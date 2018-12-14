«Похоронен у памятника Шиллеру»: Калининградец ищет родственников майора, погибшего в Кёнигсберге

Краевед Александр Панфилов уже не в первый раз раскручивает интересную историю из обнаруженного им артефакта. Если раньше он начинал свои небольшие расследования с антикварной открытки или мемориальной плиты, то теперь на одном из интернет-аукционов попалась фотография советского бойца, где тот изображен в артистичной позе с папиросой и перебинтованной рукой. Конечно, таких фотографий на просторах интернета могло встретиться сколько угодно, но Александра зацепила подпись на обороте. Там сообщалось, что на фото 25-летний майор Сидоров, который погиб смертью героя и похоронен в Кёнигсберге у памятника Шиллеру. Последняя строчка, подписанная неким майором Михайловым, и вовсе требовала подробностей: «С ним я был вместе непрерывно с 17.04.1943 по 17.04.1945». В общем, в истории уже было много интересного. Во-первых, совпадение цифр (17 апреля повторяется дважды). Во-вторых, звание майора в 25 лет тоже заслуживает отдельного внимания. В-третьих, погиб герой уже после штурма Кёнигсберга, а похоронен в самом его центре. Да и не совсем понятно, как эта фотография оказалась в продаже. Предварительно было известно, что некто принес продавцу чемодан личных вещей, и эти вещи постепенно распродавались в интернете.

- Остальных вещей я не видел, но фотокарточку сразу купил. Ну а дальше продавец от вопросов умело уклонялся, после чего и вовсе перестал отвечать на сообщения, - говорит Александр.

Брал Ширвиндт

На снимке отчетливо видны две боевые награды на груди майора: два ордена Красного Знамени. Правда, с помощью сайта «Память народа» удалось установить, что наград у Дмитрия Сидорова куда больше. Помимо двух названных орденов, красноармеец награждался орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной Войны первой степени и орденом Красной Звезды.

Открытые архивы выдают довольно большой объем информации. В частности, известно, что за бои в Восточной Пруссии Сидоров получил сразу три ордена. И что интересно, майор оказался одним из тех, кто первым пересек границу Восточной Пруссии. Например, орден Александра Невского Дмитрий получил за взятие Ширвиндта и населенного пункта Гросс Варгнингкен (обоих поселков сегодня не существует), где майор «проявил исключительное искусство в подготовке оперативных данных для боевых действий полка и руководстве боем подразделений».

- Товарищ Сидоров сам лично под огнем противника в решительные минуты, при преодолении пограничных укреплений противника и при взятии города Ширвиндт находился в подразделениях и непосредственно управлял боем, - говорится в описании подвига в наградном листе, подписанном 26 октября 1944 года.

«Проявил личное мужество и отвагу»

После Ширвиндта Сидоров продолжал продвигаться со своим полком вглубь территории Восточной Пруссии. И в конце января 1945 года его награждают вторым орденом Красного Знамени «за умелое управление полком в бою». Вот выписка из приказа о награждении:

- Майор Сидоров Д.Н. в наступательных боях дивизии с немецкими захватчиками с 13.01.1945 по 26.01.1945 на территории Восточной Пруссии проявил способность управлять полком в бою, личное мужество и отвагу. В первый день наступления 13.01.1945 на участке западнее Швиргаллен (ныне поселок Заводское Нестеровского района – Ред.) он со своим полком прорвал оборону противника общего рубежа оборонительной полосы Гумбинненского укрепрайона, состоящего из трех сплошных линий траншей с проволочными заграждениями и минными полями. После прорыва обороны в первый же день наступления им была очищена роща от противника, что западнее Швиргаллен, и отражено несколько контратак противника.

Более того, при продвижении войск полк Сидорова захватывает и другие поселки, среди которых самые крупные Виткампен, Зеекампен и Ужбален.

Последнюю свою награду, второй орден Отечественной Войны первой степени, Дмитрий Сидоров получает уже посмертно – 18 апреля 1945 года. При этом, непосредственное руководство майора рекомендовало представить его к ордену Суворова 3-й степени. На этот раз в боях от города Кройцбург (сегодня – Славское Багратионовского района – Ред.) до залива Фришес Хафф полк Сидорова уничтожил около 1750 солдат противника.

Погиб же Сидоров 13 апреля, уже после штурма Кёнигсберга, чуть севернее города в районе нынешнего поселка Переславское, после чего и был похоронен рядом с памятником Шиллеру, как один из самых героических бойцов, принимавших участие в штурме.

Дочь... не поверила

Александр Панфилов рассказывает, что найти родственников офицера практически не представлялось возможным, так как тот был слишком молод и наверняка не успел завести семью. Но это оказалось не так.

- Когда я пытался найти журналы боевых действий полка, случилось чудо, — говорит Панфилов. - Нашлись еще несколько снимков майора Сидорова, которые разместила на своей страничке в соцсети его дочь, живущая в Москве. Появилась возможность вернуть фото настоящему владельцу, в семью, что стало бы для меня логичным завершением этой истории. Без всяких вознаграждений. К сожалению, к моему порыву Людмила Дмитриевна отнеслась с недоверием, поскольку не знает меня лично, и попросила больше не писать.

Тем не менее, из непродолжительного общения выяснилось, что в Калининграде и в Гвардейском районе у Людмилы Дмитриевны Рыбальченко есть знакомые. Редакция «Комсомольской правды» надеется, что кто-то из них откликнется на эту публикацию, и поможет передать фотографию Людмиле Дмитриевне. Если же к лету следующего года так и не удастся вернуть фото в семью, то снимок, как говорит Александр Панфилов, будет передан одному из калининградских музеев.

Забыли на 40 лет...

Удивительной оказалась и судьба могилы майора Сидорова. В 1969 году его останки по-прежнему покоились рядом с памятником Шиллеру, однако из-за укрупнения воинских захоронений они по документам были перенесены в братское захоронение в конце улицы Энгельса. На деле перенесены были лишь буквы, а могилы у памятника Шиллеру просто сровняли с землей и забыли почти на 40 лет.

Так выглядело захоронение у Шиллера в 2007 году, когда поисковики извлекли останки погибших воинов.Фото: Евгений Калашников

Тем не менее, в 2007 году на останки красноармейцев наткнулись поисковики отряда «Совесть», провели эксгумацию, и, как сообщает руководитель отряда Руслан Хисамов, перезахоронили их на военно-мемориальном кладбище в Медведевке.

- В клумбе перед памятником Шиллеру мы нашли всех погибших воинов, - говорит Хисамов. - Их имена до начала работ нам были известны. Все, кроме гвардии майора Емельяненко, в том числе и майор Сидоров, перезахоронены на мемориальном комплексе в поселке Медведевка. Останки же Емельяненко были переданы родственникам и захоронены на малой родине.