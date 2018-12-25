«На 15-ю зарплату всей семьей поедем в Турцию!»

Нынешний год для калининградского завода АВТОТОР завершается более чем продуктивно. Буквально на прошлой неделе состоялась презентация первых произведенных по полному технологическому циклу грузовиков Hyundai HD35 и HD35City. На этой позитивной ноте предприятие завершило череду запусков производства новых моделей, которых в этом году было аж 31(!). Причем три из них - по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка). Руководство АВТОТОР высоко оценило успехи коллектива. По решению акционеров компани, помимо традиционной, 13-й зарплаты, всем сотрудникам, проработавшим на предприятии больше года, будет выплачена дополнительная премия. Цифры такие: по 40 тысяч рублей представителям рабочих специальностей и по 50 тысяч - инженерно-техническому составу. По факту - это 15-я зарплата. Ведь первую премию в том же размере, эквивалентную 14-й зарплате, коллектив АВТОТОР получил летом 2018 года.

Многие автоторовцы уже решили, как распорядятся новогодним подарком от работодателя.

Павел Стецюк готовится к ремонту в новой квартире, так что премиальные будут очень кстати

Начальник смены по выпуску BMW Павел Стецюк совсем недавно стал счастливым обладателем ипотечного кредита.

- Ипотека, двое детей - как вы понимаете, деньги нашей семье сейчас совсем не лишние, - улыбается Павел. - Наш дом еще строится, квартира будет в «сером ключе». В ремонт предстоит вложить немало, поэтому все премиальные потратим на стройматериалы.

На АВТОТОР Павел работает почти 15 лет, из них 11 - именно на производстве баварских моделей. В 2018 году в Калининграде выпустили 20 тысяч автомобилей BMW, а в следующем эта цифра должна увеличиться до 25-28 тысяч.

- Когда я только пришел, у нас была пятидневка, а сейчас уже набрали дополнительную смену, - рассказывает Павел. - В следующем году объемы еще увеличатся и людей на производстве тоже станет больше. У нас существуют ежемесячные нормированные задания и различные показатели качества, соблюдение которых непосредственно влияет на размер зарплаты. Более эффективная работа всегда поощряется. Кроме того, в прошлом году по случаю 20-летия выпуска первого автомобиля на АВТОТОР нам всем тоже выплатили премию. Было приятно.

Елена Колотева уже выбрала, какую бытовую технику приобретет для своей новой кухни

За 12 лет работы на А­ВТОТОР слесарь механосборочных работ Елена Колотева успела не раз оценить преимущества социального пакета и мотивационных программ компании. Например, в 2014 году Елена вместе с коллегами побывала на Канарских островах - большую часть затрат на ту поездку взял на себя работодатель. Новость о 15-й зарплате стала еще одним приятным сюрпризом.

- Для женщины это простой вопрос: «куда потратить деньги», ведь мы всегда знаем, что купить, - улыбается Елена. - Для меня премия оказалась очень кстати, поскольку в ближайшее время мы займемся капитальным ремонтом и прежде, чем проектировать кухню, хотим приобрести бытовую технику. Сейчас в магазинах можно найти хорошие скидки, так что есть возможность не откладывать дорогостоящие покупки на потом.

Премию в этот раз получит и дочь Елены Маргарита, которая работает на АВТОТОР ландшафтным дизайнером. Она начинала комплектовщиком-транспортировщиком, затем перешла в слесари механосборочных работ на линии по выпуску автомобилей KIA. А в один прекрасный момент пригодилось и профессиональное образование, которое Маргарита получила в технологическом колледже. Потребовалось облагородить территорию, и АВТОТОР решил не нанимать специалиста со стороны, а поискать в коллективе. Так Маргарита перешла на новую работу, на которой сейчас очень счастлива.

Ольга Мунтяну решила побаловать близких запоминающимися новогодними презентами

Слесарь механосборочных работ четвертого разряда Ольга Мунтяну пришла на АВТОТОР в 2011 году. Правда, потом временно меняла работу, о чем, по ее собственному признанию, теперь сожалеет.

- Чем больше непрерывный стаж, тем больше привилегий имеют наши работники, - объясняет Ольга. - Честно говоря, никто у нас не ожидал, что премии в этом году будут такими внушительными. Знаю, что коллеги уже сланцы с купальниками готовят к отпуску, а я решила порадовать близких хорошими подарками.

Ольга замечает, что в 2018 году работы на предприятии несомненно прибавилось, но одновременно увеличилось и количество смен.

- Я люблю работать, и когда предлагают что-то дополнительно делать, всегда соглашаюсь, - говорит она. - Наш главный показатель - коэффициент трудового участия. Если ты работаешь хорошо и помогаешь перевыполнить план, это всегда поощряется.

Светлана Родькина впервые за долгие годы отправится в отпуск в большой компании родных людей

В семье начальника цеха окраски сварочно-окрасочного производства Светланы Родькиной решению о дополнительном премировании обрадовались едва ли не больше других. Еще бы - на АВТОТОР вместе со Светланой уже 15 лет работает ее муж Евгений, и крупные премии они получат оба.

- Мы уже решили, что в следующем году летим в Турцию - благодаря этим выплатам, у нас появилась возможность заранее забронировать гостиницу, - делится планами Светлана. - Должна сказать, это именно АВТОТОР приучил нас ездить по миру еще тогда, когда организовывались туры для работников в Дубай, на Канарские острова, в Египет, Израиль. Мы вот до сих пор не можем остановиться. Сейчас хотим впервые отдохнуть сразу всей семьей - с внуком, зятем и дочерью. Она, кстати, тоже работает на АВТОТОР и сейчас находится в декрете. Выбрали древний курортный город Сиде.

По словам Светланы, год был напряженный, поскольку часто выходили новые модели, к выпуску которых всегда нужно подготовиться:

- На самом деле это хорошие перемены, и я считаю, что наши руководители молодцы, что стараются искать нам работу. Как бы жизнь ни крутила и ни вертела, мы видим, что специалистов на предприятии ценят и стараются сохранить. Было очень непросто в 2008-м и 2013 годах, но мы прошли через это. И даже тогда у нас были 13-е зарплаты. Сегодня в нашем цеху большинство маляров работают уже по 10-15 лет и никуда переходить никто не собирается. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья и здоровья!

кстати

В 2018 году в связи с увеличением объемов производства АВТОТОР создал 850 новых рабочих мест. В следующем году в связи с дальнейшим углублением технологии производства и освоением новых моделей компания рассчитывает пригласить на работу еще 650 человек. Подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам: 7(4012) 59-00-33 и 7(4012) 59-01-44.

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