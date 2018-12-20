Снова янтарь, снова бандиты: у «Желтого глаза тигра» будет продолжение

Сериал «Желтый глаз тигра», почти целиком снимавшийся в Калининградской области и рассказывающей о добыче янтаря, собрал на Первом канале неплохие рейтинги. На популярном портале kinopoisk.ru зрители тоже поставили фильму приличную оценку 7,2, и при таком интересе к истории продюсеры нередко решаются запустить новый сезон. В случае с «Желтым глазом тигра» пробелов в сюжете вроде бы не осталось, а главные злодеи и вовсе погибли, но вряд ли это станет серьезным препятствием для сценаристов. Тем более, что с просьбой о продолжении выступил Калининградский янтарный комбинат, с подачи которого и сняли сериал.

В канун новогодних праздников на комбинате прошла встреча с создателями «Желтого глаза тигра». Приехали режиссер картины Марк Горобец, актеры Павел Прилучный, Карина Андоленко и Мария Казакова. Гостям сначала устроили экскурсию, а потом - неформальную встречу с работниками. Как сообщили в пресс-службе комбината, создатели «Желтого глаза» ответили на многочисленные вопросы и рассказали интересные факты о фильме, включая, разумеется, курьезные истории, происходившие на съемках. А еще коллектив обратился с просьбой снять продолжение сериала, где рассказывалось бы о современном периоде деятельности Янтарного комбината.

- Огромная армия фанатов ждет продолжение истории, - заверил киношников генеральный директор янтарного комбината Михаил Зацепин.

Режиссер пообещал подумать над вторым сезоном.

Стоит заметить, что на подходе съемки второй части еще одного «калининградского» сериала. Речь идет о «Преступлении», где также сыграл Павел Прилучный. О том, что готовится новый сезон, в одном из интервью рассказал сам актер.

КСТАТИ

В декабре в Калининграде завершается работа над сериалом «В клетке», главные роли в котором исполняют Владимир Епифанцев и... да-да, Павел Прилучный. Над последними эпизодами съемочная группа работает как раз сегодня в казино, которое расположено в игорной зоне в поселке Куликово. Там снимают сцены с боями в клетке, в которых участвуют главные герои фильма. Увидим мы на экране и калининградцев - накануне киношники активно набирали всех желающих в массовку и на эпизодические роли.