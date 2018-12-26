В Облдуму направили законопроект о новом порядке формирования общественных советов при министерствах

Общественная палата Калининградской области в качестве законодательной инициативы направила в Облдуму проект закона «Об общественных советах при органах государственной власти Калининградской области». Решение об этом было принято накануне, сообщил «Комсомолке» председатель комиссии палаты по общественному контролю, взаимодействию с общественными советами и СМИ Игорь Селиванов.

Законопроект меняет принцип формирования общественных советов при министерствах. Раньше их формировали сами министерства, поэтому неудивительно, что их зачастую называли «ручными»: как правило, чиновники не допускали туда людей, которые бы задавали щекотливые, неудобные вопросы и уж тем более, критиковали их работу. В результате общественный контроль фактически оставался имитацией. Новый порядок формирования общественных советов позволит войти в их состав независимым людям, уверен Игорь Селиванов.

- Общественные советы при министерствах, если законопроект будет принят Облдумой, будут формироваться Общественной палатой на конкурсной основе на срок не менее трех лет. Членов общественных советов будут выдвигать общественные организации, их утверждение будет происходить по результатам голосования, - сказал Селиванов.

По его словам, очень важно, чтобы общественники могли предоставить чиновникам свой взгляд на ситуацию, высказывать свое мнение и это должно учитываться исполнительными органами власти при принятии решений.

- Важно понимать, что общественный совет при министерстве – это совещательно-консультативный орган, которые не должны, да и не будут вставлять «палки в колеса», - отметил Игорь Селиванов.

Разработка законопроекта началась год назад, все это время шло широкое обсуждение концепции документа. Проект направляли на экспертизу в научное сообщество, свои отзывы на него дали все заинтересованные министерства.

- Отзывы были разные. Одни министерства согласились с нашими предложениями, другие дали отрицательный отзыв. Мы по максимуму пытались учесть все замечания, некоторые замечания мы не приняли и не стали менять формулировки, - сказал Селиванов. – Была проделана огромная работа, к слову, на утверждение в Облдумы выносится шестая редакция законопроекта. Надеемся, что после проведения всех процедур в Облдуме, законопроект будет принят в весеннюю сессию регионального парламента.