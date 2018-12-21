«Самолет не мог приземлиться 30 минут». Как пережил снегопад аэропорт «Храброво»?

В четверг из-за неблагоприятной погоды, практически все рейсы выполнялись с задержками.

- Начиная с 19 часов 20 декабря из-за продолжающегося обильного снегопада и увеличения времени очистки и подготовки взлетно-посадочной полосы, а также недостаточного показателя коэффициента сцепления воздушные суда не смогли совершить посадку и были вынуждены уйти на запасной аэродром в Минск. Также не смогли вылететь ранее прибывшие рейсы, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь аэропорта «Храброво» Наталья Грицун. - Были задержаны на прибытие три рейса из Москвы и один рейс из Перми. На вылет задержаны 5 рейсов – три рейса в Москву, рейсы в Минск и Пермь.

Калининградские пассажиры рейса "Аэрофлота", вылетевшие из Санкт-Петербурга в 23 часа 50 минут по московскому времени, изрядно понервничали, когда воздушное судно прибывало в родной город:

- Самолет не мог приземлиться и кружил над аэропортом около 30 минут, приземлиться не могли, взлетно-посадочная полоса не была очищена от снега, - рассказывают очевидцы. – Такая же ситуация была с московскими рейсами. Зато у таксистов всю минувшую ночь был аншлаг, они не успевали обслуживать пассажиров.

По официальным данным, было задействовано достаточное количество спецтехники и спецсредств для очистки и подготовки взлетно-посадочной полосы.

В настоящее время аэропорт «Храброво» готов к приёму и отправке воздушных судов. Тем не менее, пассажиров и встречающих просят уточнять время прибытия и отправления рейсов в справочной службе по телефону +7(4012) 300-300. Также вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн табло на официальном сайте аэропорта. По прогнозу синоптиков к вечеру погодные условия могут вновь ухудшиться. Ожидаются снегопад и плохая видимость.