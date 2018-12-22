Калининградцам предложили скинуться, чтобы спасти немецкие ангары на Балтийской косе

На этой неделе в Общественной палате Калининградской области чиновники и общественники собрались, чтобы решить, что делать с ангарами для гидросамолетов на Балтийской косе, демонтаж которых был начат собственником в конце ноября этого года.

100 тысяч туристов

О самих ангарах довольно подробный доклад сделала директор музея «Старый люнет» на Балтийской косе Валерия Надымова. В начале выступления Надымова сообщила, что ее некоммерческая организация ведет собственный мониторинг и подсчитала, что за это лето, несмотря на неразвитую инфраструктуру, косу посетили 100 тысяч человек. Люди же, посещавшие музей (за два года, по словам директора, его посетили 10 тысяч человек) заявляли, что приехали на косу, чтобы посмотреть именно на ангары.

- Четыре из этих ангаров сейчас находятся в частной собственности, и собственник начал пилить на металлолом один из ангаров, под номером шесть. Дальше он планирует разбирать все это, то есть все четыре ангара, на кирпичи, - обозначила проблему Надымова.

Узнав о сносе, Валерия Надымова подала заявление от своей организации в службу охраны объектов культурного наследия, чтобы признать комплекс ангаров памятником архитектуры. Также была заказана экспертиза о соответствии ангаров этому статусу.

- Этот объект – визитная карточка Балтийской косы, и если вдруг его не станет, то туристов ничем привлечь не получится. Их привлекает именно военно-историческая составляющая этого места. Там и боевые действия проходили, там и наша гидроавиация до середины 90-х годов располагалась. Туристы хотят, чтобы там был музей гидроавиации, потому что у нас в России ничего подобного нет.

Пример Эстонии

Единственная действующая гидрогавань в России, по словам Надымовой, сейчас находится на Черном море, однако там нет таких капитальных строений, как на Балткосе. Более того, аналогов такой гидрогавани нет и в Западной Европе. Зато похожая гавань есть в Таллинне. Построена она была еще при Николае II, а в 2011 году в ее ангарах открылся гигантский музей, в котором, например, представлена британская субмарина «Лембит», а также там находятся кафе, рестораны и кинотеатр.

- История эстонских ангаров похожа на нашу, - продолжает Надымова. - В 90-х годах они находились в разваленном состоянии, у них был частный собственник, и государство очень долго боролось, чтобы забрать их себе.

Тем не менее, у ангаров на Балткосе есть не только проблемы с собственником, который собирается их разрушить. Например, о том, что земля вокруг них принадлежит министерству обороны, напомнил руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. И все же от постановки ангаров на учет чиновник открещиваться не стал.

- Ангары мы отдельно даже не будем рассматривать, а вот комплекс сооружений – да. Тут нужен такой подход, - заявил Маслов.

«Мы уважаем частную собственность»

Зато министр культуры и туризма Андрей Ермак по поводу объекта однозначно высказываться не стал. Он, конечно, не стал умалять достоинств гидрогавани, благодаря которым туристы все еще едут на Балткосу, однако тут же Ермак оговорился, что «государству нужен партнер», чтобы заняться реконструкцией.

- Когда мы говорим о туризме, мы имеем в виду какой-то бизнес, - начал Ермак. - Кто-то должен в дальнейшем придумать, как это можно содержать. Потому что через 15-20 лет [после реконструкции] ангары могут прийти в точно такое же состояние, в котором они есть сейчас. Кто-то должен платить за содержание – это основной критерий. Мы можем оказаться в такой ситуации, что потратим деньги налогоплательщиков, а потом вернемся в первоначальную точку. Второй момент – собственник действительно сейчас имеет все права, на то чтобы демонтировать объект. А мы же с уважением относимся к частной собственности в Российской Федерации.

Далее Ермак заметил, что сохранение ангаров может не совпадать с позицией собственника. А изъятие объекта может происходить только в том случае, если власти «смогут обосновать государственную нужду».

- Допустим, собственник получает через 90 дней объект, который является объектом культурного наследия, - заявил министр. – У него появляется бремя по его содержанию, по недопущению его разрушения. И так далее. Собственнику это не нужно. Мы начинаем его штрафовать, а потом по суду изымаем ангары. В этом случае Калининградская область должна придумать, что с этим делать. Если мы поймем, как их дальше эксплуатировать – это хорошо. Но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет.

«Тревожный звонок для инвесторов»

Уже ближе к концу дискуссии Ермак и вовсе заметил, что признание ангаров на Балткосе памятником будет тревожным звонком для инвесторов.

- Сейчас вопрос, как не дать пилить дальше эти ангары, - начал Ермак. - Ну, нет у нас сейчас юридических механизмов, как запретить пилить до того, когда будет принято решение, объект это культурного наследия или нет. Если будет присвоен статус объекта культурного наследия, да, у собственника появятся дополнительные обязательства. Да, отлично, это тоже звонок для инвесторов. Причем, тревожный.

Тем не менее, Ермак заявил, что калининградцы сами должны решить, спасать ангары или нет. Правда, им за это придется заплатить.

- В области никаких денег, кроме денег налогоплательщиков, нет. То есть, калининградцы должны сказать: «Окей, мы готовы заплатить за ангары». Хорошо, мы получим такое одобрение и купим эти ангары, - добавил министр.

Каких-то конкретных выводов на встрече сделано не было. Общественники и министерство культуры и туризма остались при своих мнениях. Тем не менее, первые поняли, в каком направлении необходимо действовать: они решили продолжать работу по приданию объектам статуса памятника, так как на данный момент это является единственным способом предотвратить снос, а также искать потенциального инвестора, готового взять на себя бремя содержания объекта и превращения его в центр притяжения туристов.