2018-12-19T15:05:20+03:00
Общество

5 вопросов о том, как будут вывозить мусор в Калининграде

Новая схема сбора отходов и оплаты за них начнет действовать с 1 января
Светлана БАРОН
Поделиться:
Комментарии: comments1
До 2020 года во всех дворах должны появится одинаковые контейнеры.До 2020 года во всех дворах должны появится одинаковые контейнеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 января 2019 года до Калининграда официально доберется "мусорная реформа" - сбором и утилизацией отходов займется государственное предприятие "Единая система обращения с отходами", а граждане начнут платить за вывоз отходов по количеству жильцов, зарегистрированных в квартире. О том, как все будет работать, в эфире программы «Говорит Калининград» выясняли у нового оператора и у представителей управляющих компаний.

Зачем нам эта реформа?

- Глобальный смысл реформы — централизация отношений всех участников рынка, - говорит начальник департамента по работе с потребителями услуг государственного предприятия Калининградской области "Единая система обращения с отходами" Алексей Копылов. - Теперь будет только один ответственный, а с ним заключат договоры все потребители.

Кто должен заключить договор с новым оператором?

Это выбор потребителя — можно работать через управляющую компанию (тогда она в интересах всех жильцов заключает договор с оператором), а можно на собрании дома принять решение о прямых расчетах и заключить отдельные договора. Но порядок начисления будет для всех один, человек должен платить одну сумму при любой форме расчета.

Как изменятся наши дворы внешне?

В начале 2019 года визуально не изменится ничего. Однако предусмотрен постепенный переход на новые контейнеры - пластиковые, небольшие (на один кубометр мусора), с крышкой. К 2020 году по всей области должны стоять одинаковые мусорные баки.

Насколько больше мы будем платить за вывоз мусора?

На этот вопрос представитель ЕССО отвечает уклончиво:

- Наша цель — привлечение инвестиций и улучшение экологической ситуации. Но все тарифы проходят проверку на социальную защищенность, потому колоссального роста мы не ожидаем, - говорит представитель "Единой системы обращения с отходами".

А представители управляющих компаний настраивают жильцов на повышение цен.

- В нашем доме мы уже 10 лет платим с человека, а не с квадратного метра, - говорит председатель единственного в Калининградской области Дома образцового содержания ТСЖ "Московский" Владимир Ларионов. - Платили по 39-40 рублей с жильца, а сейчас, по новой схеме, нам 79 рублей выставили. Почему? Нет объяснения!

- В платежке сумма увеличится в большинстве ситуаций, - соглашается с ним Алексей Ходорович, директор УК "Дом-Сервис". - Раньше в тариф входило размещение контейнера, содержание площадки, а теперь на плечи управляющей компании ложится уборка, размещение, содержание контейнеров, их надо будет самостоятельно покупать (один стоит 20 тысяч!) или арендовать. И есть дворы, где рекомендованные небольшие просто не поставишь — негде!

- Поставим евроконтейнеры с крышками, их можно будет закрывать на замки, чтобы рядом стоящие предприятия или торговцы втихаря туда мусор не бросали, — видит позитив заместитель директора Управляющей компании Ленинградского района Юрий Корольчук. - Единственное плохо: рекомендованный контейнер быстро сгорает от окурка, в отличие от железного. Зато дворы приобретут европейский облик. Кроме того, у нас есть собственники, которые сдают квартиры: зарегистрирован один, а проживает 15. Почему за их мусор должны платить соседи?

Если до 1 января УК не заключила договор — мусор перестанут вывозить?

Представители нескольких управляющих компаний пожаловались на невозможность связаться с ЕССО и прояснить некоторые вопросы. Однако региональный оператор обязан вывезти весь мусор, который есть на действующих площадках, а договор в таком случае заключат задним числом.

По всем вопросам о новой «мусорной» схеме нужно обращаться на сайт регионального оператора esoo39.ru, телефон +7 (4012) 31-06-07. Также прием ведется ежедневно с 8 до 17 по адресу ул. Леонова, 48а, 1 этаж.

ЦИФРА

Из Калининграда сейчас вывозится 206 тысяч тонн мусора в год или 550 тонн в день. Это 45% всех отходов в регионе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Оргеева: Москва – единственный регион России, который может себе позволить реновацию жилого фонда
Марина Оргеева: Вопросы, которые задают губернатору калининградские депутаты, зачастую мелковаты
Оргеева: Мы не хотим, чтобы губернатор и председатель думы дрались в самолете
Председатель калининградской облдумы рассказала, почему пол на работе не важен
Оргеева о комсомоле и пионерии: В тот период никто никого и никуда не загонял
Марина Оргеева объяснила, почему критика – это плохо
Марина Оргеева связала рост подростковой преступности с воздействием интернета
Андрей Ермак пожаловался на арендаторов калининградского форта «Гребен»
Прокуратура потребовала запретить работу АЗС в Багратионовском районе
Калининградца приговорили к 260 часам работ и штрафу за спиленное дерево
В 2019 году в Калининграде начнут выпускать еще три модели BMW, включая Х7
В Гусеве экс-директора МУПа уличили в растрате 120 тысяч рублей
СМИ: Калининградскую «Балтику» может возглавить экс-тренер ФК «Урожай»
Автобусный маршрут №24 вновь пойдет в поселок Васильково
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб