В новогоднюю ночь на площади Победы в Калининграде включат музыку

На оперативном совещании у главы Калининграда обсудили готовность города к новогодним и рождественским праздникам. Алексей Силанов, в отличие от своего предшественника, не стал рекомендовать калининградцам в новогоднюю ночь сидеть дома. По словам мэра, из Калининграда он на праздники никуда уезжать не собирается.

- Новый год я буду праздновать дома, в кругу семьи, - рассказал Алексей Силанов. - Все 10 дней я буду находиться в Калининграде. Думаю, через день-два буду все объезжать вместе с дежурными по городу и смотреть, в каком состоянии находится город. Несомненно, первого числа, я думаю, с руководством области мы поздравим калининградцев с наступившим Новым годом и на площади Победы, и на Верхнем озере. На площади Победы в новогоднюю ночь, будет играть музыка, а все основные мероприятия начнутся 1 января с 13:00 и завершатся уже к вечеру выступлением приглашенных творческих коллективов и фейерверком.

По информации пресс-службы мэрии, концертная программа 1 января продлится весь день. Состоится выступление профессиональных и самодеятельных фольклорных и эстрадных коллективов, а хэдлайнерами программы станут звезды отечественной эстрады – группы «Вива» и певец Дмитрий Дунаев. Детей ждут новогодние игры, конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки, призы и сувениры. Вечером калининградцев и гостей города ждет красочный фейерверк. Пиротехническое шоу от центра фейерверков Хан состоится в 18.00.

Певец Дмитрий Дунаев выступит у нас в первый день 2019 года.Фото: dunaev-art.ru

Журналисты спросили у Алексея Силанова, планируется ли создавать в городе специальные площадки для запуска фейерверков.

- На самом деле не совещании, которое проходило по вопросу обеспечения безопасности, представители МЧС поднимали этот вопрос, - ответил мэр. - Мы тоже очень дискуссионно его обсуждали. Формально, конечно, мы определим в виде документа те территории, где сегодня можно разрешить запуск различной пиротехники, но точно так же, как и в части сохранности того, что установлено на улицах города, все, прежде всего, зависит от воспитания культуры, понимания безопасности и ответственности. Никаким нормативно-правовым документом сегодня, к сожалению, не отрегулировать сознание и ответственность человека.

КСТАТИ

«Сегодня Двухъярусный мост не сносят»

После оперативного совещания Алексей Силанов прокомментировал ситуацию с предстоящим сносом Двухъярусного моста.

- Здесь, на мой взгляд, не нужно бросаться из крайности в крайность, - заметил мэр. - Когда случится чрезвычайное происшествие, за негодование буду я отвечать статьями уголовно-процессуального кодекса, поэтому можно негодовать, а администрация города как орган местного самоуправления несет сегодня ответственность за жизнь и безопасность горожан и приехавших к нам в гости. Если сегодня конструктивы моста находятся в неудовлетворительном состоянии, то, наверное, надо понимать все вытекающие отсюда последствия и ответственность. Сегодня его не сносят, так как другой не построен. Когда будет реализован проект по строительству моста, тогда к этому вопросу вернемся. Не стоит сейчас ломать копья.