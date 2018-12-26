Справочник пациента: как в Калининграде спасают от инсульта и рака

Перенаправь кровоток!

В Калининградской областной клинической больнице в этом году прошла показательная операция на сосудах головного мозга. Речь идет о формировании сосудистого микроанастомоза между экстра- и интракраниальными артериями. Эта операция необходима для вторичной хирургической профилактики острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу. Ее преимущество в том, что в результате отмечается как снижение частоты повторных ишемических инсультов, так и повышение эффективности реабилитационного лечения.

Мастер–класс для коллег из второго нейрохирургического отделения ОКБ провела Наталья Полунина, старший научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского и врач-нейрохирург клинического медицинского центра МГМСУ имени Евдокимова.

Как отметила Наталья Полунина, такая операция относится к категории высокотехнологичных. Основная ее суть заключается в перенаправлении кровотока в обход закупорившейся магистральной артерии головы посредством формирования анастомоза между внутричерепными и внечерепными артериями. Для проведения таких операций областная больница располагает всеми необходимыми ресурсами, как современным технологическим парком, так и высококвалифицированными специалистами.

Таким образом, для жителей региона, страдающих хронической сосудистой мозговой недостаточностью, стало доступным еще одно эффективное направление в сосудистой нейрохирургии.

Предупреждая инсульт…

В Калининградской областной клинической больнице специалисты Центра имени Алмазова провели мастер-классы для 14 врачей-нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов Калининграда. Хирургические манипуляции двум пациентам 56 и 38 лет выполнялись под руководством заведующего отделением хирургии сосудов головы Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова (Санкт-Петербург), кандидата медицинских наук Андрея Петрова.

Операции представляют собой лечение сосудистых патологий головного мозга закрытым способом – через артериальные сосуды без трепанации черепа.

- Цель такой манипуляции – исключение из кровотока патологического объекта в сосуде, который может вызвать кровоизлияние, глубокую инвалидизацию или летальный исход, – объяснил Андрей Петров. - Щадящий метод проведения операции позволяет выписать пациента уже на следующий день, так как нет необходимости дожидаться заживления раны на голове.

Подобные технологии до этого уже применялись на территории Калининградской области при операциях на сердце, с этого года доступны жителям области и на головном мозге - для недопущения развития у пациента острого нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому типу, с кровоизлиянием.

Боль до минимума

В Калининградской областной клинической больнице прошел мастер-класс по лапароскопической колоректальной хирургии. Своими наработками с коллегами поделился заведующий отделением колопроктологии Санкт-Петербургского клинического научно-практического онкоцентра Илья Черниковский.

В результате подобных операций время нахождения больного в стационаре сокращается в три раза – с 10-12 дней до четырех. Такие операции малоинвазивны, пациент теряет всего три миллилитра крови. При этом соблюдаются все принципы оказания хирургической помощи при онкозаболеваниях.

Операция на молочной железе

В Центральной городской клинической больнице Калининграда начали выполнять операции на молочной железе. По словам врача онколога-маммолога Олега Петренко, операции проводятся по щадящей органосберегающей методике, манипуляция длится всего 20 минут. Подобные операции позволяют выписать пациентку уже на второй-третий день, швы становятся малозаметными через две недели.

Как спасти пищевод?

Мастер-класс для хирургов со всего региона провели завотделением экстренной хирургии и портальной гипертензии Российского научного центра хирургии имени Петровского Гаррик Манукьян и ведущий научный сотрудник клиники Светлана Жигалова. Обучение проходило на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Врачи изучали, как останавливать кровотечение при варикозном расширении вен в желудке и пищеводе, как диагностировать патологию. Затем была проведена эндоскопическая операция на пищеводе.

Как пояснили медики, суть патологии, на устранение которой направлен применяемый эндоскопический метод, состоит в том, что в результате повышенного давления расширяются сосуды пищевода, желудка, увеличивается селезенка, и возрастает угроза кровотечения. И это, по словам врачей, главный симптом, который ведет к серьезным проблемам, нередко – к летальному исходу. Вмешательство происходит щадящим методом, не оставляет шрамов, и после такой эндоскопии пациент может быть выписан уже на следующий день.

Для больницы скорой медицинской помощи освоение подобных операций очень актуально, так как основной поток больных с такими патологиями поступает именно в эту клинику.

КСТАТИ

В Калининграде заработала Школа для пациентов с болезнью Бехтерева

Болезнь Бехтерева – это хроническое воспалительное заболевание позвоночника и суставов. Как говорят врачи, у мужчин это заболевание обнаруживается примерно в 9 раз чаще, чем у женщин.

Сегодня на учете у ревматолога в нашем регионе состоят 380 пациентов, однако это заниженная статистика. Большая часть пациентов очень поздно узнает о своем диагнозе (спустя 6-8 лет) и длительно наблюдаются другими специалистами (неврологами, терапевтами).

- Дебют болезни Бехтерева всегда в молодом возрасте, это примерно до 40 лет, с пиком на 19-24 года, поэтому очень важно своевременно установить этот диагноз и правильно лечить пациентов, это может предотвратить инвалидизацию, позволяет сохранить функциональные возможности, работоспособность, репродуктивные возможности, - сказала врач-ревматолог областной клинической больницы Юлия Грабовецкая.

На прошедшей в Калининграде Школе пациентов собралось более 100 участников и все пациенты проявили большой интерес, активно участвовали в дискуссии, занимались лечебной физкультурой. В связи с этим было принято решение о создании регионального отделения общества взаимопомощи при болезни Бехтерева.