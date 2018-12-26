Чтобы снять порчу со своей семьи, жительница Калининграда заплатила «черным магам» больше двух миллионов

В конце ноября пенсионерка из Янтарного отдала за сеансы ясновидения 6 млн рублей, увидев их рекламу по телевизору. Женщину убедили, что ей необходимо лечение, и она в течение месяца послушно перечисляла деньги мошенникам. А когда лишилась всех сбережений, пенсионерка обратилась в полицию. Вернуть деньги оказалось, мягко говоря, не так просто.

О похожем случае "Комсомолке" рассказал калининградец Юрий Коновалов (фамилия изменена - Ред.).

- Жена доверилась парапсихологам, с которыми тайно от меня и сына вела телефонные переговоры и в течение двух лет перечислила им 3 миллиона рублей. Итог – страшные долги, - сказал Юрий.

Мы попытались разобраться в этой истории.

200 тысяч за соль, свечи и древесный корень

Юрий и Ирина Коноваловы в браке больше 40 лет. Жизнь шла своим чередом, пока не умер отец Ирины.

- В 2016 году я похоронила папу, было очень тяжело, - рассказывает женщина. - Сын тогда был школьником. Да еще у меня на руках оказался лежачий больной старший брат. Он много лет пил и слег. Муж с сыном жили в одной квартире, я полгода ухаживала за братом в его квартире. Обращались к медикам, лекарства не помогали, брат получил инвалидность. Все это подкосило. Сил не было, я уже сама ходить не могла. Брат лежал в одной комнате, я – в другой, не зная, что делать. И тогда по телевизору я увидела рекламу – обещали помочь зависимым и попавшим в трудную ситуацию. Я позвонила по этому телефону: межгород, горячая линия. Провели диагностику, сказали, что можно помочь. И буквально после первого сеанса все нормализовалось с братом. Это было как в сказке.

По словам Ирины, ее брат находился между небом и землей, «в потустороннем мире». Что-то нехорошее она ощущала и в квартире. Ну, или ей так казалось.

- В квартире творились невероятные вещи. Появился фантомный мир. Я чувствовала, что мы уходим все. Мне помогли сеансы связи по телефону: церковные молитвы при свечах. Я держала трубку и слышала молитвы, провела обряд по очистке квартиры, - рассказывает Ирина. – Изначально за диагностику взяли незначительную сумму – 20 тысяч рублей. А потом, за остальное, нужно было платить много. Именно атрибутика, с которой работают люди, была дорогая – какой-то корень, соль, свечи. Я все оплачивала и дальше шла работа. Без этого, как мне сказали, нельзя. Мне говорили, куда и когда нужно перевести такую-то сумму, и я переводила. Я периодически переводила на карту или на счет по 100, по 200 тысяч рублей. Улучшения были, я не могу этого скрывать.

В ход пошло наследство, оставшееся от родителей. Женщина продала гараж брата, взяла на 600 тысяч рублей кредиты в банках.

Юрий Коновалов достает кипу бумаг и показывает чеки и банковские переводы, которые совершала супруга. Большая часть из них за весну и лето 2017 года.

- Об этих переводах я ничего не знал. А узнал только тогда когда, позвонили знакомые и спросили: «У тебя все нормально? Жена ищет крупную сумму денег».

С брата на сына

Дальше, как можно догадаться, закрутилось и завертелось. Ирине сказали, что проблемы проникли вглубь семьи.

- Все началось с брата. Почему я и обратилась. А потом цепочка несчастий потянулась и ко мне, и к сыну. Все взаимосвязано! Я это знала и верила еще до этого. А тут – убедилась. Мне и раньше помогала не медицина, а нетрадиционные методы лечения. Я перечислила в центр помощи около 1 миллион 300 тысяч рублей. Больше у меня и не было. Но этой суммы как раз хватило на то, чтобы избавиться от порчи.

Интересно, что еще в 2016 году сын узнал об общении мамы с какими-то парапсихологами и ясновидцами и просил бросить это дело.

- Мне говорили: «Это развод, ты не права». Я сыну ответила, что если будет даже 1 процент шанса, я его использую, чтобы спасти жизнь. Когда есть семейные проблемы, деньги отходят на второй план. Стоял вопрос жизни и смерти! – уверена Ирина. - Так что потом я ничего уже не говорила мужу и сыну.

И действительно, как говорят, в семье ничего не замечали. Женщина, как обычно, готовила еду, вела хозяйство и совершенно спокойно общалась со всеми. Только вот иногда созванивалась с парапсихологами и те помогали. Конечно, не бесплатно.

Причем дошло до того, что Ирина звонила мошенникам не со своих, а с чужих телефонов. Например, с телефона сестры, с телефонов знакомых на работе.

Когда деньги закончились, Ирина пришла домой и стала искать то, что можно продать.

- Я сейчас на пенсии, а раньше занимался борьбой, возил ребят на соревнования из Калининграда. Я сам не пью и не курю, но привозил из поездок алкоголь, что-то дарили. Еще с советских времен собирал коллекцию элитного спиртного. Накопил 40 бутылок: импортный коньяк по 8 тысяч рублей, виски. Всего на 60 тысяч рублей. Она все это забрала и продала за 20 тысяч. Я был в шоке, – рассказывает Юрий.

Исчезла из квартиры и антикварная фигура Голиафа из дерева ценной породы, привезенная знакомым моряком с Кубы.

- Жена вынесла из квартиры все золотые изделия на 800 тысяч рублей, которые я копил всю жизнь. Нет наручных и карманных часов, браслета, больше тридцати золотых царских монет: червонцы, пятерки времен Николая II. Их она отнесла антикварам, - рассказывает Юрий. – Когда все стало понятно, сын поставил на запись все телефонные разговоры мамы. Мы прослушали и были в шоке – она звонила и слушала молитвы, ей говорили: «Идет поток энергии» и так далее.

Продана дача, заложена квартира...

Период сотрудничества нашей героини с парапсихологами из телевизора длился с июля 2016 года по октябрь 2018 года. Все это время женщина периодически перечисляла деньги магам.

- Периодами я с ними сотрудничала. Вопрос коснулся моего сына, его сестры. Знаете, есть такое понятие «порча на смерть»? Это мне сказали специалисты по телефону, это я и сама чувствовала. Муж с сыном не верят мне. Чтобы убрать проблемы и отвести порчу, я снова платила. В октябре 2018 года я перечислила еще 1 миллион рублей. Это, как мне сказали, за серьезную работу одного специалиста. Человек, который мне помогал, вообще улетел в Тибет и там обходил храмы. Я чувствовала этот поток энергии...

Как уверяет Ирина, ей какие-то люди со всего мира тоже перечисляли деньги – перевели около 4 миллионов рублей. Однако, в семье калининградки этих богатств не видели. Все деньги, если они и были, женщина отправила своим уже знакомым парапсихологам.

- Как результат, я смогла работать, ухаживать за братом, чье состояние улучшилось, и я совсем по-другому себя чувствую. Я не считаю себя обманутой, не называю их мошенниками. А заявление в полицию написала только под давлением мужа и сына. С парапсихологами, которые корректируют судьбу, я сотрудничать больше не планирую, потому что пообещала сыну. Сын у меня один. Я свое слово не могу нарушить.

Родные пока поверили Ирине, но все-таки обратились в правоохранительные органы.

- Продана дача, чтобы погасить долги, заложена квартира. Получилось, что все накопленное за совместную жизнь, было моментом отдано! Мы остались в заложниках, все в долгах. Висит кредит на 60 тысяч в банке, долг перед знакомыми в 68 тысяч, еще сын ребятам должен больше 60 тысяч и так далее. На душе просто пустота. Никак не ожидал, что старость придется встречать у разбитого корыта, - вздыхает Юрий.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Светлана ПОСТАВНИЧАЯ, начальник пресс-службы регионального УМВД, подполковник внутренней службы:

- Телефонные мошенники и «знахари» внушают доверчивым людям мысли о необходимости срочно лечиться или снять порчу с родственников. Это схоже с гипнозом, попав под который, некоторые готовы расстаться с последними деньгами и зачастую речь идет о крупных суммах. Жертвами часто становятся пожилые люди или люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Если вам позвонили с чужого номера и пытаются что-то внушить, нужно прервать разговор – просто положить трубку, не отвечать на звонки и рассказать обо всем родным. Важно не позволить мошенникам обхитрить вас и лучший способ тут – не общаться с ними.

Если вы узнали, что ваши родственники стали жертвами мошенников, что мама или бабушка уходит разговаривать по телефону с подозрительными людьми, что-то скрывает, куда-то пересылает деньги, то нужно немедленно обратиться в полицию. Важно успеть раскрыть преступление по горячим следам, пока злоумышленники не сменили номер или не отключили телефон. Как правило, телефонные мошенники находятся в других регионах, что осложняет задачу правоохранителей. В таких случаях мы обращаемся за помощью к полиции регионов.

После общения с телефонными мошенниками их жертвам часто требуется помощь психологов.

И помните – за лечением стоит обращаться к официальным врачам, а не к телефонным «специалистам».