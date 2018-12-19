5 вопросов о том, как будут вывозить мусор в Калининграде

С 1 января 2019 года до Калининграда официально доберется "мусорная реформа" - сбором и утилизацией отходов займется государственное предприятие "Единая система обращения с отходами", а граждане начнут платить за вывоз отходов по количеству жильцов, зарегистрированных в квартире. О том, как все будет работать, в эфире программы «Говорит Калининград» выясняли у нового оператора и у представителей управляющих компаний.

Зачем нам эта реформа?

- Глобальный смысл реформы — централизация отношений всех участников рынка, - говорит начальник департамента по работе с потребителями услуг государственного предприятия Калининградской области "Единая система обращения с отходами" Алексей Копылов. - Теперь будет только один ответственный, а с ним заключат договоры все потребители.

Кто должен заключить договор с новым оператором?

Это выбор потребителя — можно работать через управляющую компанию (тогда она в интересах всех жильцов заключает договор с оператором), а можно на собрании дома принять решение о прямых расчетах и заключить отдельные договора. Но порядок начисления будет для всех один, человек должен платить одну сумму при любой форме расчета.

Как изменятся наши дворы внешне?

В начале 2019 года визуально не изменится ничего. Однако предусмотрен постепенный переход на новые контейнеры - пластиковые, небольшие (на один кубометр мусора), с крышкой. К 2020 году по всей области должны стоять одинаковые мусорные баки.

Насколько больше мы будем платить за вывоз мусора?

На этот вопрос представитель ЕССО отвечает уклончиво:

- Наша цель — привлечение инвестиций и улучшение экологической ситуации. Но все тарифы проходят проверку на социальную защищенность, потому колоссального роста мы не ожидаем, - говорит представитель "Единой системы обращения с отходами".

А представители управляющих компаний настраивают жильцов на повышение цен.

- В нашем доме мы уже 10 лет платим с человека, а не с квадратного метра, - говорит председатель единственного в Калининградской области Дома образцового содержания ТСЖ "Московский" Владимир Ларионов. - Платили по 39-40 рублей с жильца, а сейчас, по новой схеме, нам 79 рублей выставили. Почему? Нет объяснения!

- В платежке сумма увеличится в большинстве ситуаций, - соглашается с ним Алексей Ходорович, директор УК "Дом-Сервис". - Раньше в тариф входило размещение контейнера, содержание площадки, а теперь на плечи управляющей компании ложится уборка, размещение, содержание контейнеров, их надо будет самостоятельно покупать (один стоит 20 тысяч!) или арендовать. И есть дворы, где рекомендованные небольшие просто не поставишь — негде!

- Поставим евроконтейнеры с крышками, их можно будет закрывать на замки, чтобы рядом стоящие предприятия или торговцы втихаря туда мусор не бросали, — видит позитив заместитель директора Управляющей компании Ленинградского района Юрий Корольчук. - Единственное плохо: рекомендованный контейнер быстро сгорает от окурка, в отличие от железного. Зато дворы приобретут европейский облик. Кроме того, у нас есть собственники, которые сдают квартиры: зарегистрирован один, а проживает 15. Почему за их мусор должны платить соседи?

Если до 1 января УК не заключила договор — мусор перестанут вывозить?

Представители нескольких управляющих компаний пожаловались на невозможность связаться с ЕССО и прояснить некоторые вопросы. Однако региональный оператор обязан вывезти весь мусор, который есть на действующих площадках, а договор в таком случае заключат задним числом.

По всем вопросам о новой «мусорной» схеме нужно обращаться на сайт регионального оператора esoo39.ru, телефон +7 (4012) 31-06-07. Также прием ведется ежедневно с 8 до 17 по адресу ул. Леонова, 48а, 1 этаж.

ЦИФРА

Из Калининграда сейчас вывозится 206 тысяч тонн мусора в год или 550 тонн в день. Это 45% всех отходов в регионе.