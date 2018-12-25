«На 15-ю зарплату всей семьей поедем в Турцию!»
Нынешний год для калининградского завода АВТОТОР завершается более чем продуктивно. Буквально на прошлой неделе состоялась презентация первых произведенных по полному технологическому циклу грузовиков Hyundai HD35 и HD35City. На этой позитивной ноте предприятие завершило череду запусков производства новых моделей, которых в этом году было аж 31(!). Причем три из них - по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка). Руководство АВТОТОР высоко оценило успехи коллектива. По решению акционеров компани, помимо традиционной, 13-й зарплаты, всем сотрудникам, проработавшим на предприятии больше года, будет выплачена дополнительная премия. Цифры такие: по 40 тысяч рублей представителям рабочих специальностей и по 50 тысяч - инженерно-техническому составу. По факту - это 15-я зарплата. Ведь первую премию в том же размере, эквивалентную 14-й зарплате, коллектив АВТОТОР получил летом 2018 года.
Многие автоторовцы уже решили, как распорядятся новогодним подарком от работодателя.
Павел Стецюк готовится к ремонту в новой квартире, так что премиальные будут очень кстати
Начальник смены по выпуску BMW Павел Стецюк совсем недавно стал счастливым обладателем ипотечного кредита.
- Ипотека, двое детей - как вы понимаете, деньги нашей семье сейчас совсем не лишние, - улыбается Павел. - Наш дом еще строится, квартира будет в «сером ключе». В ремонт предстоит вложить немало, поэтому все премиальные потратим на стройматериалы.
На АВТОТОР Павел работает почти 15 лет, из них 11 - именно на производстве баварских моделей. В 2018 году в Калининграде выпустили 20 тысяч автомобилей BMW, а в следующем эта цифра должна увеличиться до 25-28 тысяч.
- Когда я только пришел, у нас была пятидневка, а сейчас уже набрали дополнительную смену, - рассказывает Павел. - В следующем году объемы еще увеличатся и людей на производстве тоже станет больше. У нас существуют ежемесячные нормированные задания и различные показатели качества, соблюдение которых непосредственно влияет на размер зарплаты. Более эффективная работа всегда поощряется. Кроме того, в прошлом году по случаю 20-летия выпуска первого автомобиля на АВТОТОР нам всем тоже выплатили премию. Было приятно.
Елена Колотева уже выбрала, какую бытовую технику приобретет для своей новой кухни
За 12 лет работы на АВТОТОР слесарь механосборочных работ Елена Колотева успела не раз оценить преимущества социального пакета и мотивационных программ компании. Например, в 2014 году Елена вместе с коллегами побывала на Канарских островах - большую часть затрат на ту поездку взял на себя работодатель. Новость о 15-й зарплате стала еще одним приятным сюрпризом.
- Для женщины это простой вопрос: «куда потратить деньги», ведь мы всегда знаем, что купить, - улыбается Елена. - Для меня премия оказалась очень кстати, поскольку в ближайшее время мы займемся капитальным ремонтом и прежде, чем проектировать кухню, хотим приобрести бытовую технику. Сейчас в магазинах можно найти хорошие скидки, так что есть возможность не откладывать дорогостоящие покупки на потом.
Премию в этот раз получит и дочь Елены Маргарита, которая работает на АВТОТОР ландшафтным дизайнером. Она начинала комплектовщиком-транспортировщиком, затем перешла в слесари механосборочных работ на линии по выпуску автомобилей KIA. А в один прекрасный момент пригодилось и профессиональное образование, которое Маргарита получила в технологическом колледже. Потребовалось облагородить территорию, и АВТОТОР решил не нанимать специалиста со стороны, а поискать в коллективе. Так Маргарита перешла на новую работу, на которой сейчас очень счастлива.
Ольга Мунтяну решила побаловать близких запоминающимися новогодними презентами
Слесарь механосборочных работ четвертого разряда Ольга Мунтяну пришла на АВТОТОР в 2011 году. Правда, потом временно меняла работу, о чем, по ее собственному признанию, теперь сожалеет.
- Чем больше непрерывный стаж, тем больше привилегий имеют наши работники, - объясняет Ольга. - Честно говоря, никто у нас не ожидал, что премии в этом году будут такими внушительными. Знаю, что коллеги уже сланцы с купальниками готовят к отпуску, а я решила порадовать близких хорошими подарками.
Ольга замечает, что в 2018 году работы на предприятии несомненно прибавилось, но одновременно увеличилось и количество смен.
- Я люблю работать, и когда предлагают что-то дополнительно делать, всегда соглашаюсь, - говорит она. - Наш главный показатель - коэффициент трудового участия. Если ты работаешь хорошо и помогаешь перевыполнить план, это всегда поощряется.
Светлана Родькина впервые за долгие годы отправится в отпуск в большой компании родных людей
В семье начальника цеха окраски сварочно-окрасочного производства Светланы Родькиной решению о дополнительном премировании обрадовались едва ли не больше других. Еще бы - на АВТОТОР вместе со Светланой уже 15 лет работает ее муж Евгений, и крупные премии они получат оба.
- Мы уже решили, что в следующем году летим в Турцию - благодаря этим выплатам, у нас появилась возможность заранее забронировать гостиницу, - делится планами Светлана. - Должна сказать, это именно АВТОТОР приучил нас ездить по миру еще тогда, когда организовывались туры для работников в Дубай, на Канарские острова, в Египет, Израиль. Мы вот до сих пор не можем остановиться. Сейчас хотим впервые отдохнуть сразу всей семьей - с внуком, зятем и дочерью. Она, кстати, тоже работает на АВТОТОР и сейчас находится в декрете. Выбрали древний курортный город Сиде.
По словам Светланы, год был напряженный, поскольку часто выходили новые модели, к выпуску которых всегда нужно подготовиться:
- На самом деле это хорошие перемены, и я считаю, что наши руководители молодцы, что стараются искать нам работу. Как бы жизнь ни крутила и ни вертела, мы видим, что специалистов на предприятии ценят и стараются сохранить. Было очень непросто в 2008-м и 2013 годах, но мы прошли через это. И даже тогда у нас были 13-е зарплаты. Сегодня в нашем цеху большинство маляров работают уже по 10-15 лет и никуда переходить никто не собирается. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья и здоровья!
кстати
В 2018 году в связи с увеличением объемов производства АВТОТОР создал 850 новых рабочих мест. В следующем году в связи с дальнейшим углублением технологии производства и освоением новых моделей компания рассчитывает пригласить на работу еще 650 человек. Подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам: 7(4012) 59-00-33 и 7(4012) 59-01-44.
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