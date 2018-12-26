2018-12-26T18:10:33+03:00
Происшествия

Депутат Александр Пятикоп: «Власти хотят трупы людей из воды вылавливать?»

Парламентарий потребовал восстановить утопающий понтонный мост в Славском районе
Иван МАРКОВ
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Сегодня по мосту в Мысовке не то что ездить, ходить страшно!Сегодня по мосту в Мысовке не то что ездить, ходить страшно!
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В среду 26 декабря депутат Госдумы Александр Пятикоп заявил, что в поселке Мысовка Славского района терпят бедствие жители 30 домов, отрезанных от большой земли каналом. Дело в том, что единственная понтонная переправа, по которой можно было добраться до этой части населенного пункта, начала постепенно утопать в воде.

- Ситуация развивалась еще раньше, не вчера, - сообщил "Комсомолке" Пятикоп. – Понтонная переправа стала подсаживаться, но неделю назад подсадка стала очень серьезной. На сегодняшний день переправа залита водой по центру. Проблемно уже даже пешком там пройти, не говоря уже о проезде машины «Скорой помощи».

По словам Пятикопа, во время его визита в Мысовку на мосту произошло происшествие, которое заставило депутата задуматься о необходимости срочного ремонта моста.

- На наших глазах жительница просто упала в воду, - воскликнул Пятикоп. - Но это еще нормальный вариант, так как она могла упасть в канал и погибнуть. Я думаю, что стесняться уже не нужно, нужно объявлять режим ГО и ЧС: в течение суток необходимо сделать настилы из досок, чтобы люди не могли упасть в канал, этот вопрос необходимо решать на уровне региона, так как у нас есть понтонные части, которые могут либо сделать ремонт, либо оценить риски и наладить переправу должным образом, чтобы 30 домохозяйств не были отрезаны от внешнего мира.

По словам Пятикопа, он уже обращался в министерство обороны с требованием обратить внимание на проблемы с переправой, но ответа на свой запрос не получил.

- Мы что, будем ждать, когда что-то случится, и трупы людей из воды вылавливать? Вопрос нужно срочно решать! Ни командующий флотом не берет на себя ответственность, никто не берет ответственность, - заключил депутат.

Слова депутата подтверждают и местные жители. Так, например, жительница Мысовки Данута Витаута сообщила «Комсомолке», что проблемы с мостом действительно есть и они серьезны.

- Да, переправа в довольно плохом состоянии. Я живу на основной части поселка, и мне, как правило, не нужно на другую сторону, - говорит Данута. – Но у люди с того берега канала уже с трудом перебираются даже пешком. На автомобиле перебраться уже невозможно.

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