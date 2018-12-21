2018-12-21T11:36:40+03:00
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Музей Донелайтиса, маяк, деревня викингов: какие калининградские проекты получат деньги Евросоюза

Отбор в программу «Россия-Литва» прошли 12 проектов. Финансирование работ оценивается в 25 миллионов евро
Николай Литвинов
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Уже несколько лет "Кауп" является одним из самых популярных исторических фестивалей.Уже несколько лет "Кауп" является одним из самых популярных исторических фестивалей.Фото: Кирилл Алексеев
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Накануне стали известны 12 проектов, прошедшие отбор в программу приграничного сотрудничества «Россия-Литва» на 2014-2020 годы.

- Больше всего заявок было принято по первому приоритету «Содействие местной культуре и сохранению исторического наследия». В рамках этого приоритета планируется реализовать семь проектов, – сообщила министр-руководитель областного Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова. – По второму приоритету «Содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью» прошло три проекта, два проекта одобрены по третьему приоритету «Поддержка местного и регионального управления». В первую очередь, были приняты те заявки, которые набрали наибольшее количество баллов.

Мониторинговый комитет уделял особое внимание качественным пакетам документов с очевидным приграничным эффектом и готовой технической документацией. Например, это проект Калининградского областного историко-художественного музея и администрации муниципалитета Шакяйского района. Речь идет о реконструкции музея Донелайтиса.

- Проектная документация готова и прошла все экспертизы - этот проект получил наибольшее количество баллов. Ожидаем, что музей в течение двух месяцев подготовится к подписанию контрактов, чтобы в следующем году начать работы, - уточнила Алла Иванова.

Музей Донелайтиса в Чистых прудах. Фото: Иван МАРКОВ

Музей Донелайтиса в Чистых прудах.Фото: Иван МАРКОВ

Также в первый приоритет «Содействие местной культуре и сохранению исторического наследия» вошли проекты Советска по реновации Зеленого театра и реконструкции набережной; строительные работы в интерактивном выставочном пространстве «Деревня викингов Кауп» в Зеленоградском городском округе. Проект Калининградского зоопарка и «Фридландских ворот» с Морским музеем Литвы предполагает ремонт фонтана в зоопарке, реконструкцию водного каскада, реконструкцию вольера для копытных, реконструкцию фасадов и внутреннего дворика музея «Фридландские ворота», монтаж внешнего освещения территории музея и другое. На Куршской косе в рамках реализации программы приграничного сотрудничества с Литвой планируется разработка совместных туристических продуктов, а также строительство исторической лодки и миниверфи. Также в программу вошел Музей Мирового океана с реконструкцией маяка Ирбенский.

По второму приоритету «Содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью» были приняты три проекта. Это «Продвижение мер по профилактике рака молочной железы и колоректального рака на приграничных территориях», в рамках которого в Центральной городской клинической больнице проведут ремонтные работы, закупят оборудования и другое. В «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» будет закуплено реабилитационное оборудование. Для Детской областной больницы планируется приобрести комплект оборудования мультисенсорной терапии и комплект оборудования для физиотерапии.

По третьему приоритету «Поддержка местного и регионального управления» будут реализованы два проекта: ремонт помещения в администрации Славского городского округа для рабочих встреч с населением и обучение противопожарной техники безопасности, покупка оборудования и техники для борьбы с пожарами на Куршской косе.

Напомним, общий объем финансовых вложений по программе Литва-Россия до 2020 года составит порядка 25 миллионов евро. Финансирование программы составит 90 процентов от общей суммы приемлемых расходов каждого проекта, выбранного для финансирования. 10 процентов от общей суммы должны софинансироваться бенефициарами. Сумма финансирования проекта за счет средств программы составит от 100 тысяч до одного миллиона евро.

- У нас остались средства для второго набора проектных заявок, и этот набор будет объявлен предварительно 1 февраля, – отметила Алла Иванова. – За февраль, март и апрель можно будет подготовить новую проектную заявку или доработать уже существующий проект.

Всего в программу приграничного сотрудничества «Россия-Литва» было подано 57 заявок.

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