже в марте этого года один из местных рыбаков наткнулся на труп убитой женщины. Оказалось, течением ее отнесло аж в русло реки. Еще два месяца спустя в результате теперь уже целенаправленных поисков, предпринятых правоохранителями, нашелся и погибший мужчина – в районе поселка Зеленый бор Черняховского района, за 25 километров от Приозерного.

- По ходу расследования нашими сотрудниками был проделан значительный объем работы, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Допрошены свидетели, проведены криминалистические судебные экспертизы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

В настоящее время сбор доказательственной базы завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Калининградской области, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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