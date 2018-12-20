2018-12-20T17:29:28+03:00
Общество

«Предрождественский ад»: почему на польской границе гигантские очереди?

Тысячи калининградцев намертво застряли в пробках в пунктах пропуска
Ольга ГОНЧАРОВА
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В очереди можно простоять и пять, и шесть часов. Фото из сообщества «Граница сегодня» «ВКонтакте».В очереди можно простоять и пять, и шесть часов. Фото из сообщества «Граница сегодня» «ВКонтакте».Фото: vk.com
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19 декабря на всех пунктах пропуска в направлении Польши наступил настоящий коллапс. Судя по информации в соцсетях, сегодня ситуация усугубляется с каждым часом и надо отметить, что история повторяется. Год назад именно в это время польская граница стояла намертво. Калининградцы по привычке массово ринулись за покупками в соседнюю республику, где открылись предрождественские распродажи и все резко подешевело. Пользователи соцсетей сообщают, что время прохождения польской границы составляет 5–6 часов. Очередь на погранпереходе "Мамоново-2- Гжехотки" начинается до магазина Duty free.

Но не только наплыв калининградских автомобилистов в Польшу стал причиной ступора. После ноябрьских забастовок польских таможенников и пограничников они лучше работать не стали, работают стабильно плохо. Напомним, в ноябре тоже были перманентные пробки у пунктов пропуска.

Судите сами, как развивалась ситуация на четырех пунктах пропуска на польском направлении с 17 по 19 декабря. Если туда и обратно 17 декабря через Багратионовск пересекало границу 1600 единиц грузового и легкового транспорта, то в среду на 150 машин больше, Мамоново-2 проезжали 1400 авто, в среду уже 1572 транспортных единицы. На переходе "Гусев-Голдап", где проходит только легковой транспорт и велосипедисты, машин резко прибавилось, было до тысячи единиц, а 19 числа - 1420! То есть прибавилось за сутки без малого 500 легковушек.

- Кроме тех, кто закупается на праздники, через границу едут грузовые фуры. У всех истекают контрактные обязательства к концу года. Их надо выполнить. Все спешат. Декабрь пик деловой активности, - объясняет источник, владеющий ситуацией на границе.

- С нашей стороны проблем нет. Сотрудники работают в штатном режиме. Перед Новым годом нашим соотечественникам надо обращать внимание на время выезда в Польшу. Пробки неизбежно будут, несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, сделать пересечение границы максимально комфортным, - объясняет руководитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Калининградской области Александр Вашерук.

Пока же «предновогоднее» положение мониторят очевидцы в интернете - очереди начинаются от нейтральной полосы:

«Час на российской простояли и встали от дютифри на нейтралку», - пишет участница группы сообщества «Граница сегодня» «ВКонтакте».

«Приехали, стояли на нейтралке. На польской стороне перед нами 14 машин... Поляки всем видом показывают, что нас там видеть не хотят», - сообщает другой заложник границы.

«На нейтралке простояли три часа. Работают 4 паса по два в каждой. Машин по 10–15 в каждом. Итого ещё думаю часа два», - свидетельствует еще один калининградец.

«В Мамоново. Стоим от "дютика". Поляки совсем не хотят работать»

«На границе, к сожалению, ничего не меняется. Желаю всем терпения. И чтобы поляками дал кто-нибудь пинок для скорости».

«Вот ругаете вы поляков, но если головой подумать, то все от того что наш брат рвет в Польшу. А ребята каждый день приходят и делают свою работу. Так что разумнее хаять не их, а нас, за то, что, выезжающих в разы больше стало!» - вступается за наших соседей Кристина Пахомова.

Кстати, почему бастовали польские пограничники и таможенники? Из-за низких зарплат. У них доходы не дотягивают даже до трех тысяч злотых (около 54 тысяч рублей по нынешнему курсу ЦБ).

Руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьский в ноябре уже комментировал ситуацию по этому поводу:

- Всеобщая забастовка польская. Бастует полиция. Каждый третий полицейский ушел на больничный. Присоединились пограничники, таможенники, пожарные, внутренние войска, охраняющие тюрьмы — они все так или иначе бастуют. Им нельзя бастовать классическим образом, поэтому применяются всякие нестандартные приемы. Что касается границы, там и так, как говорят, вечная забастовка, и сейчас это усугубляется.

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