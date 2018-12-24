В Багратионовске четверо мужчин напали и избили сотрудников Росгвардии.

Вечером 18 декабря в одном из кафе в Багратионовске выпивали четверо мужчин от 25 до 33 лет. В процессе застолья между ними произошла ссора, переросшая в драку.

Персонал кафе вызвал полицию, первым на место прибыли двое сотрудников Росгвардии. При виде правоохранителей злоумышленники набросились на двоих сотрудников Росгвардии и избили их. Чтобы утихомирить нападавших, один из росгвардейцев применил табельное оружие.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета, троих подозреваемых в нападении отправили под стражу, четвертый отделался подпиской о невыезде.

- В ближайшее время следствие намерено предъявить всем подозреваемым обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств расследуемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СК.