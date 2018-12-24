«Страна Других. Дети»: Янтарного Акинфеева купил… янтарный комбинат

Не торопись взрослеть

Участников проекта «Страна Других. Дети» на этот раз пригласил Калининградский драматический театр.

У входов в ложи – ряды обитых желтым бархатом стулья. Их вынесли сюда, потому что есть решение именно в ложах размещать детей с ограниченными возможностями здоровья на колясках. Позже худрук театра Михаил Андреев признается, что театр справился и с этой задачей – одновременно принял 35 колясочников.

За несколько минут до начала спектакля «Алиса в стране чудес» в дамской комнате прихорашивается красивая мама. Ее терпеливо ожидает солнечная девочка в театральном платье и бантами. В ее руках гелевый шарик в тон ее наряда – нежно-желтый. Она управляет этим шариком так, что он медленно плывет по воздуху. Девочке явно хорошо от того, что шарик мало того, что красивый, так еще такой тихий и послушный…

В амфитеатре оказываюсь рядом с солнечным Глебом. Он в компании улыбчивой мамы. И - в образе звездочета.

- Глебушка, ну, наконец-то! – восклицает женщина. - Мама села! Первый раз за день!

Ей через ряды торопливо передают подарок. Каждый участник этапа «Другой театр», а это 250 детей с ограниченными возможностями здоровья, в этот день получил персональный подарок. С Глебом встретились глазами. Он смущенно отвернулся. Гаснет свет, на сцене – Алиса…

Глебу очень нравятся сцены, когда танцуют и поют кролики, когда шумит музыка (отряд черных кроликов с гигантскими пушистыми хвостами – коллективный персонаж, не оставляет равнодушными). Как только актеры «уходили» в диалоги или монологи, он переключал внимание на маму или соседку. За 55 минут спектакля Глеб несколько раз гладил меня по голове, сжимал руку – он так общается. У него хорошее, игривое настроение. Но к финальным сценам наш герой явно устал. Лежит у мамы на плече. Очень нежное отношение у Глеба к маме.

В это время Алиса со сцены говорит главное - нужно стараться быть как можно дольше маленькой девочкой…

После спектакля родители признаются друг другу, мол, не ожидали, что дети выдержат почти часовой спектакль.

Участников проекта «Страна Других. Дети» на этот раз пригласил Калининградский драматический театр.Фото: Александр Подгорчук

Благотворительный аукцион

На втором этаже театра – нарядная елка и много интерактивных площадок. Где можно написать поздравление с Новым годом, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поиграть со сказочными персонажами, оказаться усыпанным снегом, покружиться под веселую музыку. Столько эмоций! Улей!

Тем временем мы начинаем благотворительный аукцион. Автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова говорит, что выставлено девять лотов, у каждого из них достаточно быстро нашелся покупатель. Так что аукцион прошел заочно и весьма успешно. Какова же судьба лотов?

1. Представители организация «Вместе с нами» передали свой лот (в нем четыре предмета: баскетбольный мяч с автографами команды ЦСКА, булавы Яны Кудрявцевой с автографом, футболка с автографом Алексея Шведа, боксерские перчатки Алексея Шайдулина) депутату городского Совета Калининграда Юрию Самородову. На вырученные средства планируют приобрести «Комплекс Тимокко» для детей с расстройством аутистического спектра.

2. Благотворительный центр «Верю в чудо» в качестве лота представил карту Калининградской области, выполненную из янтаря. Подопечные центра под руководством художника по янтарю Людмилы Высоцкой трудились над этой картиной. А купили эту работу Наталья Грязнова и Вера Рачинская, они представляют Ассоциацию деловых женщин. Вырученные средства направят на поддержку Арины Юматовой, у которой спирально-мышечная атрофия Верднига-Гоффмана.

3. Ребята из фонда «Берег надежды» в качестве лота предложили панно из шерсти, Вырученные средства направят на приобретение мощных слуховых аппаратов подопечному фонда Всеволоду Васильеву. А купил панно президент ГК "Продукты питания", президент Ассоциации иностранных инвесторов Калининграда Стефано Влахович.

4. Мешок янтаря в качестве лота на аукцион предложили дети организации «Мы вместе» (лот безвозмездно передал организации глава Янтарного Алексей Заливатский). А обладателем этого лота стал директор ювелирной студии «Дарвин» Вячеслав Дарвин.

Вырученные средства организация направит на реабилитации подопечных-детей с ДЦП.

5. Лот организации «Капли звуков» - это янтарный Акинфеев - купил директор Янтарного комбината Михаил Зацепин. Вырученные средства направят на оборудование театральной студии для слабослышащих детей.

6. Родительское сообщество «Под одним солнцем» (80 семей) подготовило свой лот для вручения депутату городского Совета Калининграда и благотворителю Евгению Верхолазу. Речь идет о декоративной подушке модного дома Татьяны Парфеновой (Санкт-Петербург). Эта подушка сделана по рисункам детей с синдромом Дауна, а передана для аукциона футболистом Александром Кержаковым. Средства направят на покупку абонементов на детские занятия семьям, которые не имеют возможности оплачивать сами и аренду дорожки в бассейне для занятий подопечных - солнечных детей.

7. Организация «Особый ребенок» вручит свой лот - три картины детей в технике Эбру, который купил депутат городского Совета Калининграда Андрей Кудрявцев.

8. И еще один человек добра пожелал остаться неизвестным. Он купил лот фонда «Милосердие» - рождественский столик, декорированный детьми с ортопедическими проблемами. Нужно сказать, что на вырученные средства уже приобретены два инвалидных кресла, они переданы в отделение травматологии Калининградской детской областной больницы.

9. Депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник стал покупателем лота организации «Детство» - предметы декоративно-прикладного искусства, картина. Кроме этого, Андрей Иванович пожертвовал недостающую сумму организации «Капли звуков» для приобретения театральной студии для слабослышащих детей.

ИТОГО: в результате благотворительного аукциона собрано 830 000 рублей.

Янтарный Игорь Акинфеев.Фото: Александр Подгорчук

Что говорят в театре

Детям не хочется, чтобы заканчивалась сказка. После аукциона движение в театре продолжается. Художественный руководитель театра Михаил Андреев внимательно наблюдает за происходящим на протяжении вот уже двух часов.

- Михаил Анатольевич, 2018 год проект «Страна других. Дети» завершает в Калининградском драматическом театре. Вы, наверняка, наблюдали за проектом. Какие уроки для себя вынесли?

- Проект учит доброте, заботе, вниманию и, на мой взгляд, относиться к жизни, как бы это банально не звучало, по-серьезному. Любое дело возможно, когда к нему относятся неравнодушно, когда во главе - позиция, которую диктует собственное сердце.

Мне приятно, что проект завершает этот год именно в театре. Признаюсь, не смотря на все сложности. Мы же понимаем, что дети – с разными сложностями: особенностями здоровья, психологическими особенностями, восприятие у всех разное. Конечно, может, кто-то не сориентировался, подумал, что не туда попал, но в конечном итоге все найдут самое главное – праздничное новогоднее настроение.

- Это проект часто называют трогательным. Вас сегодня что тронуло?

- Прежде всего, тронут участием, огромным желанием всей труппы, всего коллектива театра, а это 80 человек, кто сегодня работает здесь. Очень трогательно было наблюдать, как кролики – герои из спектакля - в фойе встречали детей и то, как дети реагировали на них – открыто, искренне, доброжелательно.

- Известно, что театр подал заявку на получение гранта на постановку инклюзивного спектакля. Каким вы видите такую работу?

- На мой взгляд, дети - сложные, дети - особенные, они требуют очень вдумчивого подхода. Чтобы с участием особенных детей ставить спектакль, он должен быть выверен со всех сторон: психологами, врачами, сценаристами, художниками, учителями. Для подготовки нужно время. Надеемся, что попробуем свои силы.

Добавлю, что за те пять минут разговора с худруком, он трижды прерывал разговор. Дважды, чтобы принять благодарность от родителей и детей за сказку и праздник, а еще раз – помочь сориентироваться в театре маме с инвалидной коляской.

Вот такой он, «Другой театр»…

ВАЖНО!

- Спасибо за поддержку этапа «Другой театр» говорим партнерам: министерству культуры и туризма Калининградской области, Калининградскому областному драматическому театру, сети Britannika Project, ФрутоНяня (компания ПРОГРЕСС).

- 25 декабря еще 125 участников благотворительного проекта медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» с Новым годом поздравит мэр Калининграда Алексей Силанов. Праздник пройдет во дворце творчества детей и молодежи Калининграда, которому мы также выражаем благодарность за поддержку.