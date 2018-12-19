2018-12-19T12:40:12+03:00
Звезды

Музеи и зоопарк поделят миллион евро «на троих»

Два калининградских и одно литовское учреждения получили солидный грант
Александр КАТЕРУША
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Музей «Фридландские ворота» отремонтирует исторический фасад и установит уличное освещение на своей территории.Музей «Фридландские ворота» отремонтирует исторический фасад и установит уличное освещение на своей территории.Фото: Александр КАТЕРУША
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Стали известны результаты конкурса программы «Приграничное сотрудничество «Литва-Россия». Победивший в конкурсе проект под названием «Cross-border transmission» является трехсторонним. Как рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, помимо нашего зоопарка его участниками стали Морской музей Литвы из Клайпеды и музей «Фридландские ворота».

Общая сумма гранта составила 1 миллион евро. Эти средства распределены между участниками проекта в соответствии со стоимостью работ, которые предполагается провести.

Так, Калининградский зоопарк планирует капитально отремонтировать исторический фонтан и реконструировать вольер копытных, создав экспозицию «Южная Америка». Там совместно будут проживать тапиры, гуанако, патагонские мары, капибары и другие животные этой географической зоны.

Морской музей Литвы проведет реставрацию и адаптацию части помещений и фасадов форта Неринга (форт на Куршской косе, где располагается часть Морского музея).

Музей «Фридландские ворота» отремонтирует исторический фасад и установит уличное освещение на своей территории.

Основная цель проекта, рассчитанного на два года, – развитие культурного туризма в приграничной зоне Клайпеда – Калининград и увеличение количества туристов. Результатом станут два туристических маршрута.

В рамках проекта запланирована и международная конференция, на которой обсудят формы и методы адаптации исторических объектов к современной действительности, их обустройство для разных групп посетителей.

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