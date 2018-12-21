2018-12-21T13:48:53+03:00
Происшествия

"Перевертыши" и лобовые столкновения: калининградские дороги собирают урожай снежных аварий

Автомобилисты уверяют, что большая часть ДТП произошла из-за нечищеных дорог
Иван МАРКОВ
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Последствия аварии на трассе между Гусевом и Черняховском.Последствия аварии на трассе между Гусевом и Черняховском.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Скользкие дороги Калининградской области, засыпанные ночным снегом, еще с вечера начали собирать урожай аварий. За утро подписчики Сообщества автомобилистов Калининградской области уже опубликовали десятки фотографий ДТП, среди которых, как никогда много «перевертышей» и лобовых столкновений.

В самом начале снегопада, то есть вечером четверга, поступали сообщения об авариях на Автомобильной улице, на кольце в районе поселка Борисово. Кроме того, в центре города были зафиксированы десятибалльные пробки.

Утром количество ДТП, несмотря на то, что водители по большей части вели себя довольно осторожно, увеличилось в разы. В районе 11 утра на улице Дмитрия Донского притерлись грузовик "Ман" и серый "Фольксваген", который, вероятно, попытался совершить обгон справа. Авария довольно быстро собрала за собой длинную пробку.

В начале двенадцатого на трассе между Гусевом и Черняховском был замечен перевернувшийся на крышу автомобиль "Ауди". В комментариях под сообщением о происшествии один из пользователей сообщил, что еще один "перевертыш" в 10 утра обнаружили на въезде в Черняховск. Правда, в том случае пострадал уже "Фольксваген Гольф".

"Перевертыш" на шоссе Балтийск - Светлогорск. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

"Перевертыш" на шоссе Балтийск - Светлогорск.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В 12 часов на трассе Балтийск - Светлогорск обнаружили сразу две аварии: один автомобиль был перевернут вверх колесами, а второй – со смятым бампером и решеткой радиатора стоял на обочине.

На старой зеленоградской трассе также не обошлось без аварий. В районе Сокольников в результате лобового столкновения "Форда" и "Мазды" один автомобиль улетел в кювет налево, а второй туда же, но направо. Как сообщают в ГИБДД, пострадали в этом ДТП сразу трое (оба водителя и пассажир одной из иномарок)

Кроме того, с утра автомобилисты начали выкладывать в соцсети десятки фотографий нечищеных дорог из разных районов области. Больше всего жалоб, конечно, было на Калининград, но также водители негодовали по поводу состояния трасс в Багратионовском районе, Балтийске, Светлогорске.

Несмотря на жалобы автомобилистов, в министерстве развития инфраструктуры заявили, что все дороги в регионе почищены по нескольку раз.

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