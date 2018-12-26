Зоопарк в Калининграде увеличит территорию, но белых медведей покупать не будет

Фонтан, как в Кёнигсберге

В следующем году зоопарк восстановит в историческом виде сломавшийся в августе фонтан, откроет Дом тропической птицы, создаст экспозицию Южная Америка. В планах - расширение границ.

- Главное для меня, как для руководителя — это фонтан, - говорит Светлана Соколова. - В августе сгорел двигатель, чаша течет невероятно, а стоимость реконструкции — 15 млн рублей! Благодаря гранту (по программе «Приграничное сотрудничество «Литва-Россия» - Ред.) мы будем восстанавливать фонтан в историческом, четырехъярусном виде — как задумывалось в зоопарке Кенигсберга. Экспозиция животных Южной Америки предполагает капитальный ремонт уже существующих объектов: расширим территорию, к гуанако и марам добавим тапиров, нанду, капибар.

Зоопарк подал еще одну заявку по программе приграничного сотрудничества — на этот раз между Польшей и Калининградской областью. Партнером выступает этнографический музей города Ольштынек, победа предполагает получение двух млн евро. В случае победы задумано расширение территории в сторону улиц Шота Руставели и Носова.

- Там целый гектар нашей территории, который по финансовым причинам временно был исключен из хозяйственного ведения. Запланировано временное благоустройство, а в будущем — комплекс-вольер для животных Сибири и Дальнего Востока, - рассказывает Светлана Соколова.

Но главное ожидание следующего года — открытие Дома тропической птицы. Сейчас строители закрывают крышу, впереди — отделочные работы, в июле все заработает.

Светлана Соколова.Фото: Александр КАТЕРУША

Муравьеда спасали от стресса

Самым печальным событием года стала смерть рожденного в Калининграде жирафенка Сафари спустя три месяца после переезда в Белгород.

- Теперь мы не исключаем вариант полного запрета на размножение жирафов. Вывезти животных из Калининградского зоопарка, находящегося между границами Евросоюза, чрезвычайно сложно, - признает Светлана Соколова.

По словам директора, в этом году серьезно болела и привезенная в Калининград самка муравьеда. У нее был панкреатит на фоне стресса, за жизнь животного сражались не меньше месяца. Но все обошлось, и в будущем году начнут формировать пару муравьедов, которые уже активно интересуются друг другом из разных вольеров. Когда их сведут, можно будет ожидать потомства.

А вот родившийся в этом году орангутан останется в Калининграде на несколько лет. Практически все животные, достигнув половой зрелости, в природе от взрослых родителей уходят, в зоопарке их тоже нужно отселять после достижения половой зрелости.

- Проблема в том, что родился мальчик, а на самцов орангутана вообще нет спроса в других зоопарках, наш будет стоять в самом конце очереди. Но впереди у нас пять-шесть счастливых лет, - говорит директор зоопарка.

Без кабанов

В связи с АЧС в Калининградской области запрещено содержание любых видов и пород свиней, потому в ближайшее время они в зоопарке не появятся. Как не появятся и белые медведи, которых так не хватало туристам во время ЧМ-2018.

- Меня часто спрашивают, почему мы не возвращаем белых медведей. Пока не построим современный, качественный вольер, животных заводить нельзя! - говорит Соколова.

КСТАТИ

Нужно уйти от «зверинцев»

Сотрудники Калининградского зоопарка определенным образом поучаствовали в формировании принятого на днях Госдумой законопроекта об ответственном обращении с животными.

- Мы выдвигали свои предложения, и одно из них поддержали - о лицензировании зоопарков, - говорит Светлана Соколова. - Это очень важно, ведь последний нормативный документ — санитарные правила по содержанию животных 1973 года. Теперь, надеюсь, получится уйти от «зверинцев» и равняться на лучшие европейские и мировые стандарты. Нужно понимать, что нельзя строить вольер площадью 50 квадратных метров для тигра. И зоопарки должны перестать быть только центрами развлечения. Это непростой путь, но пройти его необходимо.