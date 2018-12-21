Типичный калининградец выбирает смартфон черного цвета, читает фэнтези и любит путешествовать по России

Типичный калининградец покупает черный смартфон за 15 000 рублей. Средняя цена смартфона, проданного в Калининграде в кредит, составляет 22 449 рублей. Такие данные приводит российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС, который накануне Нового года провел любопытное исследование и «нарисовал» портрет типичного калининградца.

Итак, типичный калининградец, обладатель черного смартфона, чаще всего общается с помощью «WhatsApp», он активный пользователь ВКонтакте и Instagram, а больше всего трафика генерирует утром, по пути к месту учебы и работы. Типичный калининградец также делает покупки через интернет-магазин, а излюбленное место для прогулок – новые набережные в районе Московского проспекта.

- Чаще всего абоненты в Калининграде подключаются к базовым станциям, расположенным в районе новой набережной Московского проспекта, - говорится в исследовании, - а также Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, в спальном районе на улице Дадаева, в частном секторе на улице Кутузова, возле кинотеатра на улице Киевской.

Один из популярных видов расчета у типичного калининградца - перевод денег со смартфона на смартфон.

- Чаще всего абоненты перекидывают друг другу на счет небольшие суммы, до 1000 рублей, - приводят данные эксперты. – Скорее всего, такой обмен происходит в случаях, когда пользователи делят общий счет в ресторане, приобретают общий подарок или пополняют кошелек детей (школьника, студента).

Любопытно, что смартфоны чаще всего покупают на территории Московского района Калининграда, а в Центральном и Ленинградском районах – айфоны.

- В выборе цвета своего гаджета типичный калининградец проявляет все меньше консерватизма, - пришли к такому выводу исследователи. – Треть покупателей выбирает смартофн черного цвета, каждый пятый останавливается на смартфоне синего или золотистого цвета.

Типичный калининрадец обожает путешествовать по России. В выборе городов лидирует Санкт-Петербург, на втором месте – Москва, замыкает тройку Сочи.

Определились и читательские предпочтения типичного калининрадца. Чаще всего скачивают электронные книги Сергея Лукьяненко, выбирают практические пособия на разные темы: как изменить жизнь за 4 недели, как навести порядок в жизни и дома. Словом, мечтают, ищут секреты личного счастья, в том числе и с помощью смартфона.