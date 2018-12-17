Александр Ярошук: Если бы снова стал мэром, переделал бы все улицы!

В понедельник бывший мэр Калининграда, а теперь депутат Госдумы Александр Ярошук устроил брифинг. По признанию экс-градоначальника, он хотел получить обратную связь от журналистов и узнать, что сейчас происходит в городе. Впрочем, на многочисленные вопросы Александр Георгиевич тоже с удовольствием ответил.

«По Москве хожу пешком»

По словам Александра Ярошука, Москва произвела на него большое впечатление, а на вопрос, расцвела ли столица при Собянине, ответил утвердительно.

- Вы знаете, вот честно, хвала и почет, как бы там ни относились к Собянину москвичи. Просто несправедливо порой звучит критика в его сторону, - заявил бывший калининградский мэр. - Я везде поездил по Европе, в Америке той же был, в Нью-Йорке, но Москва сейчас – одна из самых красивейших столиц. Какие тротуары, пешеходные зоны, украшения, освещение! И она поехала! Я же помню, как добирался с Тверской, от Госдумы, до храма Христа Спасителя, в переулок Чистый. Можно было выйти и пройтись за 25 минут, но я тогда не знал эти расстояния, и простоял три с половиной часа в пробке, никуда не доехал. Сейчас центр едет однозначно. И метро там строится, общественному транспорту выделенную полосу сделали, это и нам в Калининграде надо делать. Сейчас Москва стоит только в час пик, а днем она свободна. Но я сейчас все равно стараюсь по Москве ходить пешком, чтобы понять город. Беру рюкзачок, оделся и пошел. Москву за это время, конечно, понять невозможно, но, тем не менее, я хожу как простой москвич очень много пешком.

Об ошибках

С оглядкой на опыт Собянина, Ярошук отметил, что многое бы изменил, если бы ему вдруг снова пришлось занять пост главы Калининграда.

- Я бы серьезнее отнесся к высотной застройке. Здесь бы, в центре, в сложившихся исторических районах, в Октябрьском, Центральном, я бы ее не делал. Сельма, Восток, Балтрайон – нет проблем. Я бы туда эту застройку сдвигал, только со всей инфраструктурой. Собянин вот делает эти районы, и он сразу открывает там спортивные залы, школы и так далее, чтобы родителям не везти детей поплавать в бассейне через весь город. Надо всю инфраструктуру делать там. Второе – это благоустройство, конечно. Понятно, мы не сможем в граните делать, как в Москве, но качественные вещи нужны. Пусть это будет дороже, пусть там не сделаешь 25 улиц, а 20, но надо делать сразу лет на 50-100, как у немцев. Мы гнались за количеством улиц и пропускали эти моменты, хотелось побольше сделать. Это ошибка, реальная ошибка. Я признаю, что по части улиц, мы сделали плохо. Сейчас бы я сделал по-другому, - добавил бывший мэр.

- Какую бы улицу вы переделали? – переспросили журналисты.

- Да все улицы! Я еще раз говорю: мы гнались за количеством. Думали, давай эту серую плитку положим…. А делал бы я лучше плитку хорошую клинкерную, желтую там. Сейчас, слава богу, технологии есть. И вот эта застройка высотная в центре города… Ее реально не должно было быть. Но вспомните строительную отрасль 2007 года. Ничего нет. Вот как сейчас в Крыму. И деньги есть, а построить качественно никто не может. Потому что строительной отрасли нет. То же самое было и у нас в Калининграде.

Также Ярошук заявил, что не отдавал калининградскую строительную отрасль москвичам.

- Слава богу, я москвичам ничего тут не отдавал, по большому счету. А калининградские строители, заработав денег, честь и хвала им, не стали выводить деньги в оффшоры. Может, там какие-то единицы были, негодяи, но в большинстве своем они сделали серьезные строительные компании. Технику закупили, заводы построили и с любым сейчас заказом они справятся. Что в дорожной части, что в строительной.

О реновации

Высказался Александр Ярошук и по поводу программы реновации жилого фонда в Москве.

- Фантастические изменения, как бы там ни ругали, с реновацией этих хрущевок. По Щелковскому шоссе, восток возьмите, эти пятиэтажки – там же ужас, что творится. Сейчас начинают их сносить. Там, где я ездил и смотрел, как это происходит, мне интересно же… Да молодцы! Вообще все меняется! – заявил Ярошук. - Эта программа однозначно применима для Калининграда. Нам деваться некуда. Вот давайте возьмем центр города: Соммера, Пролетарская, весь этот околоток. Эксплуатация этих домов – это еще 5-10 лет, и все! А 5-10 лет в нашей жизни – это вообще ничего. Сегодня уже надо садиться, считать и планировать.

О чистом воздухе

- Конечно, еще воздух не тот в Москве, как у нас в Калининграде, - отметил бывший мэр. - Я не мог понять москвичей, которые приезжали ко мне в гости, мы выезжали на косу, и у них голова болела. Вот у меня сейчас так же. Я просто как рыба начинаю дышать, реально, потому что здесь, конечно, мы, калининградцы, имеем такую роскошь. Вот ругают загрязненные улицы, а мы тут как в заповеднике живем. Это я имею в виду чистоту воздуха, если сравнивать с Москвой.

Напомним, 12 декабря общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года. Калининградская область в этом рейтинге заняла 60-е место и вошла в тридцатку самых грязных регионов страны.