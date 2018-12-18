В Советске снова спилили елку у детского сада и поставили ее в центре города

В Советске снова спилили елку у детского сада, чтобы поставить ее в центре города. Во вторник днем мэр города Николай Воищев написал в своем фейсбуке, что «около ЦКД «Парус» полным ходом идет установка главной городской новогодней елки», добавив к новости праздничных хэштегов #установкаелки, #новыйгод и #ужескоропраздник.

Как заявил Воищев корреспонденту «Комсомолки», решение было принято «по многочисленным просьбам жителей».

- Ко мне поступало множество обращений по поводу этой елки, жители сообщали, что она угрожает безопасности детей и родителей, забирающих детей из детского сада «Аленушка», - уточнил Воищев. – Поэтому силами нашего предприятия «Благоустройство» елка была спилена и перевезена на новое место.

Стоит отметить, что не все горожане оказались в восторге от инициативы властей муниципалитета. Так, один из комментаторов заметил, что об угрозе безопасности жителей власти почему-то вспоминают именно под Новый год.

- Интересно, а почему только под Новый год опасную елку ждет такая участь? – пишет одна из жительниц Советска. - Почему нельзя в таком случае провести мониторинги по всем детским садам и разом «обезопасить» все детские сады и школы? А то странным образом угроза возникает накануне Нового года.

На эту реплику Николай Воищев тоже нашел, что ответить.

- Мы принимаем решение из соображений экономической целесообразности. Это экономия бюджетных средств, прежде всего, - сообщил мэр города. – Мы разом выполняем две задачи – выходим из положения с главным новогодним украшением в центре города и решаем вопрос с обеспечением безопасности жителей. Я вам даже больше скажу: на следующий год у нас есть заявки от жителей улиц Московская и Сельская. Они хотят, чтобы их елку тоже спилили и поставили в центре города, чтобы она украсила праздник.

Напомним, в прошлом году главная новогодняя елка Советска точно так же была спилена у детского сада, правда, в тот раз не у «Аленушки», а у «Солнышка». Тогда Николай Воищев не стал скрывать происхождение елки, и даже написал об этом в своем фейсбуке.

- Около ЦКД «Парус» установили главную елку города, - писал мэр в декабре прошлого года. - Городской бюджет Советска не тратил средства на ее установку. Елку взяли с территории одного из детских садов города, где она приносила опасность учреждению. Теперь она нарядная будет радовать горожан в новогодние праздники.