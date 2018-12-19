ЭКО тройню принесло: на что способна медицина в Калининграде?

Льготники не могли получить лекарства

В январе «Комсомолка» приняла не одну жалобу от читателей на то, что льготники не могут получить положенное лекарство. Это был серьезный системный сбой в заявочной кампании на покупку лекарств. В чем же причина?

- Мы провели анализ обращений граждан на горячую линию и выявили, что по нашим некоторым крупным учреждениям необеспеченность рецептов связана с тем, что эти рецепты – на те препараты, которые не входили в заявочную кампанию, – объяснял министр здравоохранения Александр Кравченко. – Нельзя дать пациенту препарат, который даже не планировался к закупке. И наш разговор с главными врачами только подтвердил тот факт, что есть проблема в планировании. Для чего необходимо правильно планировать закупки? Для того чтобы пациент мог прийти с рецептом в аптеку и получить нужное лекарство.

Еще одна причина, которая препятствовала своевременному получению пациентами льготного лекарственного средства, – выписку препарата по коммерческому, а не по международному непатентованному наименованию (МНН).

Только в марте проблема получения лекарств льготниками сошла на нет.

Какие сделаны выводы?

В 2018 году формирование заявок и планирование расходования в осуществляется при помощи специализированного программного продукта «АСУЛОН «М-Аптека». В рамках заявочной кампании 2019 года руководители медицинских организаций персонально защищали представленную заявку с обоснованием назначений и учетом норматива финансирования. По большинству препаратов потребность медицинских организаций персонифицирована, в том числе по дорогостоящим препаратам предоставлены схемы лечений. На данный момент размещено 252 извещения на закупку 478 номенклатурных позиций на общую сумму 447,3 миллиона рублей. Уже заключено 211 контрактов. На склад областной фармацевтический компании поставлено препаратов на сумму 104,6 миллиона рублей. Оставшиеся позиции будут поставлены в 20-х числах декабря, после чего будет лекарства развезут по аптекам.

Региональные власти заверили, что льготники смогут получать лекарства с начала 2019 года. Аптечные пункты заработают уже с 3 января.

Роды… в кардиохирургии

Врачи сотворили чудо! Сразу две сложных операции 35-летней беременной женщине с врожденным пороком сердца выполнили калининградские врачи. Чтобы спасти жизнь матери и ребенка, специалисты регионального перинатального центра и федерального центра высоких медицинских технологий пошли на двойную операцию - кесарево сечение и операцию на открытом сердце.

Две операционные бригады работали одновременно. Сначала акушеры-гинекологи выполнили кесарево сечение. Впервые в операционной кардиохирурги на свет появился малыш! А после этого бригада кардиохирургов во главе с главным врачом центра высоких медицинских технологий Юрием Шнейдером провела операцию по замене аортального клапана сердца.

Какие сделаны выводы?

- Это очень редкая клиническая ситуация в медицинской практике, – отметил Юрий Шнейдер. - В нашем регионе – первая. И очень ответственная для всех – акушеров-гинекологов, неонатологов, кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов, трансфузиологов, реаниматологов, операционных сестер. Тем более, что операция по замене клапана - сложное вмешательство. Она проводится на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения. Все прошло хорошо, малыша сразу после кесарева сечения передали в заботливые руки неонатологов перинатального центра, а его маму уже на следующий день после вмешательства перевели из реанимации в обычную палату.

- За течением беременности нашей пациентки гинекологи наблюдали с малых сроков как за беременностью высокого перинатального риска, - рассказала главный врач регионального перинатального центра Ольга Грицкевич. - Женщине на малых сроках было предложено прервать эту беременность по медицинским показаниям. Но семья, рискуя, приняла решение вынашивать беременность. Было сделано все для того, чтобы беременность завершилась благополучно, чтобы и мама, и ребенок были здоровы. На сроке 33 недели консилиумом врачей было принято решение о родоразрешении и параллельной пластике клапана сердца матери. Родился мальчик весом - 2 250 граммов, рост - 47 сантиметров.

ЭКО доступно всем

В августе 2018 года в региональном перинатальном центре 38-летняя калининградка родила сразу двух девочек и мальчика. Несмотря на то, что малыши родились раньше положенного срока, весили они от 2,3 до 2,8 кг. Правда, мама тройни категорически отказалась общаться с журналистами. За неполные девять лет в калининградском региональном перинатальном центре на свет появились 48 тройняшек и более 1 300 двойняшек. За первые шесть месяцев текущего года врачи приняли здесь 148 двоен.

Какие сделаны выводы?

Благодаря этой истории, мы узнали, что на сайте минздрава Калининградской области в разделе «Информация для населения по ЭКО в системе ОМС» можно заметить, что очереди на процедуру в регионе нет. Больше того - пациентки получают направление на лечение чуть ли не в день обращения.

Алексей Педченко, врач-репродуктолог клиники «Центр ЭКО», одной из немногих в Калининградской области, кто проводит лечение методом ЭКО с оплатой лечения по ОМС, заверил, что процедура сбора документов несложная, но организационно насыщенная (об этом женщина может узнать у своего гинеколога в женской консультации).

- У некоторых пациентов есть предубеждение, - сказал «Комсомолке» Алексей Педченко. – Сыр бывает в мышеловке, и пациентов по ОМС лечат хуже. Это не имеет под собой никаких оснований! Лечение пациентов по ОМС так же оплачивается, но государством. По моему убеждению, любой врач всегда лечит так, как может. Он просто не умеет лечить хуже или лучше в зависимости от того, сколько и кому заплатил пациент.

Среднероссийский показатель результативности ЭКО сегодня 37% - и это меньшее, на что может рассчитывать каждый пациент. Сегодня этот показатель, например, в Калининграде достигает 60 процентов.

МОЛОДОЙ ВРАЧ СПАС ЖИЗНЬ КАДЕТУ

Вечером 13 октября в лесополосе в районе улицы Артиллерийской Калининграда двое несовершеннолетних напали на школьников, избили их и отобрали мобильные телефоны. Особенно сильно пострадал 13-летний кадет Коля Новиков - в детскую областную больницу он был доставлен в травмой головы и перенес две операции.

Врач-нейрохируг детской областной больницы Калининграда Петр Литвиненко рассказала «Комсомолке», что подросток поступил в больницу в тяжелом состоянии, без сознания.

- Когда мы с коллегами осматривали его, обратили внимание, что на его лице и голове не было ни одного места без гематом, - вспоминает нейрохирург. – После необходимых исследований началась операция. Было зафиксировано вдавление кости черепа, от нас требовалось для начала обработать этот перелом. Операция прошла хорошо. Первые сутки после операции Коля чувствовал себя плохо, но уже скоро пошло улучшение. Спустя месяц провели вторую операцию, поставили титановую пластину.

Какие сделаны выводы?

Петр Литвиненко – молодой врач, который приехал в Детскую областную больницу по приглашению министерства здравоохранения, главного врача этого учреждения из Санкт-Петербурга.

- Мы очень рады, что в регион едут молодые доктора, узкие специалисты, - сказала начальник отдела охраны здоровья материнства и детства регионального минздрава Ирина Черкес. - Благодаря мерам по привлечению врачебных кадров, за 2017-2018 годы в область приехало 120 медиков. К нам едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Оренбурга, Екатеринбурга. Едут молодые врачи, со своим видением и огромным желанием работать.