Пока в Калининграде создают Центр для безнадзорных животных, горожане выбрасывают породистых собак

В Калининграде весной следующего года появится новый Центр для безнадзорных животных. О таких планах депутатам областной думы рассказала министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

Отловом и содержанием безнадзорных животных на территории Калининградской области уже несколько лет занимается организация «Право на жизнь», которая ежегодно выигрывает соответствующий тендер. С марта следующего года правительство области больше не планирует отдавать эту работу частникам, рассказал председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды в облдуме Валерий Губаров.

- В Минсельхозе считают, что были выявлены случаи недобросовестного отношения частников к своим обязанностям, и планируют эту услугу больше не ставить на торги, а всю работу взять на себя - с 1 марта 2019 года, - рассказал Губаров в эфире радио «Комсомольская правда».

После появления Центра безнадзорных животных должны заработать несколько телефонных линий, а в регионе появятся еще три дополнительных площадки для содержания животных, ведь с 1 января 2019 года их уже по закону нельзя будет выпускать обратно в среду обитания. На все это, по данным с сайта Облдумы, направят 41 млн рублей. Для сравнения: в 2016 году на отлов и стерилизацию бездомных собак выделяли 9 млн рублей, в 2017 году - 18,2 млн, в 2018 году - 17,0 млн.

А в октябре этого года прокуратура заподозрила калининградскую общественную организацию «Право на жизнь» в растрате бюджетных средств.

- Дело находится на стадии следствия. Вины мы собой не чувствуем, мы чисты перед людьми и перед животными, - заявила в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель председателя КРОО «Право на жизнь» Катерина Ублинская. - Адвокаты говорят, что это может растянуться и на полгода, и на год. На нашу работу это не влияет, нас ведь никто не обвинил. Мы не опускаем руки.

По словам Ублинской, в этом году «Право на жизнь» заявилось на участие в президентском гранте с идеей создания веткабинета для экстренной помощи бездомным животным и тем, чьи хозяева не могут заплатить за лечение. Выиграть удалось 2,5 млн рублей. На эти деньги в следующем году создадут кабинет с полным комплексом диагностического оборудования (УЗИ, рентген, анализаторы крови). В КРОО заметили, что в этом году новый дом нашли 315 бездомных собак, находящихся на передержке. При этом, отловили за год почти 3 тысячи животных. А наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что на улицу попадает все больше породистых собак, по какой-то причине надоевших владельцам — это и хаски, и немецкие овчарки.

Если хотите взять собаку домой, позвоните в «Право на жизнь» по тел. 401-401. Линия работает по будним дням с 9 до 18 часов, и сотрудники подскажут всю необходимую информацию.