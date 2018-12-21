2018-12-21T18:25:54+03:00
Общество

В пиковые нагрузки на российско-польской границе введут реверсивное движение

Об этом достигнута договоренность на рабочей встрече представителей Калининградской областной таможни и таможни сопредельного государства
Ольга ГОНЧАРОВА
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Время прохождения польской границы составляло 5 – 6 часов. Фото сообществе «Граница сегодня».Время прохождения польской границы составляло 5 – 6 часов. Фото сообществе «Граница сегодня».Фото: vk.com
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Ситуация на пунктах пропуска Калининградской области и Польской Республики по-прежнему остается стабильно тяжелой. Пробки на границе не рассасываются, пассажиропоток в обоих направлениях объективно имеет тенденцию к росту - калининградцы стремятся попасть на предрождественские распродажи в Польше. О том, как не омрачить людям предстоящие выходные и праздники, решали на рабочей встрече в Гроново представители Калининградской областной таможни и польской таможенной службы.

- Во второй половине декабря и первой декаде января всегда значительно увеличивается количество автомобилей и людей пересекающих границу, - сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Наталья Каданцева. - Поэтому мы вместе с нашими пограничниками пытаемся гибко подходить к ситуации, усиливать наиболее загруженные направления. Кроме того, на встрече с польскими коллегами в Гроново мы обсудили проблему и решили применять опыт чемпионата мира по футболу. В пункте пропуска "Мамоново-2-Гжехотки" в самые пиковые часы нагрузки будем вводить реверсивное движение. То есть будем использовать полосы встречного направления, что позволяет существующая инфраструктура.

Это решение будет приниматься в оперативном порядке во взаимодействии с сопредельной стороной. Вопрос согласован с пограничной службой. К сожалению, кроме Мамоново2-Гжехотки, оставшиеся три пункта пропуска - "Мамоново-Гроново", "Багратионовск-Безледы" и "Гусев-Голдап", - объективно не располагают условиями для включения реверса. Они работают даже не на пределе, а с большим превышением проектно-пропускной способности.

Напомним, 19 декабря на всех пунктах пропуска в направлении Польши наступил настоящий коллапс. Время прохождения польской границы составляло 5 – 6 часов.

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