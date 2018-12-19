2018-12-19T12:09:30+03:00
Общество

Четыре моста и дороги без пробок: в Калининграде реконструируют развязку в конце улицы Невского

Основные работы придутся на лето 2019 года
Александр КАТЕРУША
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Опоры одного из путепроводов (на фото справа) уже почти готовы.Опоры одного из путепроводов (на фото справа) уже почти готовы.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжается четвертый подэтап работ на Окружной дороге. Рабочие реконструируют большую, так называемую клеверную развязку протяженностью 1,62 км на пересечении с трассой на Зеленоградск. Накануне ход работ проконтролировал вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

- Эта развязка – одна из самых крупных, она ключевая и объединяет включение Северного обхода в действующую сеть Приморского кольца. Запустив движение на новой трассе по одной полосе, мы уже видим, что нагрузка на Окружную дорогу снижена – количество пробок сократилось, – отметил вице-премьер.

Как рассказал Александр Рольбинов, после завершения работ в Калининграде появится современная новая развязка.

- Эффект будет такой же, как на Московском проспекте, там где стыковка с Берлинским мостом. Мы помним Московскую и Гурьевскую развязку, весь этот участок дороги, который постоянно стоял в сплошной пробке. Сегодня проехать там не составляет никакого труда. Точно так же и здесь, - говорит Александр Рольбинов. – Конечно, основные работы придутся на лето 2019 года, потому что по контракту завершение работ в конце года. И одна из важных задач – не допустить столпотворение автомобилей в летний сезон, когда калининградцы поедут на морское побережье.

Чтобы избежать заторов и сезонных пробок, региональное министерство развития инфраструктуры уже проработало схему по организации движения автомобилей.

Сама улица Невского после реконструкции развязки будет состоять из четырех полос: по две в одну сторону. При этом в летний период часть дороги, проходящей под мостом, сделают трехполосной с реверсивным движением, чтобы избежать «бутылочных горлышек».

Стоимость этого этапа реконструкции Северного обхода составляет 3,5 млрд рублей. В настоящее время ведутся работы по расчистке полосы отвода, разминированию территории (уже откопали более 30 снарядов времен войны), отсыпке земляного полотна, устройству водопропускных труб и нижних слоев асфальтобетонного покрытия.

Здесь планируют построить четыре путепровода. Работа на двух мостах уже началась.

Так будет выглядеть готовая развязка. Фото: Александр КАТЕРУША

Так будет выглядеть готовая развязка.Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что бордюры на новой развязке устанавливают из гранитных блоков.

- Это все окупается. Затраты сокращаются, не придется менять бордюры через 10 лет, - сказал Александр Рольбинов и пояснил, что зимой во время использования большого количества реагентов, прочные каменные бордюры хорошо себя показывают. – На самых ответственных участках, где есть возможность, мы стараемся ставить именно такие.

По словам вице-премьера, работы на объекте идут с опережением графика. Есть надежда, что дорогу сделают даже раньше контрактных сроков.

Ну, а на 2019 год у областных властей большие планы. Это реконструкция въездов в Калининград, завершение работ на улице Шатурской и Балтийском шоссе, расширение до четырех полос начала улицы Гагарина, продолжение улицы Суздальской.

Всего программой «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено более 2 миллиардов рублей на ремонт основных автомобильных трасс в Калининграде и на востоке области.

КСТАТИ

Стелу вернут на место

Как могли заметить многое калининградцы, на въезде в город со стороны улицы Невского, неподалеку от мототрассы, демонтировали стелу с надписью «Калининград».

- Мы поставим ее ближе к маю на въезде в Калининград, с правой стороны. Там же где была, но чуть в стороне, - сказал представитель подрядчика.

Вице-премьер Александр Рольбинов отметил, что саму стелу менять не будут.

- Речь идет о том, чтобы восстановить то, что было, и просто перенести. К сожалению, конструктивно это сделать достаточно сложно, потому что многие вещи монолитные и очень объемные. Один кубик, условно говоря, весит больше 10 тонн, - объяснил вице-премьер.

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