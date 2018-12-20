Новый гендиректор «Балтики»: Цель - закрепиться в первом дивизионе

Новый генеральный директор ФК «Балтика» Тажутдин Качукаев уже уволил тренера и сократил зарплаты футболистам. О своих планах по спасению калининградского клуба из долговой ямы и о том, будем ли мы все-таки выступать в в Премьер-лиге, новый гендиректор рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

- Вы к нам надолго?

- Контракт с клубом у меня пока на полгода — до конца сезона.

- А как получили приглашение в «Балтику»?

- Футбольный и спортивный мир в нашей стране очень тесен - это закрытая сфера, где все компетентные люди знают друг друга. Приглашение я получил после двухнедельного обмена информацией. Прилетел, провел встречу с Александром Шендерюк-Жидковым (председателем совета директоров футбольного клуба «Балтика» - Ред.) Мы не выходили из кабинета часов шесть — обсуждали футбол.

- Как за полгода поправить дела в «Балтике»?

- Клуб есть — это уже большой плюс. А кризисная ситуация по долгам есть не только у «Балтики» - так же и в Томске, и в Саранске, и в Нижнем Новгороде. Даже у «Анжи» в премьер-лиге. Главная задача на полгода — остаться в числе пятнадцати команд в лиге, задача номер два — стабилизировать финансовую ситуацию, выйти на показатели для стабильного функционирования клуба.

- А что с тренером?

- Ведем переговоры с пятью кандидатами. Называть не буду, у многих действующий контракт, репутация, но это все отечественные специалисты. На работу с «Балтикой» сложно решиться — мы шестнадцати футболистам будем уменьшать зарплату, расторгать контракты. И я хочу, чтобы тренерский штаб формировал клуб, а не сам будущий главный тренер.

- Тренера нет, с футболистами проблемы. За счет чего «Балтика» собирается остаться в ФНЛ?

- За счет селекционной работы в первую очередь. В нашей стране есть 96 профессиональных клубов в трех дивизионах. Многие футболисты в своих клубах не имеют игровой практики. Будем делать упор на них, чтобы разделить с их клубами оплату труда.

- То есть цели выйти в высший дивизион в 2019-20 году больше нет?

- Цели ставят чемпионы. Цели надо ставить, когда есть понимание стабильного финансирования. А мы будем формировать команду и настраивать на победы. Сейчас нам надо закрепиться в первом дивизионе и определить финансовую стабильность. На примере «Химок» (предыдущее место работы Качукаева — Ред.) мы показали, как играть, имея самый низкий бюджет в лиге. Мы боролись за попадание в стыковые игры!

- Как вернуть болельщиков на стадион?

- Знаете, я в Калининграде пока не увидел ни одной афиши с эмблемой «Балтика». Первым делом будем заниматься этим - развитием бренда клуба, его внедрением в массы. Мы должны понять местного болельщика и заговорить с ним на одном языке. Я бы хотел, чтобы болельщики сейчас отошли от серии неудач и позитивно подошли к новым играм.

- В вашем твиттере пока нет ни слова о назначении. Как вам Калининград?

- Я в Москве жил 23 года. Когда человек привыкает к мегаполису, ему сложно адаптироваться в меньших городах. Но Калининград входит в пятерку самых достойных городов нашей страны - чистый город, приятные люди, заметен средний класс.

А в твиттере надо руководствоваться эмоциями. Когда они будут — я поделюсь.

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