Немецкий режиссер Герман Васке: В Калининграде есть что-то особенное, и меня это заводит!

Фильм «Почему мы креативны?» был показан на Фестивале кино стран Евросоюза в Калининграде. Именно этот вопрос автор задавал героям документальной ленты, которыми стали голливудские звезды, писатели, режиссеры и художники с мировым именем.

Возможность порефлексировать

- Как родилась идея вашего фильма?

- В 1980-х годах я устроился на работу в лондонское рекламное агентство «Saatchi & Saatchi». Моим креативным директором был Пауль Адэн, очень интересный человек. Однажды мы с ним сидели, жгли костер на территории загородного дома в районе Сассекс и разговорились о том, зачем же мы занимаемся своей работой? Я посмотрел на звездное небо и словно увидел там вопрос: «Почему мы креативны?». Этот вопрос начал преследовать меня, я стал им одержим. Я 30 лет не находил себе покоя и занимался тем, что «копал» эту тему, пытался проникнуть в креативность. Сделал около 20 фильмов, и этот вопрос оставался константой, я всегда держал его в голове. .

И вот наступил момент, когда я смог оглянуться и сделать выжимку из всего собранного за 30 лет материала, создав полноценный полнометражный фильм. Это философское, культурное, и конечно, духовное исследование, недаром одним из героев фильма стал Далай-лама.

- Вашу работу показан на 75-м фестивале в Венеции.

- Да, и директор фестиваля сказал: «Почему мы креативны?» – это больше чем фильм». Он прав! Это коллекция из тысячи интервью, записей, заметок, рисунков тех, кого я опрашивал. Из этого сформировалась выставка: интервью и 500 экспонатов в рамках под стеклом. В этом году выставки было две. На открытии во Франкфурте присутствовал профессор Вольф Зингер из Института астрофизики Общества Макса Планка. А в Берлине выставку представлял режиссер Фолькер Шлёндорф, который получил «Оскар» за фильм «Жестяной барабан».

Людям интересно посмотреть на то, что написал или нарисовал тот или иной известный человек. В нашем скоротечном времени, в этом бешеном темпе жизни, я создал пространство, где можно остановиться и задуматься, порефлексировать.

Два рецепта креативности

- Как вы отреагировали на приглашение показать фильм в Калининграде?

- Мне показалось это интересным, потому что я ни разу здесь не был. Так что приехать было очень интересно, погулять и посмотреть могилу Иммануила Канта. Все знают Токио, Нью-Йорк, Лондон и Москву. Но у вас что-то особенное, и меня это заводит! Я, признаться, даже хотел бы снять фильм на Куршской косе.

- Умение необычно подойти к какому-то обычному делу – это идет из детства?

- Абсолютно. Но многие теряют это, попадая под внешнее воздействие воспитания, школы, других факторов. В итоге человек теряет способность, которая дается ему с детства. Проблема – остаться креативным! Когда я брал интервью для фильма у Марины Абрамович (сербская художница, мастер перформанса - Ред.), мы придумали сделать фильм «Почему мы не креативны», как противовес. Поговорить о том, что является блокадой креативности. А это самоцензура, страх, и все то, что нас отвлекает: сотни смс, сообщения в текстовых приложениях, письма, звонки… Чтобы проявить креативность, человеку необходимо пространство тишины, уединения и спокойствия.

- Как вы проявляли себя в детстве?

- Я любил строить из Лего невероятные строения и любил путешествовать в мыслях и фантазии. Я даже создавал в подвале и гараже, как сейчас понимаю, поп-арт конструкции. Я делал психоделические инсталляции из шлангов и аквариумных моторчиков. Использовал разные химические вещества, которые пенились и позволяли воде менять цвет.

Когда ты сохраняешь ребенка в себе и диалог с ним, креативность можно пронести через всю жизнь. Вспомним хоть бразильского архитектора Оскара Нимейера (основатель современной школы бразильской архитектуры, пионер и экспериментатор в области железобетонной архитектуры, Авт.), который прожил 104 года и всегда имел обратную связь с этим ребенком. Так что один из способов пробудить креативность – вспомнить себя в детстве. Это рецепт номер один.

- Какой тогда второй рецепт?

- Соединить две несоединимые вещи и создать из них третью. Пользоваться формулой 1+1=3. Это формула поможет создать что-то неожиданное и непредсказуемое.

- Что еще может помочь раскрыться человеку?

- Смотреть за окно. Вот, я вижу забор (Герман указывает на оцинкованное придорожное ограждение напротив кафе, в котором мы встретились). Если бы мы готовили рекламную кампанию ювелирных украшений, мы бы подумали, как использовать этот забор. Какие-то образцы можно было развесить на заборе. Да, это неожиданно. Но когда на ум ничего не приходит, нужно смотреть вокруг и обязательно найдется то, за что вы зацепитесь взглядом.

- Часто можно слышать: «Я совершенно не фотогеничен». Хотя, понимаем, что такого не бывает. А есть совершенно не креативные люди?

- На мой взгляд, таких людей нет. Разница между так называемыми креативными и так называемыми не креативными людьми, заключается в том, что последние очень много говорят о креативности вместо того, чтобы делать что-то. Часто причиной, по которой человек не воплощает свои идеи в жизнь, является страх того, что скажут соседи, коллеги, аудитория, оценивающая творение. Страх!

- Приведите пример креативности из жизни.

- Изучая креативность, я стал более наблюдательным. Марина Абрамович сказала мне: «Чтобы быть достаточно убедительным, необходимо сработать на 120 процентов. Тогда тебя посчитают достойным». Это замечательная позиция и я всегда вспоминаю ее слова, когда опускаются руки.

Американский дизайнер Джордж Лоис подарил мне свою книгу под названием «Джордж, будь острожен». Он оставил в ней дарственную надпись: «Не будь осторожен». Так что рискуйте!

В общении с людьми я узнаю их позицию и отношение к жизни. Эта философия, эти тысячи мыслей я складываю в свою копилку. Это помогает мне понимать и чувствовать мир.

Кому в Уганде нужен холодильник?

- Вы опросили множество звезд мирового уровня. Встреча с кем из них наиболее запомнилась?

- Художник с большой буквы - Дэвид Боуи. Даже то, как мы проводили интервью, было запоминающимся и креативным. Он сразу спросил: «Как будем разговаривать? Может, встанем на голову, и беседовать будут наши ноги?». Мы придумали такую форму интервью: я смотрел в окно, он – в камеру. Мы оба получили огромное удовольствие от этой игры.

- За кем из знаменитостей пришлось побегать?

- Дэвид Линч был просто неуловим. Я звонил ему многократно, но все время включался автоответчик с дурацкой фразой: «Если вы звоните из Уганды, то холодильник уже продан». Потом я встретил Линча в отеле в Каннах, и наконец, мы сделали интервью. Последний мой вопрос был про холодильник. Дэвид сказал, что в последнее время ему часто звонили, в особенности из Уганды. Поэтому он и сделал такую запись.

- Вы беседовали в том числе и с Мэрлином Менсоном. Какие впечатления он оставил?

- Он умный парень. Он сказал: «Я не позволю никому убить мои идеи». Чтобы защитить идею, он просто ее воплощает в жизнь, визуализирует ее. Он выставляет свою работу на выставке или просто показывает то, что хочет, у себя в саду перед домом.

- Были звезды, которые разочаровали своими ответами?

- Разочарований не было. Когда я просил кого-то письменно ответить на мой вопрос, все писали и рисовали. Без ответа мой листок оставил только Чарльз Саатчи, арт-дилер, коллекционер искусства и основатель того самого рекламного агентства «Saatchi & Saatchi», в котором я работал в 80-е. Под моим вопросом он не написал ничего. Но отсутствие ответа – это тоже ответ. Так что и этот незаполненный листок висит на выставке.

- Герман, так почему же мы креативны? Как вы сами ответите на этот вопрос?

- «Я такой, какой я есть, и у меня нет страха быть другим и отличаться от остальных» - вот что самое главное. Существует множество причин, множество стимуляторов креативности. Это сексуальность, внутренний протест, амбиции, желание получить известность или заработать деньги, желание быть бессмертным.

Родители – тоже причина. Итальянская киноактриса и модель Изабелла Росселлини родилась в креативном пространстве, она вынуждена быть креативной. Она обожала то, что делают ее родители, она автоматически мечтала стать актрисой и стала ей.

Французский писатель Фредерик Бегбедер, автор «Любовь живет три года» и «99 франков», сказал мне, что для того, чтобы стимулировать себя, он идет в ночной клуб, где веселится до утра. Потом он возвращается домой и скучает. А когда начинает скучать, когда ему не хочется никуда идти – пишет.

Моя личная причина креативности – одержимость, предрасположенность. Я говорю себе: «Я должен, я не могу иначе». Это какая-то внутренняя мотивация, зов природы.

Благодарим за помощь в подготовке интервью Гёте-институт в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство Германии в Калининграде и Елену Громову.