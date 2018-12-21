Год Желтого Кабана встречаем с фруктами и …желудями!

Аккуратнее с красным

- Мы с вами готовимся к встрече года Желтой (Земляной) Свиньи, - напоминает калининградский дизайнер интерьера и ландшафтных проектов Алла Платова. – Предпочтительные цвета – желтый, золотистый, нежные оттенки коричневого. Вся эта гамма будет здорово смотреться на фоне зеленой хвои. Не любите желтый, коричневый цвета? В этот Новый год нужно быть очень аккуратным с красным цветом. Можно в украшении дома, елки «уходить» в нежные оттенки зеленого, голубого.

- Еще одно правило встречи этого Нового года – стремиться во всем к натуральности, естественности. Знаю, что обязательно спросите меня – я за живую елку или искусственную? Я за то, чтобы живая елка росла в лесу или в нашем с вами дворе. А для украшения интерьера лучше отдать предпочтение искусственной елке. Тем более выбор их на елочных базарах, супермаркетах Калининграда – огромен (и по степени пушистости, и по размеру).

- Украшая елку, не забываем, что не стоит использовать более двух оттенков шаров, мишуры. Сама ель – зеленая, попробуйте украсить ее в нежно-зимнем декоре, используя серо-коричневые тона, добавьте золота (можно и серебра).

- Я уже сказала про естественность. Очень актуально сегодня украшать елку ретро-игрушками. Если храните дома игрушки из своего детства, обязательно используйте их. Можно старым игрушкам подарить вторую жизнь, украсив их бисером, кружевом, стразами. Получится модный сегодня хэнд-мэйд и стопроцентный эксклюзив.

- Советую начинать украшать дом – именно с елки. Она – центр новогоднего декора. А уже от того, какой получится стержень праздника, постарайтесь подобрать и декор стола. Текстиль, подсвечники, салфетки естественных и нежных тонов (бледно-розовый, бежевый) вам в помощь! И не забудьте про свечи!

Что поставим на стол

- Основная идея праздничного стола приближающейся новогодней ночи – блюда, простые в исполнении, для приготовления используйте только натуральные продукты, - советует повар Анна Трёмина. – Порадуйте гостей и близких, например, домашней выпечкой. Например, пирожками с несколькими видами начинок, булочками.

- Как можно больше овощей и зелени! – продолжает наш эксперт. – Хорошо бы овощи запечь. Что касается мясных блюд, то советую отдавать предпочтение – курице, утке, индюшке, телятине. И блюда из рыбы будут вполне уместны.

- Ни в коем случае не отказываться ни от «Оливье», ни от «Сельди под шубой»!

- Порадуйте символ 2019 года домашними настойками и винами.

- Старайтесь , чтобы в блюдах было поменьше жира, масла. И не стоит увлекаться приготовлением острых блюд.

- На столе в обязательно должно быть блюдо, которое понравится Свинье. И это место – в центре! Пусть это будет большое блюдо с овощами. Или корзина с фруктами. Или красиво оформленный овощной салат.

ВАЖНО!

Что из мясного нельзя ставить на стол? Сало, бекон, балык, ветчина, паштеты, в рецептуре которых есть свинина, блюда из фарша «Домашнего» (в нем, как правило, содержится свинина). Словом, не надо обижать символ предстоящего года!

Долой скромность!

- Для встречи Желтой Свиньи прекрасно подойдут все оттенки золотого, песочного, лимонного, горчицы, канареечного и оранжевого. А также - коричневый, и зеленый, и пепельный - в общем, натуральные природные цвета земли и их оттенки. Из такой обширной палитры можно выбрать наряд под любой тип внешности.

- Используйте металлик и всевозможный люрекс, так что долой скромность, больше блеска в эту новогоднюю ночь!

Итого: этот Новый год встречать обязательно в обновке, обязательно красивыми, обязательно счастливыми!

РЕЦЕПТ ОТ «КОМСОМОЛКИ»

Утка с сельдереем и в апельсинах

Совершенно справедливо любители приготовить что-нибудь вкусненькое отмечают, что почему-то утку с яблоками пробовали практически все, а вот с апельсинами – единицы. Тем не менее сочетание – утка с апельсином – подарит вам совершено новый вкус. Тонкий аромат и кисло-сладкий вкус апельсинов очень гармонично сочетаются с утиным мясом. Ну, что? Попробуем!

Нам понадобятся: тушка молодой утки – 2,0-2,5 кг, 2-3 зеленого черешка сельдерея,

1-2 апельсина. Для глазури – 1 апельсин (сок), по 2 столовой ложки сладкого вина и меда.

Для маринада: 1 апельсин (сок), 1 лимон (сок), по 1 столовой ложке соли и растительного масла, по полстоловой ложки перца черного и прованских трав, 1 чайная ложка сушеного шалфея (это не обязательно, но желательно!).

Готовим: с тушки срезать лишний жир и кожу в районе шеи и гузки. Хорошо вымытую тушку без потрошков опустить в маринад (выжать сок из лимона и апельсина, и смешать остальные компоненты). Оставить птицу на ночь (можно и на сутки) мариноваться в холоде, периодически переворачивая, чтобы она пропиталась со всех сторон.

Форму, где планируется запекать утку (лучше с высокими бортиками, чтобы сок из тушки не растекался), смазать маслом, уложить птицу на спинку. Апельсин разрезать на дольки и поместить в нутро утки вместе с зелеными черешками сельдерея (селбдерей можно заменить яблоками или морковью). Овощи и фрукты, помещенные внутрь утки не только делают ее сочной, но и насыщают дополнительными ароматами. Запекать 2-2,5часа (19 градусов). Во втором часу запекания утку через каждые минут пятнадцать-двадцать поливайте соком, вытекающим из тушки.

А в это время готовим глазурь: выжимаем из апельсина сок, добавляем вино, мед и варим на медленном огне, пока масса не загустеет, пока не станет, похожей на сироп.

Дать готовой утке чуть остыть (минут пятнадцать), удалить сельдерей, апельсины извлечь и разложить вокруг тушки и полить ее соусом-глазурью (есть те, кто предпочитаете нарезать свежий апельсин дольками и украсить блюдо именно ими).

Да, придется повозиться с блюдом. Но, согласитесь, Новый год того стоит!

Приятного аппетита и классного праздника!