Курортный город-хайп

Зеленоградск – второй после Светлогорска город-курорт Калининградской области, в котором постоянно что-то происходит. Вернее, каждый раз, когда на горизонте маячит какая-то тема, которая может вызвать хайп, зеленоградские власти за нее резво хватаются.

Где подзарядить электромобиль, которых в области всего два? Конечно, в Зеленоградске. Где есть единственный в России котошеф, на свист которого кошки несутся, выскакивая из-за каждого угла? Ну, в Зеленоградске же. А, может быть, там и автобусные остановки с подогревом пола есть? Если честно, теперь одна такая имеется.

В общем, за последний год Зеленоградск окончательно превратился в город-хайп. Иногда, правда, там случаются и вовсе анекдотичные истории. Например, не так давно местная районная газета начала раскачивать японскую историю. Ухватившись за первый попавшийся раскрученный мем с котиками, которых гадкие охранники музея из города Ономити (префектура Хиросима) не пускают в музей, журналисты развернули целый план действий. Для начала котам были направлены приглашения посетить зеленоградские музеи (о, коты просто мечтают об этом). Было изначально понятно, что свою животину японцы никуда не пошлют. Собственно, примерно такое сообщение из Ономити зеленоградским властям и пришло. Тут бы успокоиться, вроде, но нет. Нужно же раскручивать высосанный из пальца бренд города котов.

Администрация собрала предпринимателей, способных что-то пожертвовать несчастным японским котам. Одни смастерили два янтарных ошейника, другие – деревянный домик «в японском стиле». Параллельно глава администрации надиктовал свое приветствие, которое было записано на флешку (!) И если ошейники с флешкой таможня еще могла пропустить, то домик завернули, и он так и остался в Зеленоградске. Районная газета объяснила, что «вывезти его за пределы Калининградской области не так просто, нужно проходить всевозможные разрешительные процедуры и сертификации».

Вот, казалось бы, знак, что пора успокоиться. Но нужно ведь удивить японцев и весь мир домиком, поэтому «было принято решение изготовить точно такой же домик в Москве и уже оттуда отправить его в Японию».

Конечно, продвижение муниципалитета такими способами – это вовсе неплохо. Да и вообще это что-то новое для Калининградской области. Более того, в Зеленоградске действительно есть много вещей, которые можно и нужно перенимать другим районам (взять хоть приподнятые и подсвеченные пешеходные переходы). Вот только когда есть очевидные провалы, бросающиеся в глаза, например, руина на Курортном проспекте, недостроенная и сгоревшая гостиница на променаде, жуткие последствия капремонта исторических зданий в центре города, вспоминается лишь одна нецензурная пословица, которую перефразировать можно так: губы красим, ходим в тряпье.