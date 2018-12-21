2018-12-21T13:12:48+03:00
История современности

Калининградец установил на даче бюст Сталина весом 1,5 тонны

Шенгел Челехсаты каждый год отмечает день рождения «отца народов»
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Шенгел Никифорович соорудил для бюста постамент и обустроил вокруг площадку, выложив ее плиткой.Шенгел Никифорович соорудил для бюста постамент и обустроил вокруг площадку, выложив ее плиткой.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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По официальной версии, Сталин родился 21 декабря 1879-го. По неофициальной, это случилось 18 декабря 1878-го. Калининградец Шенгел Челехсаты придерживается той даты, которую утвердил сам Сталин. И вот уже на протяжении многих лет каждое 21 декабря устраивает у себя на даче чествование.

Шенгел Никифорович – сталинист. Не один год, работая, он колесил по городу на микроавтобусе, где снаружи над местом водителя красовался сталинский лик. Портрет Сталина издалека бросался в глаза, никого не оставляя равнодушным.

– Да, я очень уважаю Иосифа Виссарионовича, большой человек был, – говорит Шенгел Никифорович. – Конечно, и он допускал ошибки. Однако кто безгрешен? Сталин был как стена, на которой все держалось. А когда его не стало, страна начала рушиться…

69-летний Челехсаты – ветеран войны в Афганистане, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, глава общественной организации осетинского населения в Калининградской области «Алания». А еще он собирает подлинные предметы, которые символизируют советский период. Изваяния, знамена, картины – чего у него только нет. И все это выставлено на его даче, которая местами больше напоминает музей.

А главная гордость коллекции – полуторатонный мраморный бюст Сталина. С 1999 года он стоял над входом в контору дорожного предприятия на Советском проспекте, 43. Дорожники наткнулись на него, разбирая свои запасники. Сразу поняли, что это не новодел, а каким-то чудом уцелевшая со сталинских времен скульптура. И бюст было решено выставить на всеобщее обозрение. Потом на территории предприятия затеяли ремонт. Бюст на время убрали в ящик. Однако когда все было сделано, он почему-то так и не появился на своем месте. И в ящике его уже не было… Пропал? Нет. Попал в заботливые руки. При содействии администрации Центрального района и с разрешения предприятия бюст забрал Челехсаты.

Шенгелу Никифоровичу не нравилось, что вождь стоит в столь неподобающем месте. Он хотел выкупить бюст, но дорожники отказались. Мол, мы Иосифа Виссарионовича тоже уважаем. Так что извини, дорогой. Однако после ремонта бюст уже не вписывался в территорию. И дорожники согласились расстаться с изваянием. Причем отдали бесплатно.

Так в 2002-м мраморный Сталин из центра города переехал на окраину – на участок Челехсаты в садовом обществе «Чайка» на излете Московского проспекта. Новый хозяин соорудил для него постамент, обустроил вокруг площадку, выложив ее плиткой.

В музей, который создает у себя Шенгел Никифорович, уже даже школьников водят. И как загораются глаза у ребят, когда они видят, что здесь все «всамделишное». Причем все еще и потрогать можно! Особенно людно и шумно тут бывает 9 мая. Над участком развеваются красные стяги. Из громкоговорителей разносятся песни военных лет. А главные гости – ветераны. Те, кто когда-то поднимался в атаку со словами «За Родину, за Сталина!». И, видя перед собой бюст генералиссимуса, фронтовые сто граммов они поднимают с особым чувством.

21 декабря к бюсту обязательно лягут живые цветы. А все тосты будут, конечно, в честь товарища Сталина.

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