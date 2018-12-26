Море подарков и 300 улыбок: Алексей Силанов пригласил участников проекта «Страна других. Дети» на новогодний праздник

Финальным аккордом проекта «Страна других. Дети» медиагруппы «Западная пресса», стал новогодний праздник, который подопечным благотворительных и общественных организаций подарил глава Калининграда Алексей Силанов. Приглашение и персональные подарки получили 125 юных участников проекта. Всего же во Дворце собрались 300 юных калининградцев в возрасте от трех до 12 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В начале праздника во Дворце творчества детей и молодежи Калининграда Алексей Силанов поздравил всех гостей с наступающим Новым годом и пожелал в 2019-м «счастья в каждую семью, чудес и добра». Затем было представление с Дедом Морозом, похищенной Снегурочкой и дружной помощью публики в ее освобождении. Позже дети щеголяли друг перед другом новогодними костюмами, с любопытством распаковывали свои подарки, играли, общались… в общем, занимались традиционной детской новогодней суетой. В нее, постепенно втянулись и взрослые. А чуть в стороне, не спуская глаз с происходящего, стояла автор проекта Елена Волова.

Приглашение и персональные подарки получили 125 юных участников благотворительного проекта.Фото: Александр Подгорчук

- Елена, довольны тем, как все идет?

- Да, спасибо организаторам елки, все отлично. Нам помогли провести праздник так, что никаких вопросов не возникло. И, по-моему, все довольны.

- Итоги проекта какие-то подводили уже?

- Главный итог для нас - это довольные дети, которые в этом году смогли ощутить на себе внимание и заботу не только своей семьи. Они познакомились с огромным количеством новых людей, побывали на мероприятиях, которые мы, вместе с партнерами организовали специально для них.

Алексей Силанов.Фото: Александр Подгорчук

- Сколько участников в итоге считали, скольким «особенным» семьям удалось помочь?

- Если честно, пока конкретной статистики пока не подготовили, но одну важную цифру назвать могу уже сейчас. 970 тысяч рублей нам удалось собрать для общественных и благотворительных организаций за последний месяц. Около 100 тысяч из них пошло на покупку подарков для почти 400 детей. Остальные деньги, вырученные на благотворительном завтраке в «Другом ресторане» и в полном объеме те, что на аукционе перечислены напрямую на счета детских организаций. На старте продажи лотов они заявили, на что именно пойдут вырученные средства. И предоставят отчеты своим благотворителям

- А проект продолжится в 2019-м году?

- Очень надеюсь на это и планирую загадать соответствующее желание (улыбается).