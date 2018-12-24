2018-12-24T12:45:32+03:00
Общество

В Багратионовске четверо мужчин напали и избили сотрудников Росгвардии

Чтобы утихомирить нападавших, один из росгвардейцев применил табельное оружие
Виктор Сергеев
Поделиться:
Злоумышленники набросились на двоих сотрудников Росгвардии и избили их.Злоумышленники набросились на двоих сотрудников Росгвардии и избили их.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
Изменить размер текста:

Вечером 18 декабря в одном из кафе в Багратионовске выпивали четверо мужчин от 25 до 33 лет. В процессе застолья между ними произошла ссора, переросшая в драку.

Персонал кафе вызвал полицию, первым на место прибыли двое сотрудников Росгвардии. При виде правоохранителей злоумышленники набросились на двоих сотрудников Росгвардии и избили их. Чтобы утихомирить нападавших, один из росгвардейцев применил табельное оружие.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета, троих подозреваемых в нападении отправили под стражу, четвертый отделался подпиской о невыезде.

- В ближайшее время следствие намерено предъявить всем подозреваемым обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств расследуемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СК.

В Багратионовске четверо мужчин напали и избили сотрудников Росгвардии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Калининградцам предложили скинуться, чтобы спасти немецкие ангары на Балтийской косе
Министр культуры и туризма на встрече с общественниками объяснил, почему нельзя просто взять и отобрать уникальные сооружения у собственника, который намерен их уничтожить
Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды
Уходящий год - особый для Пятого канала, отметившего в 2018-м 80-летний юбилей. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения и события на канале: интенсивное развитие, многочисленные профессиональные награды, стремительный рост аудитории
Новости 24
Продажи Калининградского янтарного комбината упали на 40 процентов
В Калининградской области заработала горячая линия по вопросам вывоза мусора
В Калининграде отключено электричество в домах на пяти улицах
Министр: Больше всего снега выпало в курортных городах Калининградской области
На КПП Куршской косы начали досматривать машины
В Янтарном из питомника украли ели и декоративные деревья
В центре Калининграда в ДТП попала машина «скорой помощи»
В Калининграде три корпуса школы №15 подключили к канализации
На ул. Ленина в Гурьевске пенсионер на «Нисане» сбил пешехода
Житель Светлогорска угрожал убить отца, возбуждено уголовное дело
На новогодних каникулах порядок в регионе обеспечат 1600 сотрудников полиции и Росгвардии
В сгоревшем дачном доме в Пионерском обнаружен труп
Калининградец украл с территории фермы четыре железобетонные плиты
Под Зеленоградском в лобовую врезались «Форд» и «Мазда»: трое пострадавших
В Калининграде волонтеров будут обучать в ресурсном центре
Под Черняховском пенсионерка на «Рено» врезалась в дерево