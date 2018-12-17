Чистый лист или курорт: Каким увидят Пионерский пассажиры круизных лайнеров

За последние 10 лет Пионерский уже второй раз оказывается в центре внимания. В 2011 году в этом тихом приморском городе открылась государственная резиденция «Янтарь», а теперь там же развернулось строительство современного грузопассажирского терминала. Что даст муниципалитету будущая стоянка круизных лайнеров и как должен измениться сам город? Эти темы представители городских властей и приглашенные эксперты обсудили на круглом столе, который состоялся в медиагруппе «Западная пресса».

Хаотичная конкуренция

Советник губернатора Калининградской области Вячеслав Генне, считает, что в первую очередь нужно определиться с функционалом города.

- Светлогорск и Зеленоградск всегда были курортами-здравницами, поселок Янтарный – поселком янтарщиков-контрабандистов, Пионерский был рыбацким портом, моногородом. Сейчас ситуация изменилась, - говорит Генне. - Пионерский на фоне соседей - это чистый лист. Нужно создавать здесь достойную среду для жизни и отдыха, а для этого необходима четкая программа действий по управлению этой территорией. Власти региона, застройщики, инвесторы в этом заинтересованы.

По мнению Вячеслава Генне, у Пионерского есть шанс снова стать административно-промышленным узлом, объединяющим все калининградское побережье, как это было раньше.

- В скором времени возникнет сращивание Светлогорска с Пионерским, а на востоке - с пригородами Зеленоградска. В перспективе вырисовывается вариант троеградья, по типу польского туристического объединения Гданьск-Гдыня-Сопот. Но процесс идет хаотично, поэтому возникает много проблем, например – жесткие противоречия между интересами застройщиков и интересами горожан, городской среды. Первые хотят получить максимальную прибыль, строят высотки на первой линии у моря, а жители и туристы хотят повышения комфорта и качества жизни, - отмечает советник губернатора.

И порт, и курорт?

Глава администрации Пионерского Алексей Семенцов согласен, что вопрос дальнейшего развития города действительно стоит остро.

- Мы пока выпали из туристической повестки. Недостаточно кафе, гостиниц, сферы услуг. Пока это тихий спальный город. В нынешней фазе муниципалитет не является самодостаточным, - считает Семенцов. - При этом у нас создана инфраструктура, энергетические мощности, современный водозабор с большим резервом, очистные сооружения. Строительство, возрождение порта становится смыслом развития. Реализация государственного проекта грузопассажирского терминала становится центром притяжения не только для инвесторов. Это будут новые морские ворота России! И мы, рассматривая концепцию будущего города, должны понимать, что нужно строить. Наша задача - довести инфраструктурный базис до логического конца, как курортного и портового центра.

Глава администрации Пионерского Алексей Семенцов уверен, что город станет новыми морскими воротами России.Фото: Егор Сачко

По словам Алексея Семенцова, в перспективе город получит налоги в бюджет, порядка 20-30 миллионов в год. А это средства для развития - благоустройства, инфраструктуры, строительства отелей и ресторанов.

«Нужно показать европейское лицо»

Генеральный директор туристической компании «Балтма Турс» Михаил Друтман полагает, что статус Пионерского должен быть повышен до международного.

- Строительство порта в Пионерском дает фантастические возможности! - не сомневается Друтман. - Весь мир заинтересован в новом порте на Балтике. Это очевидный факт. Мы обсуждали это на недавней выставке в Каннах с представителями крупных туристических компаний, занимающихся круизным бизнесом. Пиковая нагрузка круизного бизнеса выпала на 1993 год. Тогда было 38 заходов судов в порт Калининград. Это огромное количество! В этом году мы приняли четыре лайнера, один из них - самый крупный за всю историю порта в Балтийске. На борту было 850 пассажиров из США. Для гостей в составе организованных групп действует безвизовый въезд в Россию на 48 часов. От экскурсионной программы иностранцы были в восторге. Все таможенные и пограничные формальности проводятся быстро. Думаю, что с открытием терминала в Пионерском туристы увидят и этот город, а также Светлогорск и Калининград. И поэтому город должен показать гостям европейское лицо, интересные туристические объекты.

Михаил Друтман считает, что в реализации проекта грузопассажирского терминала должны быть заинтересованы все: власти города и региона, инвесторы, жители, туристы. Надо лишь объединить усилия, и начинать эту работу нужно уже сейчас.